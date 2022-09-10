"Nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của Giải thưởng Hoa Đỉnh 2022 gọi tên Thành Thái Sân và Đặng Gia Giai

Ngày 8/9, Lễ trao giải thưởng Hoa Đỉnh (Huading awards) lần thứ 33 đã chính thức diễn ra tại Ma Cao, Trung Quốc.

Đây là giải thưởng nghệ thuật Trung Quốc, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007. Thông tin từ nguồn báo Voh cho biết, tại lễ trao giải, danh sách những người chiến thắng lần lượt được công bố. Theo đó, diễn viên Đặng Gia Giai đoạt giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” nhờ bộ phim “Nổi tiếng” (Be Somebody), còn Thành Thái Sân thì đoạt giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” nhờ tài diễn xuất tuyệt vời của anh trong bộ phim “Liễu Thanh”.

Thành Thái Sân đoạt giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Đặng Gia Giai nổi tiếng từ năm 2008, với phim Thập toàn cửu mỹ. Cô từng tham gia các phim Chung cư tình yêu 2, Sở Lưu Hương truyền kỳ (bên cạnh Chu Hiếu Thiên, Hồ Tịnh), Tiên kiếm kỳ hiệp truyện (cùng Lưu Diệc Phi, An Dĩ Hiên, Hồ Ca), Hiệp khách hành. Đặng Gia Giai đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất". Cô thuộc top sao nữ kín tiếng tại Trung Quốc. Năm 2014, Đặng Gia Giai kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí. Hai người yêu nhau 10 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Đám cưới của họ tổ chức đơn giản tại Australia trong sự chúc phúc của những bạn bè thân thiết.

Trong khi đó, giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" đã thuộc về Vương Nhân Quân, anh đoạt giải nhờ bộ phim mang tên "1921". Giải này về phía nữ được trao cho Nghê Hồng Khiết trong bộ phim "Huyền thoại về tình yêu". Đạo diễn Hồng Kông Trần Mộc Thắng với bộ phim "Nộ hỏa" (Raging Fire) đã mang về cho ông giải "Đạo diễn xuất sắc nhất"; trong khi đó giải "Đạo diễn mới xuất sắc nhất" được trao cho nam diễn viên kiêm đạo diễn người Trung Quốc Lưu Tuần Tử Mặc, anh đoạt giải nhờ bộ phim "Nổi tiếng". Một bộ phim khác của đạo diễn Trần Mộc Thắng là phim "Xạ thủ bắn tỉa" đã mang về giải thưởng còn đoạt thêm giải thưởng "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất". Giải "Nhà sản xuất xuất sắc nhất" năm nay đã được trao cho gương mặt trẻ người Trung Quốc Diệp Đình với bộ phim "Huyền thoại về tình yêu". Trong khi đó, bộ phim "Cha tôi là Tiêu Dũ Lộc" (My Father Jiao Yulu) đã mang về cho Lý Duy và Cao Mãn Đường giải "Biên kịch hay nhất".

Lý Dịch Phong bị tước mất 2 giải thưởng danh giá sau loạt bê bối bị phanh phui Mới đây sau khi nam diễn viên Lý Dịch Phong dính phải bê bối, Hoa Đỉnh đã nổ phát súng đầu tiên trong công cuộc tẩy chay mỹ nam họ Lý khi quyết định đưa ra thông báo thu hồi 2 giải thưởng sao nam này vừa dành được.

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