Nam diễn viên 'Tây du ký' gây tranh cãi, sự nghiệp bỗng lao đao vì chia tay bạn gái 17 năm

Sao quốc tế 30/01/2023 19:19

Dương Địch khiến khán giả tức giận, bức xúc sau khi công bố chia tay bạn gái được nam diễn viên xem như "người thân".

Vào ngày 28/1, trang QQ đưa tin, nam diễn viên Dương Địch thông báo chia tay bạn gái ngoài ngành giải trí. Họ yêu nhau từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, và đã gắn bó 17 năm. Nam diễn viên từng chia sẻ anh và bạn gái có chung quan điểm không sinh con và chỉ nuôi thú cưng. Bởi vì nam diễn viên bận rộn công việc, cả hai chưa vẫn kết hôn.

Nghệ sĩ hài nổi tiếng cho biết chia tay bạn gái trong hòa bình. Họ quyết định vẫn làm bạn tốt sau khi kết thúc quan hệ tình nhân. Việc đường ai nấy đi với bạn gái lâu năm khiến anh suy sụp, sống đau khổ trong thời gian dài. Nguyên nhân đổ vỡ không được Dương Địch tiết lộ.

"Cuộc chia tay này không khác gì việc ly hôn. Tôi xem cô ấy như người thân của mình. Tôi rất hối hận về quyết định của bản thân nhưng không thể cứu vãn được nữa", nam diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên 'Tây du ký' gây tranh cãi, sự nghiệp bỗng lao đao vì chia tay bạn gái 17 năm - Ảnh 1

Sau khi công bố chuyện tình cảm cá nhân, Dương Địch hứng chỉ trích từ dư luận. Anh bị phê bình hành động làm hoài phí thanh xuân, phụ tình bạn gái khi chỉ muốn yêu không cưới và cuối cùng dẫn đến chia tay. Cụ thể, tin tình ái ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của Dương Địch vì anh chỉ là ngôi sao hài mới nổi trong khoảng vài năm trở lại đây. Thậm chí, có người hâm mộ tức giận đã quay lại tố ngôi sao Tây du ký: Mối tình ngoại truyện từng có hàng loạt hành động và lời nói vô duyên với đồng nghiệp trong showbiz. Mạng xã hội còn lan truyền thông tin Dương Địch có liên quan đến một đường dây mại dâm hot girl. Khi chia tay bạn gái, anh đã dùng khoản tiền không nhỏ để bịt miệng cô.

Không chỉ Dương Địch bị ảnh hưởng tiêu cực, mẹ anh cũng trở thành đối tượng công kích của dư luận. Trên mạng xã hội, khán giả gọi mẹ Dương Địch là "bà mẹ chồng độc ác" và mắng chửi bằng nhiều lời lẽ khó nghe.

Nam diễn viên 'Tây du ký' gây tranh cãi, sự nghiệp bỗng lao đao vì chia tay bạn gái 17 năm - Ảnh 2Nam diễn viên 'Tây du ký' gây tranh cãi, sự nghiệp bỗng lao đao vì chia tay bạn gái 17 năm - Ảnh 3

Dương Địch sinh năm 1986, là diễn viên kiêm MC có tính cách hài hước, đắt show của giới giải trí Hoa ngữ. Anh từng tham gia diễn xuất trong Tây du ký: Mối tình ngoại truyện (Châu Tinh Trì đạo diễn), Tuyệt thế cao thủ, Ngộ Không truyện, Đại thoại tiên du...

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