Dương Tử gây tranh cãi vì ăn mặc kém duyên, khán giả có quá khắt khe với nữ diễn viên?

Sao quốc tế 28/01/2023 07:15

Dương Tử là một trong những gương mặt diễn viên nổi bật của Cbiz tham gia các chương trình Xuân vãn năm nay.

Mới đây, Dương Tử trở thành khách mời cho chương trình Xuân vãn của đài CCTV. Sự xuất hiện của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn, cô diện váy dạ hội xanh nổi bần bật trên sân khấu. Trạng thái của nữ diễn viên được đánh giá là rất rạng rỡ, tươi tắn dù chương trình kéo dài khá lâu.

Tuy nhiên, ngoài việc dành lời khen cho vẻ ngoài tươi trẻ của nữ chính Trầm Vụn Hương Phai, nhiều người bỗng thắc mắc về trang phục của cô. Theo đó, có người đặt nghi vấn về việc Dương Tử chơi trội, khi những khách mời xung quanh cô chủ yếu diện trang phục đỏ - đen. Dương Tử lại chọn đầm màu xanh, điều này khiến netizen không khỏi thắc mắc, có người còn mắng nữ diễn viên cố tình gây sự chú ý.

Dương Tử gây tranh cãi vì ăn mặc kém duyên, khán giả có quá khắt khe với nữ diễn viên? - Ảnh 1Dương Tử gây tranh cãi vì ăn mặc kém duyên, khán giả có quá khắt khe với nữ diễn viên? - Ảnh 2

Nhiều khán giả bênh vực Dương Tử và cho rằng cô chỉ diện trang phục mình thích, cảm thấy phù hợp. Đặc biệt, có người cho biết chương trình không có quy định về màu sắc trang phục, cho nên không thể chỉ trích Dương Tử. 

Dương Tử gây tranh cãi vì ăn mặc kém duyên, khán giả có quá khắt khe với nữ diễn viên? - Ảnh 3Dương Tử gây tranh cãi vì ăn mặc kém duyên, khán giả có quá khắt khe với nữ diễn viên? - Ảnh 4

Dương Tử một vài năm trở lại đây, sự nghiệp đang có dấu hiệu chùng xuống, không còn rực rỡ như thời Hương Mật Tựa Khói Sương hay Cá Mực Hầm Mật. Đặc biệt, sau khi kết thúc hợp đồng nghệ sĩ với công ty quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ, netizen đều cảm thấy tài nguyên của nữ diễn viên sụt giảm đi đáng kể. 

Bên cạnh đó, các bộ phim do Dương Tử tham gia trước đó cũng đối diện với muôn vàn khó khăn, ồn ào, nếu không phải bị "đắp chiếu" vô thời hạn, thì cũng là hoãn lịch phát sóng hết lần này tới lần khác, để rồi khi những Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Trầm Vụn Hương Phai thực sự ra mắt khán giả lại không đạt được thành tích giống như kỳ vọng ban đầu. 

Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ

Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ

Để có thể cho ra những sản phẩm tốt nhất, các sao Hoa ngữ thường sử dụng một số chiêu trò khiến người xem phải tỏ ra phì cười khi phát hiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử nhan sắc Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ

Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ

Dương Tử xuất hiện trong chương trình chào xuân, nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Dương Tử xuất hiện trong chương trình chào xuân, nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Dương Tử mở hàng thành tích nổi bật trên sân khấu Xuân Vãn CCTV vào đầu năm mới

Dương Tử mở hàng thành tích nổi bật trên sân khấu Xuân Vãn CCTV vào đầu năm mới

Những 'dấu mốc' quan trọng trong sự nghiệp của 'đả nữ' hàng đầu Châu Á - Dương Tử Quỳnh

Những 'dấu mốc' quan trọng trong sự nghiệp của 'đả nữ' hàng đầu Châu Á - Dương Tử Quỳnh

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa tung poster đầu tiên của dàn cast, Dương Tử thu hút chú ý vì điều này

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa tung poster đầu tiên của dàn cast, Dương Tử thu hút chú ý vì điều này

TOP những sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022: Vương Hạc Đệ tiếp tục gây bất ngờ, Dương Tử tuột dốc không phanh

TOP những sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022: Vương Hạc Đệ tiếp tục gây bất ngờ, Dương Tử tuột dốc không phanh

TIN MỚI NHẤT

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái