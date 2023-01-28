Dương Tử là một trong những gương mặt diễn viên nổi bật của Cbiz tham gia các chương trình Xuân vãn năm nay.

Mới đây, Dương Tử trở thành khách mời cho chương trình Xuân vãn của đài CCTV. Sự xuất hiện của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn, cô diện váy dạ hội xanh nổi bần bật trên sân khấu. Trạng thái của nữ diễn viên được đánh giá là rất rạng rỡ, tươi tắn dù chương trình kéo dài khá lâu. Tuy nhiên, ngoài việc dành lời khen cho vẻ ngoài tươi trẻ của nữ chính Trầm Vụn Hương Phai, nhiều người bỗng thắc mắc về trang phục của cô. Theo đó, có người đặt nghi vấn về việc Dương Tử chơi trội, khi những khách mời xung quanh cô chủ yếu diện trang phục đỏ - đen. Dương Tử lại chọn đầm màu xanh, điều này khiến netizen không khỏi thắc mắc, có người còn mắng nữ diễn viên cố tình gây sự chú ý.

Nhiều khán giả bênh vực Dương Tử và cho rằng cô chỉ diện trang phục mình thích, cảm thấy phù hợp. Đặc biệt, có người cho biết chương trình không có quy định về màu sắc trang phục, cho nên không thể chỉ trích Dương Tử.

Dương Tử một vài năm trở lại đây, sự nghiệp đang có dấu hiệu chùng xuống, không còn rực rỡ như thời Hương Mật Tựa Khói Sương hay Cá Mực Hầm Mật. Đặc biệt, sau khi kết thúc hợp đồng nghệ sĩ với công ty quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ, netizen đều cảm thấy tài nguyên của nữ diễn viên sụt giảm đi đáng kể. Bên cạnh đó, các bộ phim do Dương Tử tham gia trước đó cũng đối diện với muôn vàn khó khăn, ồn ào, nếu không phải bị "đắp chiếu" vô thời hạn, thì cũng là hoãn lịch phát sóng hết lần này tới lần khác, để rồi khi những Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Trầm Vụn Hương Phai thực sự ra mắt khán giả lại không đạt được thành tích giống như kỳ vọng ban đầu.

Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ Để có thể cho ra những sản phẩm tốt nhất, các sao Hoa ngữ thường sử dụng một số chiêu trò khiến người xem phải tỏ ra phì cười khi phát hiện.

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