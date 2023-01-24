Dương Tử xuất hiện trong chương trình chào xuân, nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Mới đây, Đài truyền hình CCTV vừa phát trực tiếp các buổi giao lưu nhỏ nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân Vãn. Xuất hiện trong chương trình, Dương Tử gây xôn xao bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút. Nữ diễn viên còn toát lên thần thái ngôi sao không lẫn vào đâu được. Ở góc chụp nghiêng, cô khoe trọn gương mặt thon thả và làn da trắng sáng mịn màng.

Gần đây, danh sách những bộ phim Hoa ngữ được mong chờ nhất 2022 trên Datawin (một nền tảng thống kê số liệu uy tín tại Trung) đã chính thức lộ diện, với sự góp mặt của nhiều dự án quen thuộc như Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trường Tương Tư, Dữ Phượng Hành,... Song, dẫn đầu top phim được mong chờ nhất 2022 là Trường Tương Tư do Dương Tử hợp tác cùng Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ,... với chỉ số thịnh vượng Datawin là 9.817.

Trường Tương Tư là dự án đầu tiên Dương Tử đóng chính sau khi rời khoản công ty quản lý - Hoan Thụy Thế Kỷ. Thời điểm nữ diễn viên xác nhận tham gia bộ phim này, netizen từng nghi ngờ tài nguyên phim ảnh của cô đang bị xuống dốc, nên mới nhận lời hợp tác với dàn sao nam kém nổi hơn hẳn.