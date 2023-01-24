Dương Tử xuất hiện trong chương trình chào xuân, nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Sao quốc tế 24/01/2023 12:35

Mới đây, Dương Tử gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình cuối năm của Đài truyền hình CCTV.

Mới đây, Đài truyền hình CCTV vừa phát trực tiếp các buổi giao lưu nhỏ nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân Vãn. Xuất hiện trong chương trình, Dương Tử gây xôn xao bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút. Nữ diễn viên còn toát lên thần thái ngôi sao không lẫn vào đâu được. Ở góc chụp nghiêng, cô khoe trọn gương mặt thon thả và làn da trắng sáng mịn màng. 

Dương Tử xuất hiện trong chương trình chào xuân, nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 1Dương Tử xuất hiện trong chương trình chào xuân, nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 2Dương Tử xuất hiện trong chương trình chào xuân, nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 3

Gần đây, danh sách những bộ phim Hoa ngữ được mong chờ nhất 2022 trên Datawin (một nền tảng thống kê số liệu uy tín tại Trung) đã chính thức lộ diện, với sự góp mặt của nhiều dự án quen thuộc như Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trường Tương Tư, Dữ Phượng Hành,... Song, dẫn đầu top phim được mong chờ nhất 2022 là Trường Tương Tư do Dương Tử hợp tác cùng Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ,... với chỉ số thịnh vượng Datawin là 9.817. 

Trường Tương Tư là dự án đầu tiên Dương Tử đóng chính sau khi rời khoản công ty quản lý - Hoan Thụy Thế Kỷ. Thời điểm nữ diễn viên xác nhận tham gia bộ phim này, netizen từng nghi ngờ tài nguyên phim ảnh của cô đang bị xuống dốc, nên mới nhận lời hợp tác với dàn sao nam kém nổi hơn hẳn.

Dương Tử xuất hiện trong chương trình chào xuân, nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 4Dương Tử xuất hiện trong chương trình chào xuân, nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 5Dương Tử xuất hiện trong chương trình chào xuân, nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 6Dương Tử xuất hiện trong chương trình chào xuân, nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 7Dương Tử xuất hiện trong chương trình chào xuân, nhan sắc 'cực phẩm' ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 8

Bên cạnh đó, Dương Tử cũng đang trong quá trình quay dự án phim Tình Yêu 199 (tên mới: Muốn Mãi Mãi Yêu) đã tổ chức lễ khai máy vào ngày 29/12/2022. Không giống như phần lớn các dự án phim Trung hiện nay đều chuyển thể từ các bộ tiểu thuyết ngôn tình, Tình Yêu 199 là kịch bản gốc, lấy bối cảnh thời hiện đại. 

Theo tiết lộ, nữ chính (Dương Tử đóng) là một ký giả thông minh, kiên định và sống thiên về lý trí hơn cảm xúc. Trong khi đó, nam chính (Phạm Thừa Thừa đóng) là một du học sinh ngành thiết kế, là "học bá" người người ngưỡng mộ. Sau thời gian gặp gỡ, tiếp xúc, cả hai đã phải lòng đối phương và cùng nhau viết nên mối tình chị em đầy ngọt ngào, cảm xúc. 

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