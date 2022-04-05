Mỹ nữ Kim Min Jung rạng rỡ ở tuổi 41, tự tin với nhan sắc chưa từng qua dao kéo

Sao quốc tế 05/04/2022 19:17

Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng cô nàng Kim Min Jung vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khiến các chị em cùng lứa ngưỡng mộ.

Nữ diễn viên Kim Min Jung mới đây cập nhật ảnh trên Instagram vào ngày 5/4: "Ôi, mình không thể nhịn được khoe mọi người nè! Mình đã kẹp tóc vào buổi sáng nhưng khi nhìn vào gương, mình thấy trên đầu mình mọc chiếc mầm. Mọi người muốn xem thử không?".

Mỹ nữ Kim Min Jung rạng rỡ ở tuổi 41, tự tin với nhan sắc chưa từng qua dao kéo - Ảnh 1
Trong bức ảnh được đăng tải, Kim Min Jung đang tự sướng trong nhà với gương mặt mộc xinh đẹp. Kim Min Jung khoe nhan sắc không tuổi chưa qua "dao kéo" khiến người hâm mộ trầm mồ. 

Tuy chưa có nhiều vai diễn thực sự nổi bật nhưng cô nàng vẫn kịp thời tạo dấu ấn trong lòng khán giả bởi lối sống sạch, không scandal và đặc biệt là khả năng "lão hóa ngược" vô cùng "thần thánh".

Mỹ nữ Kim Min Jung rạng rỡ ở tuổi 41, tự tin với nhan sắc chưa từng qua dao kéo - Ảnh 2

Mỹ nữ Kim Min Jung rạng rỡ ở tuổi 41, tự tin với nhan sắc chưa từng qua dao kéo - Ảnh 3

Được biết, Kim Min Jung xuất hiện trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của đài tvN "Thẩm phán án ma", kết thúc vào tháng 8 năm ngoái. Phim có sự tham gia của các diễn viên tên tuổi như Ji Sung, Jin Young và Park Kyu Young.

"Thẩm phán ác ma" lấy bối cảnh một phản địa đàng phiên bản Hàn Quốc, nơi cả nước tham gia một phiên tòa xét xử thông qua một chương trình truyền hình trực tiếp tại phòng xử án. Hiện cô đang cân nhắc cho dự án tiếp theo.

Theo The Herald Economy

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Từ khóa:   Kim Min Jung sao Hàn nhan sắc sao Hàn

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