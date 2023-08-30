Một Á hậu mất tích, người nhà không liên lạc được suốt 3 tháng, nghi bị bắt cóc bán cho nhóm buôn người?

Sao quốc tế 30/08/2023 09:52

Mạng xã hội đang bùng nổ thông tin gia đình 1 Á hậu thông báo cô đã mất tích hơn 3 tháng qua.

Theo Người Lao Động dẫn nguồn từ trang INF, truyền thông Trung Quốc hôm 29/8 (giờ địa phương) đưa tin, gia đình Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Macau 2021, người đẹp Athena Liya, cho biết đã mất liên lạc với cô hơn 3 tháng qua.

Nhiều đồn đoán rằng Athena bị lừa bởi một nhóm buôn người, hành hạ và tống tiền. Hiện tại, gia đình của Athena không nhận được thông tin của người đẹp và rất lo lắng, đồng thời đã thông báo với cơ quan chức năng.

Một Á hậu mất tích, người nhà không liên lạc được suốt 3 tháng, nghi bị bắt cóc bán cho nhóm buôn người? - Ảnh 1
 Gia đình á hậu Athena đã không thể liên lạc với cô hơn 3 tháng qua

Vụ việc càng thêm gây cấn khi Á hậu Athena Liya mất tích, một người đẹp khác bị nghi ngờ có dính líu đến vụ việc. Đáng nói là 1 người đẹp khác cũng đang bị réo tên vì nghi ngờ liên quan đến sự mất tích của Athena. Cụ thể, một người bạn tên là Li Moufei của Athena được cho rằng chính là người đã đưa người đẹp 23 tuổi ra nước ngoài trước khi cô mất tích.

Theo báo Giao Thông dẫn nguồn từ HK01, Athena Liya được cho là đã bị bắt cóc, lạm dụng tình dục và đánh đập dã man. Tuy nhiên, theo Fenghuang News, cơ quan chức năng xác nhận Athena Liya bị bắt cóc, nhưng phủ nhận việc cô bị tra tấn.

Ngoài ra, tờ INF thông tin, gia đình Athena thậm chí đã nhận được lời đề nghị trả 800.000 NDT (hơn 2,6 tỷ đồng) từ một tổ chức buôn người để chuộc lại người đẹp. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được người thân của cô xác nhận.

Một Á hậu mất tích, người nhà không liên lạc được suốt 3 tháng, nghi bị bắt cóc bán cho nhóm buôn người? - Ảnh 2
Athena Liya từng đăng quang Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Macau 2021

Hiện, tung tích của á hậu Athena Liya vẫn là một ẩn số. Thời gian qua, người hâm mộ của người đẹp 23 tuổi đã kêu gọi cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ tìm kiếm tung tích Athena và không ngừng cầu nguyện cho cô.

Athena Liya sinh năm 2000, từng giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Macau 2021. 

Sau cuộc thi, cô trở thành KOL nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu 1,3 triệu người theo dõi trên Douyin (Trung Quốc).

Trên trang cá nhân, Athena thường chia sẻ hình ảnh đời thường, video giới thiệu cách làm đẹp, chăm sóc da. Cô được yêu thích bởi vẻ ngoài dịu dàng, cách nói chuyện duyên dáng và luôn tỏa ra năng lượng tích cực. 

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