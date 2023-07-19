Ái nữ trùm sòng bạc Macau: Cả tháng không gặp chồng Đậu Kiêu dù mới cưới, biết lý do ai nấy đều ngỡ ngàng

Mới đây, khi tham gia chương trình tạp kỹ "Heartbeat Signal", Hà Siêu Liên khiến khán giả và người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ cuộc sống sau đám cưới "không như là mơ". Ái nữ trùm sòng bài Macau chia sẻ rằng sau đám cưới, Đậu Kiêu gia nhập đoàn và bận đóng phim từ cuối tháng 4 đến hết tháng 5, bản thân cô lại bận rộn việc kinh doanh, do vậy cả hai không có nhiều thời gian bên nhau. Cô và Đậu Kiêu cũng không thể đến thăm đối phương vì một phần quá bận, một phần thì quá xa nhau.

Hà Siêu Liên khiến khán giả và người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ cuộc sống sau đám cưới trong chương trình "Heartbeat Signal"

Chia sẻ của Hà Siêu Liên nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều khán giả đặt câu hỏi về mối quan hệ hôn nhân của cả hai khi không thấy Đậu Kiêu xuất hiện trong một số sự kiện của cô. Một số khác phản bác cho rằng Đậu Kiêu độc lập, không vì lấy con gái nhà giàu mà ngừng hoạt động nghệ thuật. Thông tin Hà Siêu Liên cho biết chồng cô đang gia nhập đoàn phim hiện khiến nhiều người hâm mộ nóng lòng mong mỏi bởi họ hy vọng Đậu Kiêu nhanh chóng có dự án phim được lên sóng.