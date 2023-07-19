Ái nữ trùm sòng bạc Macau: Cả tháng không gặp chồng Đậu Kiêu dù mới cưới, biết lý do ai nấy đều ngỡ ngàng

Dù hôn lễ của Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đã qua được tròn 4 tháng, song những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân của hai người vẫn khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán.
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Mới đây, khi tham gia chương trình tạp kỹ "Heartbeat Signal", Hà Siêu Liên khiến khán giả và người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ cuộc sống sau đám cưới "không như là mơ". Ái nữ trùm sòng bài Macau chia sẻ rằng sau đám cưới, Đậu Kiêu gia nhập đoàn và bận đóng phim từ cuối tháng 4 đến hết tháng 5, bản thân cô lại bận rộn việc kinh doanh, do vậy cả hai không có nhiều thời gian bên nhau. Cô và Đậu Kiêu cũng không thể đến thăm đối phương vì một phần quá bận, một phần thì quá xa nhau.
Chia sẻ của Hà Siêu Liên nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều khán giả đặt câu hỏi về mối quan hệ hôn nhân của cả hai khi không thấy Đậu Kiêu xuất hiện trong một số sự kiện của cô. Một số khác phản bác cho rằng Đậu Kiêu độc lập, không vì lấy con gái nhà giàu mà ngừng hoạt động nghệ thuật. Thông tin Hà Siêu Liên cho biết chồng cô đang gia nhập đoàn phim hiện khiến nhiều người hâm mộ nóng lòng mong mỏi bởi họ hy vọng Đậu Kiêu nhanh chóng có dự án phim được lên sóng.
Trước đó, đám cưới bạc tỷ của cặp đôi Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu được tổ chức tại Bali, Indonesia vào ngày 18/4 trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu lựa chọn tổ chức hôn lễ tại một resort cao cấp ở Bali, Indonesia. Đây là nơi ngắm cảnh đẹp nhất, đồng thời cũng là nơi tổ chức hôn lễ được nhiều người nổi tiếng, giàu có lựa chọn. Để đảm bảo tính riêng tư cho ngày trọng đại, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên thuê một đội vệ sĩ, thắt chặt an ninh và chỉ những khách mời có thiệp mời mới có thể tham dự.
Sáng cùng ngày diễn ra hôn lễ chính thức, trên trang cá nhân, Đậu Kiêu chia sẻ niềm hạnh phúc: "3 bữa, 4 mùa", với mong muốn 1 ngày 3 bữa, 1 năm 4 mùa cả hai đều bên nhau. Còn Hà Siêu Liên cũng bày tỏ mong muốn đi cùng nam diễn viên đến hết cuộc đời.
Được biết khách mời của đám cưới siêu thế kỷ này đều là người nổi tiếng, doanh nhân có tiếng. Hà Siêu Liên mời bạn thân Đặng Tử Kỳ (G.E.M), Lý Uẩn, Vương Hạo Nhi, Tiết Khải Kỳ, thành viên nhóm Twins (Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên) làm phù dâu. Đặng Tử Kỳ cũng hát chúc mừng trong lễ cưới.