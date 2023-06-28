Hà Siêu Liên hạ sinh thành công một cặp song sinh, được tặng hơn 3,2 nghìn tỷ, Đậu Kiêu cũng được xem trọng hơn trong gia tộc 'trùm sòng bạc' Macau

Sao quốc tế 28/06/2023 09:36

Thông tin con gái "trùm sòng bạc" Macau - Hà Siêu Liên đã hạ sinh thành công một cặp song sinh đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thông tin cho biết, vợ chồng Đậu Kiêu đã sinh đôi một trai, một gái. Những bức ảnh được truyền thông Hồng Kông đăng tải cho thấy hai đứa trẻ rất ngoan, khỏe mạnh và mang nhiều nét của bố mẹ.

Hà Siêu Liên hạ sinh thành công một cặp song sinh, được tặng hơn 3,2 nghìn tỷ, Đậu Kiêu cũng được xem trọng hơn trong gia tộc 'trùm sòng bạc' Macau - Ảnh 1
Vợ chồng Đậu Kiêu đã sinh đôi một trai, một gái

Được biết, ngày 18/4/2023, hôn lễ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên diễn ra ở đảo Bali (Indonesia). Họ chính thức nên duyên vợ chồng sau 4 năm hẹn hò. Việc trở thành con rể của gia tộc vua sòng bạc Macau Hà Hồng Sân giúp tên tuổi Đậu Kiêu càng được chú ý. 

Hà Siêu Liên hạ sinh thành công một cặp song sinh, được tặng hơn 3,2 nghìn tỷ, Đậu Kiêu cũng được xem trọng hơn trong gia tộc 'trùm sòng bạc' Macau - Ảnh 2
Ngày 18/4/2023, hôn lễ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên diễn ra ở đảo Bali

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên quen nhau trong một bữa tiệc của bạn bè chung. Toutiao cho biết nam diễn viên chủ động tiếp cận, chào hỏi tiểu thư Hong Kong. Hà Siêu Liên đáp lại sự nhiệt tình, lịch thiệp của Đậu Kiêu bằng thái độ hờ hững. Nguồn tin cho biết Hà Siêu Liên từng ghét bỏ tài tử Sở Kiều truyện. Cô cho rằng anh tiếp cận mình vì gia thế và tiền bạc của gia tộc họ Hà.

Hà Siêu Liên hạ sinh thành công một cặp song sinh, được tặng hơn 3,2 nghìn tỷ, Đậu Kiêu cũng được xem trọng hơn trong gia tộc 'trùm sòng bạc' Macau - Ảnh 3
Hà Siêu Liên từng ghét bỏ Đậu Kiêu vì nghĩ rằng anh tiếp cận mình vì gia thế và tiền bạc

Sau một thời gian dài quen biết, Hà Siêu Liên mới thay đổi cách nhìn về con người Đậu Kiêu và đồng ý để anh theo đuổi. Tháng 4/2019, cặp sao công khai hẹn hò. Tháng 10 cùng năm, Đậu Kiêu đưa bạn gái sang Canada ra mắt cha mẹ. Hôn sự của họ sớm được ấn định nhưng phải hoãn lại vì tỷ phú sòng bạc Hà Hồng Sân - cha nữ người mẫu - qua đời vào năm 2020. Sau 3 năm để bạn gái hoàn thành bổn phận chịu tang cha, Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu mới kết hôn.

Sau đó khi ông Hà Hồng Sân qua đời, tài sản trong gia đình được phân chia cho các vợ và con trong gia đình, trong đó mẹ con bà Lam Quỳnh Anh - người vợ thứ hai của ông Hà Hồng Sân giữ tài sản lớn nhất. Đồng thời con gái của bà Lam Quỳnh Anh - Hà Siêu Quỳnh cũng là người thừa kế quản lý khối tài sản khổng lồ của gia tộc được bố lựa chọn.

Hà Siêu Liên hạ sinh thành công một cặp song sinh, được tặng hơn 3,2 nghìn tỷ, Đậu Kiêu cũng được xem trọng hơn trong gia tộc 'trùm sòng bạc' Macau - Ảnh 4
Hà Siêu Quỳnh và Hà Siêu Liên

Trong số các anh chị em bao gồm cùng bố và cùng mẹ và cùng bố khác mẹ, Hà Siêu Quỳnh lại hợp và yêu quý Hà Siêu Liên nhất. Mối quan hệ của cả hai rất tốt dù là cùng bố khác mẹ, đã nhiều lần hai chị em tham gia các hoạt động cùng nhau. Khi thấy em gái cùng cha khác mẹ sinh con đôi, Hà Siêu Quỳnh rất hào phóng tặng quà 1 tỷ nhân dân tệ (hơn 3,2 nghìn tỷ đồng) để mừng cháu trai và cháu gái chào đời.

Hà Siêu Liên hạ sinh thành công một cặp song sinh, được tặng hơn 3,2 nghìn tỷ, Đậu Kiêu cũng được xem trọng hơn trong gia tộc 'trùm sòng bạc' Macau - Ảnh 5
Địa vị của Đậu Kiêu sẽ tăng lên trong gia thế "trùm sòng bạc"

Trong năm 2023, Đậu Kiêu đã đón hai tin vui gần nhau đó là tổ chức đám cưới và đón hai con chào đời. Theo truyền thông, việc Hà Siêu Liên là ái nữ mà bà Trần Uyển Trân - vợ thứ 3 của ông Hà Hồng Sân yêu thương nhất.

Chính vì vậy, khi ái nữ sinh cháu ngoại cả trai cả gái đã khiến bà Trần Uyển Trân rất hài lòng và vui mừng. Đậu Kiêu còn có thể được mẹ vợ chia cho tài sản hoặc cơ sở kinh doanh do ông Hà Hồng Sân để lại.

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