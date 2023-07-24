Con gái trùm sòng bài Macau Hà Siêu Liên bất ngờ đến thăm chồng mới cưới sau hai tháng xa cách

Sao quốc tế 24/07/2023 10:50

Hà Siêu Liên đã đến phim trường thăm chồng Đậu Kiêu sau gần hai tháng không gặp nhau.

Mới đây, các paparazzi đã ghi lại cảnh Hà Siêu Liên ngồi đợi ở sảnh khách sạn tại Thành Đô, trong khi chồng ra quầy lễ tân làm thủ tục check-in. Đây là lần đầu họ gặp nhau từ khi tạm chia tay vì mỗi người đều bận rộn công việc riêng: Hà Siêu Liên tham gia show, trong khi chồng gia nhập đoàn phim.

Con gái trùm sòng bài Macau Hà Siêu Liên bất ngờ đến thăm chồng mới cưới sau hai tháng xa cách - Ảnh 1
Hà Siêu Liên đến thăm chồng sau thời gian dài không gặp nhau 

Vài tuần trước đó, khi tham gia một show truyền hình, Hà Siêu Liên tiết lộ đã cả tháng không gặp ông xã vì hai vợ chồng đều quá bận. Thông tin chia sẻ khiến cô và chồng hot trên Weibo, nhiều khán giả sôi nổi bình luận về cặp sao.

Con gái trùm sòng bài Macau Hà Siêu Liên bất ngờ đến thăm chồng mới cưới sau hai tháng xa cách - Ảnh 2
Hà Siêu Liên tại khách sạn ở Thành Đô

Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái ông Hà Hồng Sân và vợ ba Trần Uyển Trân. Cô đạt thành tích học tập xuất sắc tại Anh, sau đó phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng. Instagram của cô có hơn 600.000 lượt theo dõi, trong khi Weibo có 1,7 triệu người hâm mộ. Người đẹp từng hẹn hò nam ca sĩ Ngô Khắc Quần, chia tay năm 2015. Tới năm 2019, cô công khai yêu Đậu Kiêu.

Con gái trùm sòng bài Macau Hà Siêu Liên bất ngờ đến thăm chồng mới cưới sau hai tháng xa cách - Ảnh 3
Ngày 18/4/2023, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã tổ chức đám cưới tại Bali

Vào ngày 18/4/2023, nam diễn viên "Sở Kiều truyện" Đậu Kiêu và bạn gái Hà Siêu Liên đã tổ chức đám cưới tại Bali. Ước tính cặp đôi đã chi 50 triệu HKD (khoảng 151 tỉ đồng) cho 3 ngày cưới.

Bố mẹ, người thân và 100 khách mời là bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể đã bay đến Bali và được chi trả toàn bộ chi phí, bao gồm ăn ở tại khách sạn 5 sao và vé máy bay.

Con gái trùm sòng bài Macau Hà Siêu Liên bất ngờ đến thăm chồng mới cưới sau hai tháng xa cách - Ảnh 4
Đám cưới thế kỷ của cặp đôi thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng 

Được biết, Hà Siêu Liên đã mạnh tay đặt mua váy cưới thêu tay của thương hiệu cao cấp trị giá hơn 1 triệu HKD (120.000 USD) và sử dụng những bộ trang sức đắt đỏ giá trị lên tới hơn 10 triệu HKD (1,2 triệu USD).

Ngoài ra, hôn lễ của cặp đôi còn được trang trí với rất nhiều hoa tươi nhập khẩu. Trang 163 dự đoán của hồi môn mà Hà Siêu Liên nhận được từ gia tộc khi đi lấy chồng, ít nhất phải lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Con gái trùm sòng bài Macau Hà Siêu Liên bất ngờ đến thăm chồng mới cưới sau hai tháng xa cách - Ảnh 5
Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu

Đậu Kiêu sinh năm 1988 tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Năm 10 tuổi, anh theo cha mẹ đến định cư tại Canada. Năm 2008, Đậu Kiêu về nước và theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Năm 2010, Đậu Kiêu chính thức ra mắt trong bộ phim "Chuyện tình cây táo gai" với Châu Đông Vũ do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Sau khi phim được công chiếu, Đậu Kiêu trở thành gương mặt trẻ được nhiều nhà làm phim săn đón. Thời gian sau đó, anh nhận được nhiều dự án mới, đơn cử như: Con dấu tình yêu, Bữa tối 6 người, Sở Kiều truyện, Yêu em - Người chữa lành vết thương cho anh....

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Dù hôn lễ của Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đã qua được tròn 4 tháng, song những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân của hai người vẫn khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán. 

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