Hà Siêu Liên: 'Có người chồng như Đậu Kiêu là phúc đức của tôi'

Cụ thể, Hà Siêu Liên cho biết cô cảm ơn cha mẹ Đậu Kiêu đã sinh ra và dưỡng dục anh trở thành một người đàn ông tử tế, ấm áp và có trách nhiệm. Cô cũng cảm thấy mình rất may mắn khi được cha mẹ chồng yêu thương như con gái vậy. Cô chia sẻ: "Có người chồng và cha mẹ chồng như vậy, là phúc đức của con".

Trang Sina đưa tin, hôn lễ của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vừa qua đã được diễn ở Bali, Indonesia. Tại đây, ái nữ của "vua sòng bài Macao" đã có bài phát biểu gửi lời cảm ơn đến gia đình ông xã.

Kế tiếp, Hà Siêu Liên xúc động khi cảm ơn công sinh thành của người cha quá cố - ông Hà Hồng Sân - và mẹ ruột Trần Uyển Trân. Người đẹp khẳng định bản thân sẽ mãi hướng về gia đình và người thân dù đã đi lấy chồng.

Cuối cùng, Hà Siêu Liên cảm ơn ông xã vì trong suốt những năm qua đã nhường nhịn, bao dung và ân cần với cô. Dù không ít lần cô đã nóng tính, nói năng thiếu suy nghĩ nhưng Đậu Kiêu vẫn chọn tha thứ và không buông tay cô. Cô cũng hứa sẽ cố gắng trở thành người vợ tốt, sinh nhiều con và toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình mình.

"Cảm ơn anh nhận ra em, hiểu em, chấp nhận người vợ tính cách trẻ con như em. Anh biết không, em yêu anh nhiều hơn anh tưởng tượng. Em cần anh nhiều hơn anh nghĩ. Em mong từ nay về sau, mình cùng trưởng thành hơn, trở thành người tốt hơn, luôn hiểu cho nhau để xây dựng gia đình ấm áp, hạnh phúc." - Hà Siêu Liên nói.