'Nhà tân hôn' trị giá 116 triệu USD của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên

Sao quốc tế 23/04/2023 22:29

Căn biệt thự mà Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu sẽ dọn vào sống sau khi kết hôn nằm ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Hoa và có giá trị lên đến 116 triệu USD.

Trang 163 đưa tin, căn biệt thự mà Hà Siêu LiênĐậu Kiêu dọn vào ở có tổng diện tích hơn 7800m2. Trong đó, diện tích khu vực ngoài trời là 4.500m2 và trong nhà là 3.300m2.

Căn biệt thự trị giá 116 triệu USD được thiết kế và bày trí theo phong cách châu u và được chia làm 2 phần riêng biệt. Căn bên trái dùng để ở và sinh hoạt chung. Còn căn bên phải là khu vực giải trí, 2 phần này được nối với nhau bằng một hành lang.

'Nhà tân hôn' trị giá 116 triệu USD của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - Ảnh 1

'Nhà tân hôn' trị giá 116 triệu USD của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - Ảnh 2

'Nhà tân hôn' trị giá 116 triệu USD của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - Ảnh 3

'Nhà tân hôn' trị giá 116 triệu USD của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - Ảnh 4

Vì Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đều yêu thích thể thao, cặp đôi không tiếc tiền chi vào các tiện ích thể thao. Trong căn biệt thự có một bể bơi dài 200m2, phòng tập gym với đầy đủ thiết bị,...

Theo QQ, căn biệt thự trị giá 116 triệu USD này là của hồi môn mà mẹ của Hà Siêu Liên tặng cho con gái khi đi lấy chồng. Bất động sản này sẽ là nơi ở thuận tiện cho đôi trẻ để dễ dàng hoạt động nghệ thuật tại Đại lục.

'Nhà tân hôn' trị giá 116 triệu USD của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - Ảnh 5

Vào ngày 18/4 vừa qua, hôn lễ của Hà Siêu Liên - ái nữ của "vua sòng bài Macao" Hà Hồng Sân - và tài tử Đậu Kiêu đã được diễn ra tại Bali, Indonesia dưới sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Cặp đôi đã chi ra tới 50 triệu HKD để tổ chức "đám cưới thế kỷ" này.

Đậu Kiêu sinh năm 1988, được đánh giá cao về diễn xuất. Anh gia nhập làng giải trí với phim Chuyện Tình Cây Táo Gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, sau đó đóng Quan Hệ Nguy Hiểm, Tân Bộ Bộ Kinh Tâm, Hải Thượng Mộc Vân Ký, Sở Kiều Truyện...

'Nhà tân hôn' trị giá 116 triệu USD của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - Ảnh 6

Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái của ông trùm Hà Hồng Sân và vợ ba Trần Uyển Trân. Cô được đánh giá là con gái đẹp nhất của trùm sòng bài Macao. Cô đạt thành tích học tập xuất sắc tại Anh, sau đó phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng rất thành công.

Hà Siêu Liên: 'Có người chồng như Đậu Kiêu là phúc đức của tôi'

Hà Siêu Liên: 'Có người chồng như Đậu Kiêu là phúc đức của tôi'

Hà Siêu Liên cho biết cô vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện khi cả chồng và gia đình chồng đều yêu thương mình hết mực.

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