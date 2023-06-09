Mai Davika lên tiếng khi nhận những chỉ trích về ngoại hình 'mỏng như lá lúa'

Những bộ ảnh gần đây của cô nàng liên tục nhận về những bình luận tiêu cực.

Từ tháng 8 năm ngoái cho đến nay, nữ diễn viên người Thái Lan Mai Davika liên tục bị "réo tên" trên khắp diễn đàn lớn nhỏ bởi thân hình "mình hạc xương mai". Nữ diễn viên luôn tự tin diện những bộ trang phục bó sát và bất chấp những góp ý về ngoại hình từ công chúng. Tuy nhiên mới đây, cô nàng đã phải chính thức lên tiếng về tình trạng hiện tại của mình. Mai Davika trong bộ ảnh mới nhất được chia sẻ trên trang cá nhân. Mai Davika viết: "Tôi yêu cơ thể, dáng người của mình và tôi biết mình khỏe mạnh. Tôi ăn uống lành mạnh và ngày nào cũng no bụng, không bao giờ để mình đói. Có rất nhiều sự khác biệt trong thế giới này, kể cả với ngoại hình. Vì vậy, chúng ta nên tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt. Hãy đối xử tốt với nhau".

Vóc dáng khẳng khiu, thiếu sức sống của Mai Davika. Davika cũng thể hiện sự bất bình của mình đối với nạn miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội: "Hỏi dân mạng có bao giờ ngừng bắt nạt người ta không?". Nữ diễn viên khẳng định vẫn ăn uống lành mạnh và không bao giờ để bản thân mình bị đói. Mai Davika từng cho biết cô giảm cân vì để phù hợp với ngoại hình nhân vật sẽ thủ vai trong một dự án phim. Bên cạnh đó nữ diễn viên còn hứa với người hâm mộ sẽ cân nhắc việc tăng cân sau khi hoàn thành việc ghi hình

Mai Davika giảm cân để phù hợp với vai diễn. Mai Davika sinh năm 1992, nổi tiếng từ khi là diễn viên độc quyền tại đài CH7. Tại Việt Nam, cô được biết đến thông qua bộ phim điện ảnh Tình người duyên ma hợp tác với Mario Maurer. Theo Sanook đưa tin hồi tháng 3, đây là phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Thái Lan. Sau bộ phim, cô được khán giả gọi là “ma nữ đẹp nhất Thái Lan”. Cô nhận về nhiều lời miệt thị về ngoại hình. Mai Davika cũng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả yêu thích phim Thái. Cô được tiếp xúc với công việc người mẫu từ năm 14 tuổi. Sau đó gắn liền với danh xưng "Ma nữ đẹp nhất Thái Lan". Năm 2018, Davika góp mặt trong MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP. Mai Davika luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực mỗi khi khoe khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mai-davika-len-tieng-khi-nhan-nhung-chi-trich-ve-ngoai-hinh-mong-nhu-la-lua-590544.html