Mai Davika lên tiếng khi nhận những chỉ trích về ngoại hình 'mỏng như lá lúa'

Sao quốc tế 09/06/2023 13:56

Những bộ ảnh gần đây của cô nàng liên tục nhận về những bình luận tiêu cực.

Từ tháng 8 năm ngoái cho đến nay, nữ diễn viên người Thái Lan Mai Davika liên tục bị "réo tên" trên khắp diễn đàn lớn nhỏ bởi thân hình "mình hạc xương mai". Nữ diễn viên luôn tự tin diện những bộ trang phục bó sát và bất chấp những góp ý về ngoại hình từ công chúng. Tuy nhiên mới đây, cô nàng đã phải chính thức lên tiếng về tình trạng hiện tại của mình.

Mai Davika lên tiếng khi nhận những chỉ trích về ngoại hình 'mỏng như lá lúa' - Ảnh 1
Mai Davika trong bộ ảnh mới nhất được chia sẻ trên trang cá nhân. 

Mai Davika viết: "Tôi yêu cơ thể, dáng người của mình và tôi biết mình khỏe mạnh. Tôi ăn uống lành mạnh và ngày nào cũng no bụng, không bao giờ để mình đói. Có rất nhiều sự khác biệt trong thế giới này, kể cả với ngoại hình. Vì vậy, chúng ta nên tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt. Hãy đối xử tốt với nhau".

Mai Davika lên tiếng khi nhận những chỉ trích về ngoại hình 'mỏng như lá lúa' - Ảnh 2
Vóc dáng khẳng khiu, thiếu sức sống của Mai Davika.

Davika cũng thể hiện sự bất bình của mình đối với nạn miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội: "Hỏi dân mạng có bao giờ ngừng bắt nạt người ta không?".

Mai Davika lên tiếng khi nhận những chỉ trích về ngoại hình 'mỏng như lá lúa' - Ảnh 3
Nữ diễn viên khẳng định vẫn ăn uống lành mạnh và không bao giờ để bản thân mình bị đói. 

Mai Davika từng cho biết cô giảm cân vì để phù hợp với ngoại hình nhân vật sẽ thủ vai trong một dự án phim. Bên cạnh đó nữ diễn viên còn hứa với người hâm mộ sẽ cân nhắc việc tăng cân sau khi hoàn thành việc ghi hình

Mai Davika lên tiếng khi nhận những chỉ trích về ngoại hình 'mỏng như lá lúa' - Ảnh 4
Mai Davika giảm cân để phù hợp với vai diễn.

Mai Davika sinh năm 1992, nổi tiếng từ khi là diễn viên độc quyền tại đài CH7. Tại Việt Nam, cô được biết đến thông qua bộ phim điện ảnh Tình người duyên ma hợp tác với Mario Maurer. Theo Sanook đưa tin hồi tháng 3, đây là phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Thái Lan. Sau bộ phim, cô được khán giả gọi là “ma nữ đẹp nhất Thái Lan”.

Mai Davika lên tiếng khi nhận những chỉ trích về ngoại hình 'mỏng như lá lúa' - Ảnh 5
Cô nhận về nhiều lời miệt thị về ngoại hình. 
Mai Davika lên tiếng khi nhận những chỉ trích về ngoại hình 'mỏng như lá lúa' - Ảnh 6
Mai Davika cũng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả yêu thích phim Thái.

Cô được tiếp xúc với công việc người mẫu từ năm 14 tuổi. Sau đó gắn liền với danh xưng "Ma nữ đẹp nhất Thái Lan". Năm 2018, Davika góp mặt trong MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP. Mai Davika luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực mỗi khi khoe khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.

'Ma nữ' Mai Davika mặc kệ bị chê bai 'gầy gò', tự tin khoe vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng giữa trời Âu

'Ma nữ' Mai Davika mặc kệ bị chê bai 'gầy gò', tự tin khoe vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng giữa trời Âu

Vóc dáng siêu thực không một chút mỡ thừa của Mai Davika nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Davika Mai Davika gầy gò sao Tbiz sao quốc tế Tình người duyên ma

TIN LIÊN QUAN

'Ma nữ' Mai Davika mặc kệ bị chê bai 'gầy gò', tự tin khoe vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng giữa trời Âu

'Ma nữ' Mai Davika mặc kệ bị chê bai 'gầy gò', tự tin khoe vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng giữa trời Âu

Mai Davika diện 'nội y' khoe đôi chân dài miên man sải bước trên phố

Mai Davika diện 'nội y' khoe đôi chân dài miên man sải bước trên phố

Dương Dương bị 'chị đại' Thái Lan Chompoo lấn át khi đứng chung khung hình

Dương Dương bị 'chị đại' Thái Lan Chompoo lấn át khi đứng chung khung hình

Nữ hoàng giải trí Thái Lan 'vác' đầm quá khổ tới LHP Cannes 2023

Nữ hoàng giải trí Thái Lan 'vác' đầm quá khổ tới LHP Cannes 2023

Sau Hàn Quốc, Thái Lan sẽ remake phim Thượng Ẩn, ai sẽ vào vai Cố Hải và Bạch Lạc Nhân?

Sau Hàn Quốc, Thái Lan sẽ remake phim Thượng Ẩn, ai sẽ vào vai Cố Hải và Bạch Lạc Nhân?

Vì quá xinh đẹp mà Bạch Lộc suýt mất vai nữ chính

Vì quá xinh đẹp mà Bạch Lộc suýt mất vai nữ chính

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu