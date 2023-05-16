'Ma nữ' Mai Davika mặc kệ bị chê bai 'gầy gò', tự tin khoe vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng giữa trời Âu

Mai Davika mới đây khiến người hâm mộ "rần rần" khi vén áo phông để lộ hoàn toàn vòng eo con kiến không chút mỡ thừa. Dù vóc dáng vẫn bị nhận xét hơi gầy nhưng bù lại lần này, mỹ nhân 9X hoàn toàn ghi điểm với netizen nhờ gương mặt sắc sảo, thần thái đỉnh cao cùng cách tạo dáng sexy vừa đủ.

Mai Davika cực bạo khi vén áo khoe eo thon bên dòng sông Venice, Ý. Gương mặt sắc nét cùng thần thái quyến rũ của nữ diễn viên Tình Người Duyên Ma không khỏi khiến dân tình trầm trồ.

Cận cảnh vòng eo thon với múi bụng săn chắc của Mai Davika. Cô nàng còn ghi điểm với netizen nhờ loạt biểu cảm có phần nghịch ngợm của mình.



Nàng thơ một thời của Sơn Tùng M-TP khoe hình ảnh khác đầy sang chảnh, cuốn hút bên dòng sông Venice

Bất chấp những lời chỉ trích về thân hình thiếu sức sống, mỹ nhân phim 'Tình người duyên ma' thường xuyên đăng những bộ ảnh cô khoe body lên trang Instagram có hơn 17 triệu người theo dõi của mình.