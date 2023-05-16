'Ma nữ' Mai Davika mặc kệ bị chê bai 'gầy gò', tự tin khoe vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng giữa trời Âu

Sao quốc tế 16/05/2023 11:08

Vóc dáng siêu thực không một chút mỡ thừa của Mai Davika nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Mai Davika mới đây khiến người hâm mộ "rần rần" khi vén áo phông để lộ hoàn toàn vòng eo con kiến không chút mỡ thừa. Dù vóc dáng vẫn bị nhận xét hơi gầy nhưng bù lại lần này, mỹ nhân 9X hoàn toàn ghi điểm với netizen nhờ gương mặt sắc sảo, thần thái đỉnh cao cùng cách tạo dáng sexy vừa đủ.

'Ma nữ' Mai Davika mặc kệ bị chê bai 'gầy gò', tự tin khoe vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng giữa trời Âu - Ảnh 1
Mai Davika cực bạo khi vén áo khoe eo thon bên dòng sông Venice, Ý. Gương mặt sắc nét cùng thần thái quyến rũ của nữ diễn viên Tình Người Duyên Ma không khỏi khiến dân tình trầm trồ. 
'Ma nữ' Mai Davika mặc kệ bị chê bai 'gầy gò', tự tin khoe vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng giữa trời Âu - Ảnh 2
Cận cảnh vòng eo thon với múi bụng săn chắc của Mai Davika. Cô nàng còn ghi điểm với netizen nhờ loạt biểu cảm có phần nghịch ngợm của mình.
'Ma nữ' Mai Davika mặc kệ bị chê bai 'gầy gò', tự tin khoe vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng giữa trời Âu - Ảnh 3
Nàng thơ một thời của Sơn Tùng M-TP khoe hình ảnh khác đầy sang chảnh, cuốn hút bên dòng sông Venice

Bất chấp những lời chỉ trích về thân hình thiếu sức sống, mỹ nhân phim 'Tình người duyên ma' thường xuyên đăng những bộ ảnh cô khoe body lên trang Instagram có hơn 17 triệu người theo dõi của mình.

'Ma nữ' Mai Davika mặc kệ bị chê bai 'gầy gò', tự tin khoe vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng giữa trời Âu - Ảnh 4
Dù bị nhiều lần chê bai, nhận về ý kiến tiêu cực về ngoại hình nhưng Mai Davika đã lựa chọn "lơ đẹp" và tiếp tục ăn vận những bộ đồ đầy hiểm hóc, gợi cảm.

 Mai Davika hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, nữ trang... đẳng cấp thế giới tại Thái Lan. Cô còn thường xuyên nhận lời mời tham gia các tuần lễ thời trang quốc tế. 

Vào tháng 9 năm ngoái, khi tâm sự với giới truyền thông nước nhà Mai Davika đã nói rõ về lý do cô quyết tâm duy trì thân hình gầy gò bởi vì việc đóng phim. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhân vật nữ diễn viên hóa thân vốn là một người có vóc dáng mảnh mai, vì vậy Mai Davika đã giảm cân để có vẻ bề ngoài phù hợp với vai diễn. 

'Ma nữ' Mai Davika mặc kệ bị chê bai 'gầy gò', tự tin khoe vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng giữa trời Âu - Ảnh 5
Một số ý kiến khen ngợi vóc dáng không chút mỡ thừa của cô và đánh giá cao việc kiên nhẫn để có được vóc dáng đẹp của cô. 
'Ma nữ' Mai Davika mặc kệ bị chê bai 'gầy gò', tự tin khoe vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng giữa trời Âu - Ảnh 6
Một số ý kiến cho rằng vóc dáng gầy gò hienen tại của người đẹp rất đáng báo động. 

Cô cũng hứa với người hâm mộ sẽ tập luyện phù hợp, bổ sung đồ ăn dinh dưỡng để tăng cân sau khi kết thúc việc quay phim. Ngoài ra nữ diễn viên còn thẳng thắn thừa nhận bản thân đã gầy hơn rất nhiều so với trước đây.

Mai Davika diện 'nội y' khoe đôi chân dài miên man sải bước trên phố

Mai Davika diện 'nội y' khoe đôi chân dài miên man sải bước trên phố

Mai Davika diện trang phục thiếu vải khoe trọn đường cong.

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