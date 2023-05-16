'Ma nữ' Mai Davika mặc kệ bị chê bai 'gầy gò', tự tin khoe vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng giữa trời Âu

Vóc dáng siêu thực không một chút mỡ thừa của Mai Davika nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
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Mai Davika mới đây khiến người hâm mộ "rần rần" khi vén áo phông để lộ hoàn toàn vòng eo con kiến không chút mỡ thừa. Dù vóc dáng vẫn bị nhận xét hơi gầy nhưng bù lại lần này, mỹ nhân 9X hoàn toàn ghi điểm với netizen nhờ gương mặt sắc sảo, thần thái đỉnh cao cùng cách tạo dáng sexy vừa đủ.
Bất chấp những lời chỉ trích về thân hình thiếu sức sống, mỹ nhân phim 'Tình người duyên ma' thường xuyên đăng những bộ ảnh cô khoe body lên trang Instagram có hơn 17 triệu người theo dõi của mình.
Mai Davika hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, nữ trang... đẳng cấp thế giới tại Thái Lan. Cô còn thường xuyên nhận lời mời tham gia các tuần lễ thời trang quốc tế.
Vào tháng 9 năm ngoái, khi tâm sự với giới truyền thông nước nhà Mai Davika đã nói rõ về lý do cô quyết tâm duy trì thân hình gầy gò bởi vì việc đóng phim. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhân vật nữ diễn viên hóa thân vốn là một người có vóc dáng mảnh mai, vì vậy Mai Davika đã giảm cân để có vẻ bề ngoài phù hợp với vai diễn.
Cô cũng hứa với người hâm mộ sẽ tập luyện phù hợp, bổ sung đồ ăn dinh dưỡng để tăng cân sau khi kết thúc việc quay phim. Ngoài ra nữ diễn viên còn thẳng thắn thừa nhận bản thân đã gầy hơn rất nhiều so với trước đây.