Mai Davika diện 'nội y' khoe đôi chân dài miên man sải bước trên phố

Sao quốc tế 10/05/2023 12:43

Mai Davika diện trang phục thiếu vải khoe trọn đường cong.

Mai Davika là một trong những ngôi sao 9x Thái Lan được nhiều sự quan tâm của công chúng và các nhà mốt thời trang. Trong lần xuất hiện trở lại lần này, Mai Davika khiến nhiều người "cảm thán" khi cô nàng diện chiếc quần nội y sải bước trên phố. 

Mai Davika diện 'nội y' khoe đôi chân dài miên man sải bước trên phố - Ảnh 1
Mai Davika trong trang phục "thiếu đồ" khi chỉ diện vỏn vẹn chiếc áo ba lỗ trắng cùng với chiếc quần nội y đến từ nhà Calvin Klein, khoác cùng chiếc áo khoác Jeans bên ngoài. 

Cô chụp ảnh tạp chí, trình diễn thời trang từ năm 14 tuổi. Năm 2013, người đẹp vụt sáng thành sao nhờ vai Nak - ma nữ trong 'Tình người duyên ma', đóng cùng Mario Maurer. 

Mai Davika diện 'nội y' khoe đôi chân dài miên man sải bước trên phố - Ảnh 2
Mai Davika thần thái sải bước trên phố khi diện "quần nội y" khoe chân dài miên man.

Tại Thái Lan, Davika là ngôi sao nổi tiếng, tài năng và giàu có. Theo Thairath, Davika và gia đình sắp chuyển đến căn nhà mới tậu trị giá 200 triệu baht (khoảng 5,8 triệu USD). Cơ ngơi rộng nghìn m2, có bể bơi rộng rãi, phòng bếp và phòng khách đều được trang trí nội thất tông trắng, tạo cảm giác trang nhã.

Mai Davika diện 'nội y' khoe đôi chân dài miên man sải bước trên phố - Ảnh 3
Mai Davika nhận được phản hồi tích cực từ khán giả

Mai Davika diện 'nội y' khoe đôi chân dài miên man sải bước trên phố - Ảnh 4

Chiều cao 1,75 m kết hợp với trang phục bó sát càng khiến Mai Davika mỏng manh

Davika nằm trong top 6 diễn viên nữ có thu nhập cao nhất Thái Lan, cùng với Chompoo Araya, Aum Patcharapa, Yaya Urassaya, Baifern Pimchanok và Bella Ranee theo thống kê của Dara Daily hồi tháng 3 cho biết.

Mai Davika diện 'nội y' khoe đôi chân dài miên man sải bước trên phố - Ảnh 5
Sắc vóc của cô nàng khiến fan mê mẩn

Dù nhận về những lời chỉ trích về thân hình thiếu sức sống, mỹ nhân phim 'Tình người duyên ma' thường xuyên đăng những bộ ảnh cô khoe body lên trang Instagram có hơn 17 triệu người theo dõi của mình.

Mai Davika diện 'nội y' khoe đôi chân dài miên man sải bước trên phố - Ảnh 6
Nữ diễn viên mang hai dòng máu Thái và Bỉ

"Ma nữ" Mai Davika hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, nữ trang... đẳng cấp thế giới tại Thái Lan. Cô còn thường xuyên nhận lời mời tham gia các tuần lễ thời trang quốc tế.

Mai Davika diện 'nội y' khoe đôi chân dài miên man sải bước trên phố - Ảnh 7
Diễn viên từng cho biết để duy trì vóc dáng này, cô tập gym, yoga... bền bỉ, thi thoảng nhịn ăn gián đoạn và chuộng rau, quả.
Netizen tỏ thái độ bất mãn khi hay tin Thành Nghị bình phiên Ngu Thư Hân trong dự án hợp tác.

Netizen tỏ thái độ bất mãn khi hay tin Thành Nghị bình phiên Ngu Thư Hân trong dự án hợp tác.

Blogger đưa tin có thể Thành Nghị sẽ đóng Hắc Liên Hoa Công Lược cùng với Ngu Thư Hân.

Xem thêm
Từ khóa:   sao quốc tế Mai Davika Tình người duyên ma Sao Thái Lan ma nữ

TIN LIÊN QUAN

Netizen tỏ thái độ bất mãn khi hay tin Thành Nghị bình phiên Ngu Thư Hân trong dự án hợp tác.

Netizen tỏ thái độ bất mãn khi hay tin Thành Nghị bình phiên Ngu Thư Hân trong dự án hợp tác.

Động thái gây phẫn nộ của công ty Gia Hành sau khi Dương Mịch rời khỏi

Động thái gây phẫn nộ của công ty Gia Hành sau khi Dương Mịch rời khỏi

Sau Hàn Quốc, Thái Lan sẽ remake phim Thượng Ẩn, ai sẽ vào vai Cố Hải và Bạch Lạc Nhân?

Sau Hàn Quốc, Thái Lan sẽ remake phim Thượng Ẩn, ai sẽ vào vai Cố Hải và Bạch Lạc Nhân?

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Thông tin MỚI vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Tìm thấy ADN mẹ chồng cũ ở hiện trường vụ án

Thông tin MỚI vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Tìm thấy ADN mẹ chồng cũ ở hiện trường vụ án

Hồng Hân xuất hiện công khai sau tuyên bố ly hôn người chồng ngoại tình, thái độ có gì mà gây chú ý?

Hồng Hân xuất hiện công khai sau tuyên bố ly hôn người chồng ngoại tình, thái độ có gì mà gây chú ý?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu