Mai Davika diện 'nội y' khoe đôi chân dài miên man sải bước trên phố

Mai Davika diện trang phục thiếu vải khoe trọn đường cong.
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Mai Davika là một trong những ngôi sao 9x Thái Lan được nhiều sự quan tâm của công chúng và các nhà mốt thời trang. Trong lần xuất hiện trở lại lần này, Mai Davika khiến nhiều người "cảm thán" khi cô nàng diện chiếc quần nội y sải bước trên phố.
Cô chụp ảnh tạp chí, trình diễn thời trang từ năm 14 tuổi. Năm 2013, người đẹp vụt sáng thành sao nhờ vai Nak - ma nữ trong 'Tình người duyên ma', đóng cùng Mario Maurer.
Tại Thái Lan, Davika là ngôi sao nổi tiếng, tài năng và giàu có. Theo Thairath, Davika và gia đình sắp chuyển đến căn nhà mới tậu trị giá 200 triệu baht (khoảng 5,8 triệu USD). Cơ ngơi rộng nghìn m2, có bể bơi rộng rãi, phòng bếp và phòng khách đều được trang trí nội thất tông trắng, tạo cảm giác trang nhã.
Chiều cao 1,75 m kết hợp với trang phục bó sát càng khiến Mai Davika mỏng manh
Davika nằm trong top 6 diễn viên nữ có thu nhập cao nhất Thái Lan, cùng với Chompoo Araya, Aum Patcharapa, Yaya Urassaya, Baifern Pimchanok và Bella Ranee theo thống kê của Dara Daily hồi tháng 3 cho biết.
Dù nhận về những lời chỉ trích về thân hình thiếu sức sống, mỹ nhân phim 'Tình người duyên ma' thường xuyên đăng những bộ ảnh cô khoe body lên trang Instagram có hơn 17 triệu người theo dõi của mình.
"Ma nữ" Mai Davika hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, nữ trang... đẳng cấp thế giới tại Thái Lan. Cô còn thường xuyên nhận lời mời tham gia các tuần lễ thời trang quốc tế.