Lưu Khải Uy từng hy vọng tái hợp nhưng bị vợ cũ làm tổn thương, thực hư câu chuyện ra sao? 

Sao quốc tế 10/05/2023 16:05

Dù ly hôn đã nhiều năm, nhưng những sự việc xoay quanh cuộc hôn nhân của Lưu Khải Uy - Dương Mịch luôn được công chúng quan tâm.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là 1 trong những cặp đôi hot nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích vào năm 2014, có con gái Tiểu Gạo Nếp nhưng đã "đường ai nấy đi" vào năm 2018. Sau khi ly hôn, trên các trang mạng xã hội thường loan truyền tin đồn Lưu Khải Uy từng chủ động kế hoạch tái hôn, nhưng vợ cũ Dương Mịch có động thái làm tổn thương anh, đặt dấu chấm hết cho tình yêu được cho là đẹp nhất nhì Cbiz này. Vậy thực hư câu chuyện ra sao?

Lưu Khải Uy từng hy vọng tái hợp nhưng bị vợ cũ làm tổn thương, thực hư câu chuyện ra sao?  - Ảnh 1
Lưu Khải Uy - Dương Mịch từng là cặp đôi đẹp nhất nhì Cbiz - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Dương Mịch từng công khai rằng mình không phải là người đặc biệt lãng mạn và rất thẳng tính. Cô từng chia sẻ, đó là vào ngày lễ tình nhân,lúc đó nữ diễn viên bận rộn công việc nên không có thời gian chuẩn bị quà Valentine cho Lưu Khải Uy, nhưng nam diễn viên đã chuẩn bị rất chu đáo về món quà trang sức cho cô.

Lưu Khải Uy từng hy vọng tái hợp nhưng bị vợ cũ làm tổn thương, thực hư câu chuyện ra sao?  - Ảnh 2
Cặp đôi có đám cưới ngọt ngào vào năm 2014, nhưng đã "đường ai nấy đi" 4 năm sau đó - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn, phía gia đình Lưu Khải Uy đã giành được quyền nuôi bé Tiểu Gạo Nếp còn Dương Mịch ít gặp gỡ con gái vì công việc bận rộn và ảnh hưởng của dịch bệnh. Cô thậm chí bị chỉ trích là người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm. Lần gần nhất cô được trông thấy bên con là vào năm 2020. 

Vào tháng 3/2023, Dương Mịch bị bắt gặp  về Hồng Kông thăm con sau 3 năm xa cách. Cô đi cùng cha mẹ mang theo nhiều đồ chơi trẻ em. Truyền thông cho rằng đây là quà mà Dương Mịch và ông bà ngoại muốn tặng cho bé Tiểu Gạo Nếp.

Lưu Khải Uy từng hy vọng tái hợp nhưng bị vợ cũ làm tổn thương, thực hư câu chuyện ra sao?  - Ảnh 3

Lưu Khải Uy từng hy vọng tái hợp nhưng bị vợ cũ làm tổn thương, thực hư câu chuyện ra sao?  - Ảnh 4

Lưu Khải Uy từng hy vọng tái hợp nhưng bị vợ cũ làm tổn thương, thực hư câu chuyện ra sao?  - Ảnh 5
Trước khi ly hôn, Lưu Khải Uy - Dương Mịch từng có những khoảnh khắc mặn nồng khiến người hâm mộ ghen tỵ - Ảnh: Internet

Về phía Lưu Khải Uy, nam diễn viên được cho là hy sinh cho gia đình hơn vợ trong khi Dương Mịch lại luôn đặt cao cảm xúc cá nhân lên hàng đầu khiến cả hai không có sự đồng cảm, dẫn đến cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt. 

Lưu Khải Uy từng hy vọng tái hợp nhưng bị vợ cũ làm tổn thương, thực hư câu chuyện ra sao?  - Ảnh 6

Lưu Khải Uy từng hy vọng tái hợp nhưng bị vợ cũ làm tổn thương, thực hư câu chuyện ra sao?  - Ảnh 7
Sau ly hôn, Lưu Khải Uy - Dương Mịch khiến công chúng và dư luận liên tục dậy sóng vì những vấn đề hậu ly hôn của cả hai như giành quyền nuôi con, lùm xùm đời tư - Ảnh: Internet

Theo truyền thông, vì tính cách thẳng thắn, không muốn lui về làm hậu phương và muốn phấn đấu hơn nữa cho sự nghiệp nên giữa cô và Lưu Khải Uy khó tìm được tiếng nói chung. Chính vì vậy nữ diễn viên đã không muốn hàn gắn lại mối quan hệ với Lưu Khỉ Uy dù chồng cũ từng muốn tái hợp.

 

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Dù chia tay đã nhiều năm, nhưng mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy luôn là tâm điểm chú ý của dư luận.

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