Lưu Diệc Phi gặp nhiều trắc trở với 'Đi Về Nơi Có Gió': hết bị chê diễn đơ đến nghi vấn tạo nhiệt bằng 'truyền thông bẩn'?

Sao quốc tế 06/01/2023 17:16

Vừa lên sóng không bao lâu nhưng bộ phim Đi Về Nơi Có Gió đã có không ít tranh cãi về những câu chuyện ngoài lề.

Bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã chính thức lên sóng vào tối ngày 03/01 vừa qua. Trong những tập phát sóng đầu tiên, bên cạnh loạt thành tích ấn tượng về nhiệt độ phim, chỉ số nhân vật lọt top cao trên các trang đánh giá, thì bộ phim cũng nhận về không ít những ý kiến trái chiều. 

Lưu Diệc Phi gặp nhiều trắc trở với 'Đi Về Nơi Có Gió': hết bị chê diễn đơ đến nghi vấn tạo nhiệt bằng 'truyền thông bẩn'? - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng xã hội, một blogger đã đăng bài viết với nội dung là: “Nữ chính Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) trong phim Đi Về Nơi Có Gió rất giống Vương Mạn Ni, xinh đẹp, sạch sẽ. Có điều không đẹp bằng Vương Mạn Ni”. Câu nói này của blogger đã khiến các fan của "thần tiên tỷ tỷ" rất không hài lòng.

Ngay sau đó, các fan của Lưu Diệc Phi đã bắt đầu tấn công Angelababy bằng những lời lẽ không hay. Nguyên nhân cũng bởi blogger kia đã follow vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh. Hiện tại, fan của hai mỹ nhân 85 này vẫn đang chiến nhau cực gắt trên các diễn đàn mạng.

Lưu Diệc Phi gặp nhiều trắc trở với 'Đi Về Nơi Có Gió': hết bị chê diễn đơ đến nghi vấn tạo nhiệt bằng 'truyền thông bẩn'? - Ảnh 2

Nhiều người tỏ ra khó hiểu và cảm thấy fan của Lưu Diệc Phi thật đáng xấu hổ khi kéo người không liên quan vào. Vai diễn Vương Mạn Ni rõ ràng là của Giang Sơ Ảnh, nhưng người chịu trận lại là Angelababy.

Thậm chí có ý kiến cho rằng các phim của Lưu Diệc Phi từ Mộng Hoa Lục đến Đi Đến Nơi Có Gió đều có cách truyền thông bẩn, lôi kéo người khác vào để tạo nhiệt cho phim. 

Lưu Diệc Phi gặp nhiều trắc trở với 'Đi Về Nơi Có Gió': hết bị chê diễn đơ đến nghi vấn tạo nhiệt bằng 'truyền thông bẩn'? - Ảnh 3

Trước đó, Lưu Diệc Phi cũng khiến khán giả khó chịu vì kỹ năng thoại kém. Theo iFeng, giọng thoại của người đẹp "Thần điêu đại hiệp" yếu ớt, cột hơi thiếu ổn định khiến câu chữ nhả ra không rõ ràng.

Nhiều khán giả cho biết họ phải tăng âm lượng liên tục để nghe Lưu Diệc Phi nói. "Nữ diễn viên Ngô Ngạn Xu đã 85 tuổi mà thoại vẫn còn có lực và tròn vành rõ chữ hơn Lưu Diệc Phi. Cô ấy cứ thều thào trên màn ảnh", QQ nhận xét.

Lưu Diệc Phi gặp nhiều trắc trở với 'Đi Về Nơi Có Gió': hết bị chê diễn đơ đến nghi vấn tạo nhiệt bằng 'truyền thông bẩn'? - Ảnh 4

Đi Đến Nơi Có Gió xoay quanh hành trình rời bỏ thành phố về quê lập nghiệp, khai phá du lịch giúp đổi mới quê hương cũng như câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Dao.

Cuộc sống và công việc của Hứa Hồng Đậu rơi xuống dốc vì cái chết của người bạn thân nhất. Cô một thân một mình đến một "tiểu viện Hữu Phong" ở thôn Vân Miêu tại Đại Lý để nghỉ ngơi điều chỉnh tâm trạng. Ở đó, cô gặp Tạ Chi Dao, một người đã bỏ công việc lương cao và trở về lại quê hương để khởi nghiệp, cũng như gặp ngỡ một nhóm các bạn đồng trang lứa đến từ các thành phố lớn khác...

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