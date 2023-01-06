Đẳng cấp khó vượt mặt của Lưu Diệc Phi: phim mới vừa lên sóng đã 'tấn công' sang hẳn Bắc Mỹ

Sao quốc tế 06/01/2023 15:36

Trở lại màn ảnh nhỏ sau siêu phẩm cổ trang - Mộng Hoa Lục, phim mới Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Không lâu sau tiếng vang của phim cổ trang Mộng Hoa LụcLưu Diệc Phi tiếp tục tái ngộ khán giả bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió vừa lên sóng ngày 3/1 vừa qua. Ở dự án lần này, đóng cùng "thần tiên tỷ tỷ" là nam diễn viên Lý Hiện

Đẳng cấp khó vượt mặt của Lưu Diệc Phi: phim mới vừa lên sóng đã 'tấn công' sang hẳn Bắc Mỹ - Ảnh 1

Lý Hiện và Lưu Diệc Phi đều được đánh giá cao về nhan sắc. Nếu bên nữ mang nét dịu dàng nhã nhặn thì bên nam lại có sự nam tính trưởng thành. Vì vậy, đa số khán giả đều khen ngợi ngoại hình của cặp đôi.

Đẳng cấp khó vượt mặt của Lưu Diệc Phi: phim mới vừa lên sóng đã 'tấn công' sang hẳn Bắc Mỹ - Ảnh 2

Đẳng cấp khó vượt mặt của Lưu Diệc Phi: phim mới vừa lên sóng đã 'tấn công' sang hẳn Bắc Mỹ - Ảnh 3

Đẳng cấp khó vượt mặt của Lưu Diệc Phi: phim mới vừa lên sóng đã 'tấn công' sang hẳn Bắc Mỹ - Ảnh 4

Ngay từ khi lên sóng, tác phẩm đã nhận được sự chú ý không nhỏ khi mở màn năm 2023 cho truyền hình Trung Quốc. Chỉ trong những tập đầu tiên, Đi Đến Nơi Có Gió đã có tỷ suất người xem và chỉ số truyền thông ấn tượng trên Maoyan, Vlinkage,... 

Đáng chú ý, mới đây, đài Ratuken Viki đã ra thông báo sẽ phát sóng bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió tại khu vực Bắc Mỹ, dưới tên gọi "Meet Yourself". Ngay khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người hâm mộ Lưu Diệc Phi - Lý Hiện cũng như những khán giả yêu thích phim đều vui mừng khôn xiết và chúc mừng cho cặp đôi và cả đoàn phim. Bởi đây là cơ hội tốt để nâng cao tên của Lý Hiện cùng Lưu Diệc Phi trên trường quốc tế, lại vừa có thể quảng bá du lịch ở đất nước tỷ dân này. 

Đẳng cấp khó vượt mặt của Lưu Diệc Phi: phim mới vừa lên sóng đã 'tấn công' sang hẳn Bắc Mỹ - Ảnh 5

Đẳng cấp khó vượt mặt của Lưu Diệc Phi: phim mới vừa lên sóng đã 'tấn công' sang hẳn Bắc Mỹ - Ảnh 6

Đẳng cấp khó vượt mặt của Lưu Diệc Phi: phim mới vừa lên sóng đã 'tấn công' sang hẳn Bắc Mỹ - Ảnh 7

Hiện tại, dù vẫn còn một số ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận Đi Đến Nơi Có Gió vẫn được gây ấn tượng với người xem bởi nội dung đơn giản và đầy ý nghĩa. Bộ phim không mang nhiều tình tiết như phim truyền hình thông thường. Tác phẩm liên tục lồng nhạc trên nền cảnh sắc thiên nhiên, hoạt động của con người, do đó dễ gây cảm giác dàn trải và lê thê. Nhưng đổi lại, hình ảnh, không khí phim mang đến sự thư thái cho người xem.

Đẳng cấp khó vượt mặt của Lưu Diệc Phi: phim mới vừa lên sóng đã 'tấn công' sang hẳn Bắc Mỹ - Ảnh 8

Đi Đến Nơi Có Gió là câu chuyện kể về Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) có cô bạn thân thiết đã qua đời. Cuộc sống và công việc của Hồng Đậu đều không thuận lợi và đang rơi vào bế tắc. Thế là cô quyết định một mình đến thôn Vân Miêu, Đại Lý để nghỉ dưỡng nhằm giải tỏa cảm xúc tại 'tiểu viện Hữu Phong' (tiểu viện có gió).

Tại Đại Lý, Hứa Hồng Đậu quen biết được Tạ Chi Dao (Lý Hiện), một người từ bỏ công việc lương cao để trở về quê hương lập nghiệp. Đồng thời, Hồng Đậu đã hoàn toàn xúc động trước sự chăm chỉ, kiên trì cùng cuộc sống buồn vui lẫn lộn của người dân địa phương. Hồng Đậu và Chi Dao đã cùng nhau nhìn nhận lại quá khứ, giúp đỡ và truyền cảm hứng cho nhau. Tại 'nơi có gió', họ dần ổn định lại tâm trạng, nạp lại năng lượng và một lần nữa bắt đầu hành trình cuộc sống. 

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