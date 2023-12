Trong đoạn clip nghi vấn, di ảnh chính là bức hình nữ diễn viên cầm hoa hướng dương, cười rạng rỡ lúc còn sinh thời. Phía bên ngoài linh đường còn đặt 1 chiếc tivi để chiếu hình ảnh về các vai diễn nổi bật trong sự nghiệp nghệ thuật của Châu Hải My.

Vào ngày 14/12, QQ đưa tin dư luận Trung Quốc đang xôn xao trước hình ảnh được cho là bên trong nơi tổ chức tang lễ của Châu Hải My. Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội tự xưng là nhân viên nhà tang lễ và tung video được cho là ghi nhận khung cảnh hội trường tổ chức đám tang của cố diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký .

Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra những hình ảnh nói trên là giả. Người đăng video đã ghép ảnh Châu Hải My vào 1 lễ tang khác được tổ chức ở Tứ Xuyên (Trung Quốc). Hành vi tung tin giả, câu view bất chấp của tài khoản mạng xã hội nói trên đáng lên án, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, theo thông tin từ Headline Daily, hồ sơ bệnh án của Châu Hải My được lan truyền trên mạng xuất phát từ một bệnh viện ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh (nơi Châu Hải My nhập viện hôm 11/12).

Bệnh viện trên xác nhận hồ sơ bệnh án đang bị lan truyền chính là của Châu Hải My. Họ đang điều tra xem bệnh án đã bị rò rỉ như thế nào và sẽ công bố kết quả một cách trung thực.

Tối 12/12, người đại diện của Châu Hải My xác nhận với truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên đã qua đời ở tuổi 57. Đại diện của nữ diễn viên cho hay: "Châu Hải My đã rời xa chúng tôi vào ngày 11/12 do điều trị bệnh không hiệu quả. Cầu mong ở thiên đường, cô ấy không phải chịu đựng bệnh tật và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau".

Cuối đời, Châu Hải My sống độc thân, không con cái trong căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh. Nữ diễn viên từng điều trị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống.

Châu Hải My gia nhập làng giải trí từ năm 1985, bắt đầu sự nghiệp khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong của đài TVB. Dù không đạt thành tích cao, cô lọt vào "mắt xanh" của các đạo diễn nhờ vẻ đẹp trong trẻo, thanh lịch. Cô có vai diễn đầu tay qua bộ phim "Dương Gia Tướng", góp mặt cùng với các ngôi sao khác như Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vỹ…

Thập niên 1990, Châu Hải My là tên tuổi ăn khách trên màn ảnh TVB với những bộ phim như "Kim Bái Phong Vân", "Định mệnh", "Triệu phú lưu manh", "Võ lâm truyền kỳ", "Kim sinh vô hối", "Mạt đại hoàng tôn", "Trở về thời chưa cưới", "Đại náo Quảng Xương Long", "Nghĩa bất dung tình", "Võ Mỵ Nương truyền kỳ Thiên địa hào hùng". Trong đó, Châu Hải My có vai diễn kinh điển trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" năm 1994. Nữ diễn viên được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh" với tạo hình quyến rũ, điểm một chấm chu sa trên trán.