Loạt ảnh mừng năm mới của Lý Thấm 'đẹp hút hồn' giữa trời tuyết trắng

Sao quốc tế 22/01/2023 07:15

Mới đây, phòng làm việc của Lý Thấm đã tung ra bộ ảnh mới nhất đầy quyến rũ của nữ diễn viên nhân dịp năm mới.

Mới đây, studio của Lý Thấm đã tung ra bộ ảnh mới nhất đầy quyến rũ của nữ diễn viên. Trong ảnh, Lý Thấm đẹp mê hồn thả dáng giữa trời tuyết trắng Bên cạnh đó, khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú, lông mày sắc nét và đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ, mái tóc đen dài bồng bềnh, bờ vai đẹp gợi cảm và quyến rũ cũng khiến dân tình không ngớt lời khen.

Loạt ảnh mừng năm mới của Lý Thấm 'đẹp hút hồn' giữa trời tuyết trắng - Ảnh 1Loạt ảnh mừng năm mới của Lý Thấm 'đẹp hút hồn' giữa trời tuyết trắng - Ảnh 2Loạt ảnh mừng năm mới của Lý Thấm 'đẹp hút hồn' giữa trời tuyết trắng - Ảnh 3Loạt ảnh mừng năm mới của Lý Thấm 'đẹp hút hồn' giữa trời tuyết trắng - Ảnh 4Loạt ảnh mừng năm mới của Lý Thấm 'đẹp hút hồn' giữa trời tuyết trắng - Ảnh 5

Lý Thấm là nữ diễn viên người Trung Quốc, cô ra mắt công chúng với vai diễn Tiết Bảo Thoa (lúc nhỏ) trong phim truyền hình Tân Hồng lâu mộng vào năm 2010. Bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hồng lâu mộng đã đánh dấu cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô.  

Trong khi các ngôi sao trong làng giải trí thường dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi thì Lý Thấm lại chuyên tâm vào vai diễn, không vướng bất cứ thị phi nào. Cô luôn dùng thực lực để chinh phục khán giả. Đây có lẽ là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm hạn chế khiến cô mãi không thể vụt sáng trong nền điện ảnh Hoa ngữ, ngay cả khi tích cực diễn xuất.

Loạt ảnh mừng năm mới của Lý Thấm 'đẹp hút hồn' giữa trời tuyết trắng - Ảnh 6Loạt ảnh mừng năm mới của Lý Thấm 'đẹp hút hồn' giữa trời tuyết trắng - Ảnh 7Loạt ảnh mừng năm mới của Lý Thấm 'đẹp hút hồn' giữa trời tuyết trắng - Ảnh 8Loạt ảnh mừng năm mới của Lý Thấm 'đẹp hút hồn' giữa trời tuyết trắng - Ảnh 9Loạt ảnh mừng năm mới của Lý Thấm 'đẹp hút hồn' giữa trời tuyết trắng - Ảnh 10

 

 

Với vẻ ngoài xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt nhưng các vai chính mà Lý Thấm đảm nhận đều không mấy thành công. Ngược lại, những vai phụ của cô lại gây được tiếng vang lớn, thậm chí lấn át nữ chính, như trong Sở Kiều Truyện, nhân vật Nguyên Thuần công chúa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Lý Thấm đã lột tả thành công sự thay đổi nội tâm nhân vật từ một công chúa đơn thuần trong sáng, đến khi hắc hóa với nỗi yêu hận ghi sâu trong lòng. 

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Mới đây, phòng làm việc của Lý Thấm đã tung ra bộ ảnh mới nhất đầy quyến rũ của nữ diễn viên.

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