Loạt ảnh mừng năm mới của Lý Thấm 'đẹp hút hồn' giữa trời tuyết trắng

Mới đây, studio của Lý Thấm đã tung ra bộ ảnh mới nhất đầy quyến rũ của nữ diễn viên. Trong ảnh, Lý Thấm đẹp mê hồn thả dáng giữa trời tuyết trắng Bên cạnh đó, khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú, lông mày sắc nét và đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ, mái tóc đen dài bồng bềnh, bờ vai đẹp gợi cảm và quyến rũ cũng khiến dân tình không ngớt lời khen.

Lý Thấm là nữ diễn viên người Trung Quốc, cô ra mắt công chúng với vai diễn Tiết Bảo Thoa (lúc nhỏ) trong phim truyền hình Tân Hồng lâu mộng vào năm 2010. Bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hồng lâu mộng đã đánh dấu cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Trong khi các ngôi sao trong làng giải trí thường dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi thì Lý Thấm lại chuyên tâm vào vai diễn, không vướng bất cứ thị phi nào. Cô luôn dùng thực lực để chinh phục khán giả. Đây có lẽ là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm hạn chế khiến cô mãi không thể vụt sáng trong nền điện ảnh Hoa ngữ, ngay cả khi tích cực diễn xuất.