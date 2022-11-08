Nhan sắc đối lập của Lý Thấm trong hai bộ ảnh gần đây khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 08/11/2022 20:48

Mới đây, phòng làm việc của Lý Thấm đã tung ra bộ ảnh mới nhất đầy quyến rũ của nữ diễn viên.

Mới đây, phòng làm việc của Lý Thấm đã tung ra bộ ảnh mới nhất đầy quyến rũ và kiều diễm của nữ diễn viên. Xuất hiện tại Lễ trao giải Kim Ưng năm 2022, Lý Thấm gây ấn tượng với bộ váy đen hở vai đầy gợi cảm nhưng cũng không kém phần sang chảnh. Nhiều khán giả xuýt xoa khen nữ diễn viên xinh đẹp, sở hữu làn da trắng, môi đỏ, mái tóc đen đậm nét Á đông cùng đường nét gương mặt khá nhỏ nhắn.

Nhan sắc đối lập của Lý Thấm trong hai bộ ảnh gần đây khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1Nhan sắc đối lập của Lý Thấm trong hai bộ ảnh gần đây khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2Nhan sắc đối lập của Lý Thấm trong hai bộ ảnh gần đây khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3Nhan sắc đối lập của Lý Thấm trong hai bộ ảnh gần đây khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4Nhan sắc đối lập của Lý Thấm trong hai bộ ảnh gần đây khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 5Nhan sắc đối lập của Lý Thấm trong hai bộ ảnh gần đây khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 6

Trước đó, Lý Thấm diện một chiếc váy trắng hở vai, khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú, lông mày sắc nét và đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ, mái tóc đen dài bồng bềnh, bờ vai đẹp gợi cảm và quyến rũ. Chiếc váy trễ vai màu trắng giúp Lý Thấm khoe trọn bờ vai nõn nà, hơi lộ ra vòng eo nhỏ nhắn. 

Nhan sắc đối lập của Lý Thấm trong hai bộ ảnh gần đây khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 7Nhan sắc đối lập của Lý Thấm trong hai bộ ảnh gần đây khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 8Nhan sắc đối lập của Lý Thấm trong hai bộ ảnh gần đây khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 9Nhan sắc đối lập của Lý Thấm trong hai bộ ảnh gần đây khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 10Nhan sắc đối lập của Lý Thấm trong hai bộ ảnh gần đây khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 11

Lý Thấm là nữ diễn viên người Trung Quốc, cô ra mắt công chúng với vai diễn Tiết Bảo Thoa (lúc nhỏ) trong phim truyền hình Tân Hồng lâu mộng vào năm 2010. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng cùng khả năng diễn xuất ấn tượng và được giới chuyên môn đánh giá cao, Lý Thấm là một trong những nữ diễn viên được săn đón hàng đầu, được các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai khó, nội tâm nhân vật phức tạp.

Trong khi các ngôi sao trong làng giải trí thường dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi thì Lý Thấm lại chuyên tâm vào vai diễn, không vướng bất cứ thị phi nào. Cô luôn dùng thực lực để chinh phục khán giả. Đây có lẽ là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm hạn chế khiến cô mãi không thể vụt sáng trong nền điện ảnh Hoa ngữ, ngay cả khi tích cực diễn xuất. Theo giới chuyên môn, điều Lý Thấm cần nhất là một vai chính thật sự khác biệt để trở thành sao hạng A thực thụ. Nếu không, cô sẽ mãi quẩn quanh trong những vai phụ, không thể có cho mình một tác phẩm đủ sức ấn tượng.

Lý Thấm 'vừa yêu kiều vừa lộng lẫy' khi diện đầm của nhà thiết kế người Việt

Lý Thấm 'vừa yêu kiều vừa lộng lẫy' khi diện đầm của nhà thiết kế người Việt

Nữ diễn viên Lý Thấm vừa qua đã xuất hiện vô cùng lộng lẫy khi diện thiết kế đầm tua rua đến từ Phạm Đăng Anh Thư - NTK người Việt.

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