Lâm Tâm Như nhận 'mưa lời khen' vì phát ngôn khuyên phụ nữ hãy yêu bản thân mình

Với vai trò là một người phụ nữ thành đạt và có hôn nhân hạnh phúc, Lâm Tâm Như đã đưa ra lời khuyên rằng phụ nữ ngoài chăm lo cho gia đình thì cũng nên quan tâm tới bản thân mình.

Trang 163 đưa tin, vừa qua Lâm Tâm Như đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một video tự quay với nội dung chia sẻ về công việc cũng như cuộc sống. Trong đoạn clip, nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng và diện trang phục trẻ trung năng động, gây thiện cảm lớn cho khán giả. Lâm Tâm Như trẻ trung và giản dị trong video - Ảnh: Internet Lâm Tâm Như tâm sự, thời còn trẻ, cô đã làm việc không ngừng nghỉ để đạt được thành công. Tuy vậy, hiện tại khi đã có gia đình riêng, giữ thêm nhiều vai trò như làm mẹ, làm vợ thì cô vẫn không ngừng chăm chỉ và đặt ra nhiều mục tiêu mới cho mình.

"Tôi có nhiều vai trò, nhiều trách nhiệm hơn và thường xuyên bận rộn nên thời gian dành cho bản thân ngày càng ít đi. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc tốt cho bản thân. Các bạn nữ chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình và đặt sức khỏe lên hàng đầu. Chỉ khi giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất, bạn mới có đủ nghị lực để bảo vệ những người thân yêu xung quanh mình." - Lâm Tâm Như nói.

Chia sẻ của Lâm Tâm Như nhận về nhiều phản ứng tích cực từ công chúng. Đa phần mọi người đều dành lời khen cho cô vì vừa có một sự nghiệp xán lạn lại có một gia đình hạnh phúc. Cách đây không lâu, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã cùng nhau tổ chức sinh nhật cho bố ruột nữ diễn viên họ Lâm. Trong bức ảnh được đăng tải, có thể thấy sự có mặt của cha mẹ Hoắc Kiến Hoa, họ đã không ngại đường xa bay đến Đài Loan để tham dự bữa tiệc này. Cha mẹ Hoắc Kiến Hoa cũng bay đến Đài Loan dự sinh nhật của cha ruột Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet Sự thân thiết của hai bên gia đình đã nhận về nhiều lời khen từ công chúng. Nhiều người cho biết họ rất ngưỡng mộ việc thông gia có thể quý mến nhau nhiều như vậy. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng bày tỏ họ khá ghen tị vì cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng Hoắc Kiến Hoa.

Vợ chồng Hoắc Kiến Hoa tổ chức sinh nhật cho bố ruột Lâm Tâm Như, hé lộ mối quan hệ của hai bên thông gia Sự thân thiết của hai bên cha mẹ Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ và nhận về vô số lời khen từ công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-nhan-mua-loi-khen-vi-phat-ngon-khuyen-phu-nu-hay-yeu-ban-than-minh-525660.html