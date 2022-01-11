'Kính song thành' chính thức chốt lịch lên sóng: Sự trở lại đầy uy lực của 'đỉnh lưu' Lý Dịch Phong

Dù nhiều lần bị hoãn quay vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng bộ phim đã được bấm máy vào tháng 5/2020 và chính thức hoàn thành công đoạn ghi hình sau 5 tháng.

Theo thông tin mới nhất được cập nhật trên Sina, Kính song thành của Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ chính thức lên sóng vào ngày 16/1/ 2022 trên 2 nền tảng Tencent Video và Youku vào lúc 19h00 (giờ Việt Nam) từ Chủ nhật đến thứ Tư hàng tuần.

Nhắc đến Trần Ngọc Kỳ khán giả nghĩ ngay đến một mỹ nhân cổ trang với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính toát lên sự trong sáng, tinh khôi. Xét về khả năng diễn xuất cho các dự án phim cổ trang thì Trần Ngọc Kỳ có thừa kinh nghiệm diễn xuất, đến với phim Kính Song Thành có lẽ người hâm mộ sẽ không phải lo lắng với vai diễn nữ chính của cô.

Lý Dịch Phong là một nghệ sĩ rất chiều người hâm mộ và hoàn toàn không có hình ảnh hay trang bị của thần tượng. Từ lúc bước chân vào nghề, nam diễn viên vướng phải rất ít tin đồn và anh luôn đặt công việc lên diễn xuất lên hàng đầu. Còn đối với cư dân mạng và người hâm mộ, việc họ có thể thấy được vẻ mặt điển trai của anh trong tạo hình cổ trang mới lần này đã khiến họ vô cùng phấn khích và mong muốn phim sớm lên sóng càng nhanh càng tốt.

Đáng chú ý, tạo hình của hai nhân vật chính trong đoạn trailer được tung ra khiến khán giả mãn nhãn. Nhiều cư dân mạng nhận xét dù chỉ nhìn qua ảnh nhưng Trần Ngọc Kỳ và Lý Dịch Phong rất có cảm giác "couple". Trần Ngọc Kỳ đẹp như Triệu Mẫn năm nào của Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Còn với Lý Dịch Phong, trở lại với thế mạnh cổ trang, chắc chắn anh sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị.

Có thể thấy, trong những năm gần đây, độ phủ sóng của Lý Dịch Phong có thể nói ở mức tốt mặc dù anh luôn vắng bóng trên màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, mỗi lần phim của nam thần này ra mắt đều nhận được sự quan tâm của khán giả.

Kính song thành là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thương Nguyệt. Bộ phim kể về cô gái tên Na Sênh (Trần Ngọc Kỳ )có tính cách nhiệt tình, phóng khoáng vì trốn khỏi sự những âm mưu, sự hỗn loạn của thế gian mà tìm đến nơi được mệnh danh là chốn thần tiên trần thế - Vân Hoang. Thế nhưng, mảnh đất từng là con cưng của thần linh giờ chỉ còn lại lụi tàn của chiến trường đẫm máu giữa các thế lực hung tàn.

Tại đây cô bắt gặp và kết bạn với rất nhiều người tốt, cũng như trải qua những câu chuyện thần kỳ. Và rồi duyên số đưa đẩy Na Sênh đến với nam chính - Chân Lam hoàng tử vương triều Không Tang, cả hai đã trở thành người đồng hành và anh cũng là người che chở cho cô hết đời.

Tại đây Na Sênh đã làm một việc mà chưa ai từng làm chính là tháo ấn phong của nhẫn “Hoàng Thiên” và bánh xe vận mệnh của con dân Không Tang và cả Vân Hoang bắt đầu xoay. Cả hai viết nên câu chuyện thần thoại đẹp động lòng người.