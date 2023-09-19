Điểm cộng của Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa: Sở hữu dàn diễn viên có chiều cao 'không phải dạng vừa'

Điều gây chú ý nhất chính là dàn diễn viên nam của Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa được mệnh danh là "boygroup 1m85" khi sở hữu chiều cao cực đỉnh. Cụ thể, Hoàng Cảnh Du cao 1m87, Đường Hiểu Thiên cao 1m88, Vương Tử Kỳ cao 1m85, Trương Lăng Hách cao 1m89. Không những thế, dàn diễn viên nữ cũng không gây thất vọng khi Trương Tịnh Nghi và Tăng Khả Ny với số đo hiển thị trên Baidu lần lượt là 1m68 và 1m74.

Một trong số những dự án phim Hoa ngữ được khán giả mong chờ nhất tiếp theo chính là Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa do Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du đóng chính.

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa là bộ phim truyền hình thuộc thể loại hành động, lãng mạn. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng trên diễn đàn Tấn Giang của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử.

Bộ phim kể về chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đầy trắc trở giữa nữ minh tinh Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi thủ vai) và anh lính cứu hỏa Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du thủ vai). Hai người đã có một sự gặp gỡ đầy ý nghĩa khi Nam Sơ được cứu thoát khỏi một đám cháy khi mới 16 tuổi, bởi chính Lâm Lục Kiêu. Từ đó, hình ảnh anh mặc bộ đồ lính cứu hỏa bước ra từ trong ánh lửa cứ thế khắc sâu vào trong lòng cô.

Hoàng Cảnh Du trong vai Lâm Lục Kiều.

Trương Tịnh Nghi trong vai Nam Sơ.

Nam Sơ là một cô gái vô cảm, luôn tỏ ra thờ ơ với thế giới xung quanh. Lâm Lục Kiều là trưởng đội đặc công Hòa Bình, thành phố Bắc Tuấn. Trùng hợp thế nào, anh được chọn làm huấn luyện viên trong một chương trình truyền hình thực tế nhằm giới thiệu kiến thức cứu hỏa. Trong chương trình này, Lâm Lục Kiêu tình cờ gặp lại Nam Sơ – người anh từng cứu thoát khỏi đám cháy năm năm trước.

Nam Sơ có cảm tình với Lâm Lục Kiêu, vậy nên khi gặp lại anh, cô rất vui vì có thời gian gần anh hơn. Mối tình của họ không chỉ đẹp và lãng mạn, mà còn đầy thử thách. Trong quá trình yêu đương, cả hai cũng gặp phải sự ngăn cản từ nhiều phía.

Ngoài yếu tố tình cảm, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa sẽ xoáy sâu vào công việc của những người lính cứu hỏa. Những thế hệ lính cứu hỏa từ lão làng cho đến người trẻ đều phối hợp trong các công tác cứu hộ thiên tai, những công nghệ tiên tiến được áp dụng với niềm hy vọng sẽ tăng cường sự an toàn và giảm thiểu tối đa tai nạn trong tương lai.

Ngoài yếu tố tình cảm, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa sẽ xoáy sâu vào công việc của những người lính cứu hỏa.

Mặc dù cốt truyện ngọt ngào và dễ đoán, bộ phim hứa hẹn sẽ thu hút sự đồng cảm của khán giả, đặc biệt là nhờ vào sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đẹp và tài năng như Trương Tịnh Nghi, Hoàng Cảnh Du, Vương Tử Kỳ, Trương Lăng Hách, và Đường Hiểu Thiên.

Bộ phim chính thức lên sóng vào ngày 19/9. Trước đó có thông tin Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa dự kiến lên sóng vào ngày 5/8. Tuy nhiên, bộ phim đã bị đưa đi kiểm duyệt lại vì một loạt tranh cãi xoay quanh Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, bộ phim có cùng chủ đề về lính cứu hỏa của Dương Dương.