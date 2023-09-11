"Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa" nối sóng phim hot của Tiêu Chiến, được kỳ vọng vì thực lực của dàn diễn viên chính

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa vẫn là cuộc chiến trường kỳ của những người lính cứu hỏa bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân. Nhân vật trung tâm của Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa chính là Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du) – một trạm trưởng có kỹ năng xuất sắc và kinh nghiệm cứu hỏa phong phú.

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa sẽ xoáy sâu vào công việc của những người lính cứu hỏa, giống như Chiếu Sáng Em và Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đã làm trước đó. Những thế hệ lính cứu hỏa từ lão làng cho đến người trẻ đều phối hợp trong các công tác cứu hộ thiên tai, những công nghệ tiên tiến được áp dụng với niềm hy vọng sẽ tăng cường sự an toàn và giảm thiểu tối đa tai nạn trong tương lai. Có thể thấy, yếu tố nghề nghiệp trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa sẽ được khai thác sâu để khán giả có thể hiểu rõ hơn về lính cứu hỏa.

Trong một lần đi phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy, Lâm Lục Kiêu đã gặp lại Nam Sơ ( Trương Tịnh Nghi ), cô gái mà anh từng cứu mấy năm trước. Nam Sơ phải lòng Lâm Lục Kiêu nhưng anh không dám tiến xa vì biết rõ những nguy hiểm của nghề cứu hỏa.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao thông tin dự án phim này sẽ dự kiến lên sóng ngày 19/9, ngay sau khi "Nắng Gắt Bên Tôi" kết thúc lên sóng.

Cốt truyện ngọt ngào, dễ đoán, phim “Anh ấy bước ra từ ánh lửa” được kì vọng sẽ được sự đồng cảm của khán giả.

Bên cạnh đó, sức hút của phim đến từ dàn diễn viên trẻ đẹp - Trương Tịnh Nghi, Hoàng Cảnh Du, Vương Tử Kỳ, Trương Lăng Hách, Đường Hiểu Thiên...

Trong đó, Trương Tịnh Nghi và Vương Tử Kỳ là những ngôi sao được đánh giá cao về diễn xuất.

Với Trương Tịnh Nghi được chú ý ngay sau 2 bộ phim đầu tay là “Bầu trời của thiếu niên phong khuyển” và “Anh muốn chúng ta ở bên nhau” nhờ vẻ ngoài trong trẻo, kĩ năng diễn xuất đa dạng.

Ngoài ra, tên tuổi cô được củng cố hơn sau dự án “Nhất kiến khuynh tâm” (đóng cùng Trần Tinh Húc), “Chiếc bật lửa và váy công chúa” (đóng cùng Trần Phi Vũ).

Trang 163 (Trung Quốc) từng nhận xét, ngoại hình của Trương Tịnh Nghi không quá nổi bật nhưng có nét riêng, dễ tạo dấu ấn với khán giả. Cô có vẻ ngoài thanh xuân, nụ cười hồn nhiên nhưng đôi mắt buồn, dễ hóa thân vào nhiều dạng vai.