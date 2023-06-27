Hậu lùm xùm dính tin đồn hẹn hò, Hoàng Cảnh Du bị bắt gặp tới tận phim trường ủng hộ Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 27/06/2023 09:58

Tin tức hẹn hò liên quan tới Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du bỗng nóng trở lại trong ngày 26/6.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du dính tin hẹn hò sau màn hợp tác ở bộ phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay hồi năm 2020. Suốt hơn 2 năm qua, thỉnh thoảng tin tức hẹn hò liên quan tới 2 nghệ sĩ lại chiếm sóng mạng xã hội.

Vào ngày 26/6, trang 163 khiến netizen bàn tán xôn xao khi đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du vẫn mặn nồng đến đầu năm nay. Nhưng ở thời điểm hiện tại, trang tin xứ Trung lại không thể xác định cặp đôi còn hẹn hò hay không.

Hậu lùm xùm dính tin đồn hẹn hò, Hoàng Cảnh Du bị bắt gặp tới tận phim trường ủng hộ Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du dính tin hẹn hò sau màn hợp tác ở bộ phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay

Trong bài viết, 163 đã chia sẻ hình ảnh được cho là Hoàng Cảnh Du tới tận trường quay 1 bộ phim hồi năm 2022 để ủng hộ, khích lệ tinh thần Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nguồn tin tiết lộ thêm, cặp đôi còn ngồi chung chuyến bay và tận hưởng chuyến du lịch tại châu Âu hồi đầu năm 2023. Thông tin này khá trùng khớp với 1 bài đăng được lan truyền trên Weibo hồi đầu tháng 2 năm nay. Cụ thể, trong bài đăng vào thời điểm đó, 1 khán giả khẳng định đã vô tình bắt gặp mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế ở bảo tàng Louvre tại Pháp.

Hậu lùm xùm dính tin đồn hẹn hò, Hoàng Cảnh Du bị bắt gặp tới tận phim trường ủng hộ Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2
Hoàng Cảnh Du tới tận trường quay 1 bộ phim hồi năm 2022 để ủng hộ Địch Lệ Nhiệt Ba
Hậu lùm xùm dính tin đồn hẹn hò, Hoàng Cảnh Du bị bắt gặp tới tận phim trường ủng hộ Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3
Hồi đầu năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện ở châu Âu

Được biết, vào ngày 1/1, trang 163 đưa tin những ngày cuối năm Địch Lệ Nhiệt Ba chụp ảnh tại nhà riêng khoe vòng eo 58 cm thon gọn săn chắc. Tuy nhiên, khán giả phát hiện bức tường cô đứng chụp ảnh giống với bối cảnh của Hoàng Cảnh Du. Từ đó, tin tức hai nghệ sĩ hẹn hò lại một lần nữa được lan truyền mạnh mẽ. 

Hậu lùm xùm dính tin đồn hẹn hò, Hoàng Cảnh Du bị bắt gặp tới tận phim trường ủng hộ Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4
Người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba phản đối việc cô có quan hệ tình ái với Hoàng Cảnh Du

Người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba phản đối việc cô có quan hệ tình ái với Hoàng Cảnh Du. Họ đã yêu cầu văn phòng đại diện của nữ diễn viên đứng ra đính chính, phủ nhận tin tình cảm. Tuy nhiên, nhân viên dưới trướng của Địch Lệ Nhiệt Ba không trả lời lại, còn rút khỏi nhóm trò chuyện cùng fan.

Hậu lùm xùm dính tin đồn hẹn hò, Hoàng Cảnh Du bị bắt gặp tới tận phim trường ủng hộ Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 5
Từ năm 2020 đến nay, cặp đôi lộ không ít bằng chứng hẹn hò 

Với các tin tức không chính xác khác, phía mỹ nhân Tân Cương phản ứng nhanh nhạy, thường đứng ra phủ nhận ngay lập tức. Hình ảnh khoe bụng cũng để xóa bỏ tin đồn cô nghỉ đóng phim vì mang thai, sinh con.

Ngược lại, họ không lên tiếng về scandal tình ái với Hoàng Cảnh Du. Hoàng Cảnh Du từng dính scandal kết hôn, bạo hành và phản bội vợ cũ. Nam diễn viên còn bị chỉ trích vì có hành động thân mật quá mức với Ngô Cẩn Ngôn như sờ tai, ôm cổ khiến cô khó chịu ra mặt. 

Hoàng Cảnh Du và vợ cũ chính thức lên tiếng về tin đồn ngoại tình, bạo lực gia đình

Hoàng Cảnh Du và vợ cũ chính thức lên tiếng về tin đồn ngoại tình, bạo lực gia đình

Mới đây, Hoàng Cảnh Du lên tiếng về lùm xùm hôn nhân với Vương Vũ Hinh đã đeo bám dai dẳng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của anh nhiều năm qua.

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