Không phải Tích Hoa Chỉ, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa mới là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang

Sao quốc tế 18/09/2023 11:23

Tạo hình cổ trang của Trương Tịnh Nghi luôn được khán giả mong đợi.

Trương Tịnh Nghi là một trong những diễn viên trẻ trên màn ảnh Hoa ngữ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất lẫn ngoại hình. Bên cạnh chiều cao ấn tượng 1m68, Trương Tịnh Nghi còn gây chú ý bởi nét đẹp cổ điển. Do vậy, nữ diễn viên thường được ưu ái lựa chọn tham gia phim hiện đại hoặc dòng phim dân quốc.   

Gần đây, dự án Tích Hoa Chỉ do Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên đóng chính cũng đang được khán giả quan tâm. Bởi đây là dự án phim đầu tiên trong sự nghiệp mà Trương Tịnh Nghi tham gia với tạo hình cổ trang.

Không phải Tích Hoa Chỉ, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa mới là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang - Ảnh 1Không phải Tích Hoa Chỉ, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa mới là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang - Ảnh 2

Không phải Tích Hoa Chỉ, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa mới là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang - Ảnh 3
Phân cảnh Trương Tịnh Nghi có tạo hình cổ trang trong bộ phim hiện đại Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa

Tuy nhiên, mới đây, khi đoàn làm phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa do Trương Tịnh Nghi đóng chính cùng Hoàng Cảnh Du tung trailer cho bộ phim, khán giả nhận ra không phải Tích Hoa Chỉ, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa mới là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang. 

Trong bản trailer được đoàn làm phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa đăng tải, có thể thấy rõ Trương Tịnh Nghi đang thực hiện một cảnh quay cầm kiếm với tạo hình cổ trang. Được biết, trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, Trương Tịnh Nghi vào vai Nam Sơ - một nữ diễn viên nổi tiếng, thế nên cảnh quay có tạo hình cổ trang của cô trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa là một phân cảnh nhỏ của bộ phim. 

Thêm vào đó, xét về thời gian khai máy, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa là bộ phim được khởi quay từ năm 2022, và Tích Hoa Chỉ là dự án chỉ vừa khởi quay trong năm 2023. Thế nên có thể nói Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang. 

Không phải Tích Hoa Chỉ, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa mới là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang - Ảnh 4Không phải Tích Hoa Chỉ, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa mới là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang - Ảnh 5Không phải Tích Hoa Chỉ, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa mới là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang - Ảnh 6

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử. Phim xoay quanh cuộc gặp gỡ và tình yêu đầy cảm động giữa Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi thủ vai) và Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du thủ vai) bởi Lâm Lục Kiêu đã cứu Nam Sơ an toàn thoát khỏi một vụ cháy năm cô 16 tuổi. 

Sau 5 năm, Nam Sơ đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, trong khi Lục Kiêu vẫn là một anh lính cứu hỏa đầy thâm trầm. Trong một lần tham gia quảng bá phim mới và bị thua, Nam Sơ phải chịu hình phạt gọi điện cho người yêu cũ. Cuối cùng, cô chọn gọi điện cho Lục Kiêu.

Những cuộc gặp gỡ tình cờ sau này của cả hai khiến những cảm xúc ngày xưa trong họ trỗi dậy và Nam Sơ quyết tâm tìm mọi cách để chinh phục trái tim Lục Kiêu. Bên cạnh chuyện tình đẹp đầy lãng mạn của Nam Sơ - Lục Kiêu, phim cũng đề cao những người lính cứu hỏa không ngại hiểm nguy, sẵn sàng xả thân cứu người, giúp đời.   

Không phải Tích Hoa Chỉ, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa mới là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang - Ảnh 7Không phải Tích Hoa Chỉ, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa mới là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang - Ảnh 8Không phải Tích Hoa Chỉ, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa mới là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang - Ảnh 9Không phải Tích Hoa Chỉ, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa mới là bộ phim đầu tiên mà Trương Tịnh Nghi được trải nghiệm tạo hình cổ trang - Ảnh 10

Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa do Trương Tịnh Nghi - Hoàng Cảnh Du chủ diễn chính thức lên sóng trên iQIYI kể từ ngày 19/9 tới đây. Hiện bộ phim cũng vừa phá mốc 2 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng này. 

 

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Sau tranh cãi từ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa hiện đang là bộ phim về chủ đề lính cứu hỏa được khán giả đặt kỳ vọng.

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