Visual cực phẩm khiến dân tình lạc lối của Trương Tịnh Nghi khiến nhiều người đổ gục

Mới đây, nữ thần tượng Trương Tịnh Nghi khiến công chúng gần như “ngất lịm” khi xuất hiện với diện mạo đậm chất thơ trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 24. Nhan sắc trong veo cùng sự ngọt ngào, thuần khiết của Trương Tịnh Nghi nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận “nóng” trên khắp các diễn đàn.

Nữ diễn viên thu hút với nhan sắc ấn tượng.

Kể từ sau cơn sốt mang tên Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi trở thành một trong những cái tên rất được công chúng quan tâm. Nữ diễn viên còn đóng vai An Nhiên phim "Bầu trời của thiếu niên phong khuyển" (2020) và Uyển Khanh phim "Nhất kiến khuynh tâm" (2022). Các nhân vật cô đảm nhiệm đều xuất thân trong gia đình giàu có, ngoại hình mềm yếu nhưng tính cách cứng cỏi.