Visual cực phẩm khiến dân tình lạc lối của Trương Tịnh Nghi khiến nhiều người đổ gục

Diện mạo của con cưng Châu Tấn khiến dân tình bàn tán xôn xao.
- Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi nhận 'tin vui', người hâm mộ trông chờ điều bất ngờ sắp tới
- Fan hành động thiếu suy nghĩ khiến Trương Tịnh Nghi phải gánh chịu hậu quả trong sự nghiệp
Mới đây, nữ thần tượng Trương Tịnh Nghi khiến công chúng gần như “ngất lịm” khi xuất hiện với diện mạo đậm chất thơ trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 24. Nhan sắc trong veo cùng sự ngọt ngào, thuần khiết của Trương Tịnh Nghi nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận “nóng” trên khắp các diễn đàn.
Kể từ sau cơn sốt mang tên Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi trở thành một trong những cái tên rất được công chúng quan tâm. Nữ diễn viên còn đóng vai An Nhiên phim "Bầu trời của thiếu niên phong khuyển" (2020) và Uyển Khanh phim "Nhất kiến khuynh tâm" (2022). Các nhân vật cô đảm nhiệm đều xuất thân trong gia đình giàu có, ngoại hình mềm yếu nhưng tính cách cứng cỏi.
Trương Tịnh Nghi sinh năm 1999, cao 1,68 m. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ký hợp đồng với công ty của Châu Tấn, Trần Khôn từ thời sinh viên. Người đẹp còn được đào tạo tại trường diễn xuất do Châu Tấn mở.
Người hâm mộ không khỏi đắm chìm, mê mẩn trước sắc vóc người con gái tuổi đôi mươi “khắc” sâu trên bóng hình của người đẹp họ Trương. Cô nàng khiến cõi mạng xứ Trung xôn xao khi tự tin khoe vẻ ngoài “hút mắt” trong loạt ảnh thả dáng điệu đà trên chiếc thuyền hoa giữa dòng nước.
Trương Tịnh Nghi được trang 163 nhận xét đẹp dịu dàng, nụ cười hồn nhiên và đôi mắt biết nói, phù hợp với các bộ phim đề tài học sinh, sinh viên, người trẻ lập nghiệp. Nhiều khán giả đặt biệt danh cho cô là "Tình đầu", "Nữ thần thanh xuân".