Trương Tịnh Nghi 'gây sốc' khi hút thuốc với đồng nghiệp, chuyện gì đây?

Sao quốc tế 29/08/2023 07:29

Sau thành công vang dội của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi đang có sự nghiệp khá rộng mở khi đón nhận nhiều tài nguyên phim ảnh về truyền hình lẫn điện ảnh.

Bên cạnh dự án cổ trang Tích Hoa Chỉ đang ghi hình, Trương Tịch Nghi còn có phim điện ảnh mang tên "Vương Cân Cân, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất Hai Lần". 

Trương Tịnh Nghi 'gây sốc' khi hút thuốc với đồng nghiệp, chuyện gì đây? - Ảnh 1

Mới đây, một số hình ảnh hậu trường đầu tiên của Trương Tịnh Nghi khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong một ảnh cận mặt, nữ diễn viên 9X khiến ai nấy bất ngờ và phải bật cười với kiểu tóc mái ngố vô cùng ngộ lạ, khác biệt so với trước đây. Một số ý kiến khẳng định kiểu tóc này không đẹp, lại chẳng hợp với gương mặt của cô nàng, song cũng kiên nhẫn chờ đợi phần tạo hình này trông sẽ ra sao khi lên phim chính thức.

Trương Tịnh Nghi 'gây sốc' khi hút thuốc với đồng nghiệp, chuyện gì đây? - Ảnh 2

 

Bên cạnh đó, khán giả còn có cơ hội xem qua một trong những phân đoạn của phim, trong đó Trương Tịnh Nghi có cử chỉ ngầu chưa từng thấy. Dưới bầu trời đêm, Trương Tịnh Nghi ăn mặc, toát ra khí chất cực ngầu, đặc biệt trên tay còn cầm điếu thuốc.

 

Trương Tịnh Nghi 'gây sốc' khi hút thuốc với đồng nghiệp, chuyện gì đây? - Ảnh 3Trương Tịnh Nghi 'gây sốc' khi hút thuốc với đồng nghiệp, chuyện gì đây? - Ảnh 4

 

Bộ phim được chuyển thể từ truyện của Trịnh Chấp, Vương Cân Cân, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất Hai Lần lấy đề tài hôn nhân, về một đôi vợ chồng đã kết hôn được 5 năm và có 2 đứa con nhưng sau đó lại ly hôn vì những xung đột nối tiếp.

Về sau, cả hai cùng nhau cố gắng hàn gắn và tìm lại hạnh phúc cho mình. Trương Tịnh Nghi hứa hẹn sẽ có cú lột xác trưởng thành trong vai diễn lần này, đặc biệt là khi bạn diễn của cô là mỹ nam Trường Tương Tư Đàn Kiện Thứ.

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