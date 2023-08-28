Rộ tạo hình mới nhất từ phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ, dân tình phải thốt lên gọi tên 'nam thần cổ trang'!

Sao quốc tế 28/08/2023 14:29

Hình ảnh Hứa Thất An - Vương Hạc Đệ trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân cũng liên tục được tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Mới đây, Vương Hạc Đệ lại khiến dân tình "u mê" với thần sắc mới trên phim trường ''Đại Phụng Đả Canh Nhân''. Trên các diễn đàn phim ảnh liên tục chuyền tay nhau hình ảnh "tạo hình cầm ô phiên bản hậu trường" của nam diễn viên. Không chỉ nhận được phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ, thần thái vô cùng cuốn hút của Vương Hạc Đệ còn được đánh giá cao, anh cũng khiến fan nữ không ngừng mê mệt. 

Trong ''Đại Phụng Đả Canh Nhân'', Vương Hạc Đệ vào vai Hứa Thất An, thế nên netizen luôn gọi Vương Hạc Đệ là "anh Bảy", "anh Bảy soái" hay "anh Bảy điển trai". Hình ảnh Hứa Thất An - Vương Hạc Đệ trên phim trường ''Đại Phụng Đả Canh Nhân'' cũng liên tục được tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Rộ tạo hình mới nhất từ phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ, dân tình phải thốt lên gọi tên 'nam thần cổ trang'! - Ảnh 1
Hình ảnh "tạo hình cầm ô phiên bản hậu trường" của Vương Hạc Đệ gây sốt trên các diễn đàn phim ảnh những ngày vừa qua

Nói thêm về dự án này, ''Đại Phụng Đả Canh Nhân'' do Tencent phối hợp cùng New Classics Media (Tân Lệ) sản xuất được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân - tiểu thuyết được đăng nhiều kì tại Qidian và đứng TOP liên tục trong bảng xếp hạng tháng.

''Đại Phụng Đả Canh Nhân'' do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi chủ diễn chính thức khai máy tại Hoành Điếm hôm 19/7. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác như Lưu Dịch Quân, Yến Tử Đông, Nhạc Dương, Trương Hiểu Thần, Mao Hiểu Tuệ, Nghê Hồng Khiết, Lưu Quân, Phạm Thế Kĩ, Đỗ Thuần, Khâu Tâm Chí, Trần Tiểu Vân, Trần Ý Hàm. 

Rộ tạo hình mới nhất từ phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ, dân tình phải thốt lên gọi tên 'nam thần cổ trang'! - Ảnh 2

Rộ tạo hình mới nhất từ phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ, dân tình phải thốt lên gọi tên 'nam thần cổ trang'! - Ảnh 3
Tạo hình của Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ) và Hứa Tân Niên (Yến Tử Đông)

Thời điểm rộ thông tin Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi cùng đóng chính trong bộ phim này, netizen Trung đã nhanh chóng đặt tên couple cho phim. Siêu thoại couple của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đã được lập với tên "Điền Trường Lệ Cửu" (tiếng Trung đồng âm với "thiên trường địa cửu" - lâu dài, mãi mãi). 

''Đại Phụng Đả Canh Nhân'' xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ thủ vai) và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Tại đây, anh gặp Lâm An - nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ, có chút kiêu ngạo đáng yêu.

Rộ tạo hình mới nhất từ phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ, dân tình phải thốt lên gọi tên 'nam thần cổ trang'! - Ảnh 4Rộ tạo hình mới nhất từ phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ, dân tình phải thốt lên gọi tên 'nam thần cổ trang'! - Ảnh 5

Rộ tạo hình mới nhất từ phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ, dân tình phải thốt lên gọi tên 'nam thần cổ trang'! - Ảnh 6
Cảnh quay chung mới nhất của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi trong "Đại Phụng Đả Canh Nhân"

Được biết, đây là một trong ba dự án cùng một đội ngũ sản xuất thuộc hàng năng lực, cùng một ekip đứng sau thành công của "Ở rể" và "Khanh Khanh Nhật Thường". Nhiều cư dân mạng dự đoán đây sẽ là một dự án được đầu tư vô cùng hoành tráng do từ trước đến nay, Tân Lệ vẫn luôn đề cao tiêu chuẩn sản xuất trong các sản phẩm.

 

Nhan sắc góc nghiêng của Vương Hạc Đệ trong Đại Phụng Đả Canh Nhân khiến dân tình kêu gọi một điều?

Nhan sắc góc nghiêng của Vương Hạc Đệ trong Đại Phụng Đả Canh Nhân khiến dân tình kêu gọi một điều?

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền loạt ảnh mới của Vương Hạc Đệ trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân. Theo đó, nhiều dân tình không khỏi phấn khích trước nhan sắc góc nghiêng đầy mãn nhãn của anh chàng.

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