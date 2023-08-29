Trương Tịnh Nghi gây choáng với mái tóc xấu không lối thoát, nhờ thần thái diễn xuất nên cứu vớt lại nhan sắc

Sao quốc tế 29/08/2023 11:35

Tạo hình trong dự án mới của Trương Tịnh Nghi khiến nhiều khán giả bất ngờ vô cùng.

Lên sóng từ tháng 11/2022, Chiếc bật lửa và váy công chúa nhanh chóng trở thành bộ phim truyền hình hot nhất màn ảnh Hoa ngữ. Sau sự thành công của bộ phim, Trương Tịnh Nghi nhanh chóng thu nạp lượng khán giả hâm mộ mới và giành được sự quan tâm của khán giả châu Á. 

Trương Tịnh Nghi gây choáng với mái tóc xấu không lối thoát, nhờ thần thái diễn xuất nên cứu vớt lại nhan sắc - Ảnh 1
Lên sóng từ tháng 11/2022, Chiếc bật lửa và váy công chúa nhanh chóng trở thành bộ phim truyền hình hot nhất màn ảnh Hoa ngữ.
Trương Tịnh Nghi gây choáng với mái tóc xấu không lối thoát, nhờ thần thái diễn xuất nên cứu vớt lại nhan sắc - Ảnh 2
Trương Tịnh Nghi nhanh chóng thu nạp lượng khán giả hâm mộ mới và giành được sự quan tâm của khán giả châu Á. 

Hiện tại, cô nàng đang góp mặt cùng Đàn Kiện Thứ trong dự án điện ảnh mang tên Vương Cân Cân, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất Hai Lần. Được biết, đây là bộ phim lấy đề tài hôn nhân, kể về đôi vợ chồng đã kết hôn được 5 năm và có 2 đứa con. Nhiều vấn đề trong cuộc sống đã khiến họ dẫn đến quyết định ly hôn. Sau đó, để cứu vãn tình yêu, họ đã bước chân vào con đường tìm lại những hạnh phúc trong quá khứ.

Trương Tịnh Nghi gây choáng với mái tóc xấu không lối thoát, nhờ thần thái diễn xuất nên cứu vớt lại nhan sắc - Ảnh 3
Cô nàng đang góp mặt cùng Đàn Kiện Thứ trong dự án điện ảnh mang tên Vương Cân Cân, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất Hai Lần.

Mới đây, một số hình ảnh hậu trường đầu tiên của Trương Tịnh Nghi thu hút sự chú ý của khán giả. Cụ thể nhất là tạo hình của cô đã khiến ai nấy cũng phải bật cười với kiểu tóc mái ngố vô cùng ngộ lạ.

Trương Tịnh Nghi gây choáng với mái tóc xấu không lối thoát, nhờ thần thái diễn xuất nên cứu vớt lại nhan sắc - Ảnh 4
Một số hình ảnh hậu trường đầu tiên của Trương Tịnh Nghi thu hút sự chú ý của khán giả.
Trương Tịnh Nghi gây choáng với mái tóc xấu không lối thoát, nhờ thần thái diễn xuất nên cứu vớt lại nhan sắc - Ảnh 5
 Tạo hình của cô đã khiến ai nấy cũng phải bật cười với kiểu tóc mái ngố vô cùng ngộ lạ.

Không những thế, người hâm mộ có cơ hội xem qua một trong những phân đoạn của phim, Trương Tịnh Nghi có màn diễn xuất ngầu chưa từng thấy. Cô toát ra khí chất cực ngầu, trên tay thì cầm điếu thuốc dưới bầu trời đêm. Cư dân mạng nhận xét, nhân vật mới của Trương Tịnh Nghi thủ vai là người có điệu bộ bất cần nhưng cũng đầy quyến rũ và cuốn hút.

Trương Tịnh Nghi gây choáng với mái tóc xấu không lối thoát, nhờ thần thái diễn xuất nên cứu vớt lại nhan sắc - Ảnh 6
Trương Tịnh Nghi có màn diễn xuất ngầu chưa từng thấy.
Trương Tịnh Nghi gây choáng với mái tóc xấu không lối thoát, nhờ thần thái diễn xuất nên cứu vớt lại nhan sắc - Ảnh 7
Cô toát ra khí chất cực ngầu, trên tay thì cầm điếu thuốc dưới bầu trời đêm.

Trương Tịnh Nghi thuộc thế hệ diễn viên 9X của Trung Quốc. Cô sinh năm 1999 tại Hồ Nam, Trung Quốc. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp, trong sáng được đánh giá là thí sinh có gương mặt đẹp nhất học viện điện ảnh Bắc Kinh năm 2017 và có số điểm thi tuyển khá cao.

Trương Tịnh Nghi gây choáng với mái tóc xấu không lối thoát, nhờ thần thái diễn xuất nên cứu vớt lại nhan sắc - Ảnh 8
Nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp, trong sáng được đánh giá là thí sinh có gương mặt đẹp nhất học viện điện ảnh Bắc Kinh năm 2017.

Ngôi sao trẻ được chính Châu Tấn dìu dắt, chỉ bảo và đặt niềm hi vọng sớm gia nhập đường đua tiểu hoa đán của thế hệ nghệ sĩ trẻ như Quan Hiểu Đồng, Châu Dã, Triệu Lộ Tư. 

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Sau thành công vang dội của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi đang có sự nghiệp khá rộng mở khi đón nhận nhiều tài nguyên phim ảnh về truyền hình lẫn điện ảnh.

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