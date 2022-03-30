Hwasa (Mamamoo) chia sẻ về tranh cãi thả rông tại sân bay trong quá khứ, 'nữ hoàng Kpop' Lee Hyori lên tiếng 'cực ngầu' để bênh vực đàn em

Sao quốc tế 30/03/2022 19:26

Hwasa đã phải hứng chịu rất nhiều bình luận ác ý về việc bản thân theo phong trào 'không mặc nội y' và đã từng thả rông trong quá khứ.

Trong 1 tập của series MMM_Where are we now - bộ phim tài liệu đầu tiên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Mamamoo được phát hành vào ngày 25/3, Hwasa đã chia sẻ về cảm xúc mà cô ấy phải trải qua kể từ khi ra mắt, đặc biệt là thời gian cô bị những bình luận ác ý tấn công về ngoại hình và quan điểm 'không bra' (không nội y) của cô nàng.  

Hwasa (Mamamoo) chia sẻ về tranh cãi thả rông tại sân bay trong quá khứ, 'nữ hoàng Kpop' Lee Hyori lên tiếng 'cực ngầu' để bênh vực đàn em - Ảnh 1

Hwasa mỗi khi xuất hiện luôn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi với những màn trình diễn và trang phục hở bạo. Đồng thời cũng có vô số những bình luận ác ý liên quan đến ngoại hình.

Hwasa (Mamamoo) chia sẻ về tranh cãi thả rông tại sân bay trong quá khứ, 'nữ hoàng Kpop' Lee Hyori lên tiếng 'cực ngầu' để bênh vực đàn em - Ảnh 2

Hwasa nói, "Tôi cảm thấy không vui. Tôi đã cô đơn và xung đột với chính mình về việc lựa chọn trở thành một người xấu hay cứ sống như một kẻ ngốc".

"Giao tiếp với người hâm mộ thông qua âm nhạc là tất cả những gì tôi có, nhưng lúc đó, kể cả âm nhạc cũng không khiến tôi vực dậy nổi", Hwasa thổ lộ.

Hwasa (Mamamoo) chia sẻ về tranh cãi thả rông tại sân bay trong quá khứ, 'nữ hoàng Kpop' Lee Hyori lên tiếng 'cực ngầu' để bênh vực đàn em - Ảnh 3

Trong bộ phim tài liệu, thời trang sân bay với khuôn ngực hoàn toàn thả rông của Hwasa năm 2018 cũng được nhắc đến.

Vào thời điểm đó, việc Hwasa mặc áo phông để lộ khuôn ngực đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Thành viên Hwasa của MAMAMOO xuất hiện tạo sân bay quốc tế Incheon, trở về Hàn Quốc sau khi tham dự SBS Super Concert được tổ chức tại Hồng Kong. Hwasa diện trang phục thoải mái với chiếc áo phông trắng trơn, và điều bất ngờ khiến mọi ánh nhìn phải chăm chú vào Hwasa đó chính là vòng 1 của cô nàng được thả rông hoàn toàn.

Hwasa (Mamamoo) chia sẻ về tranh cãi thả rông tại sân bay trong quá khứ, 'nữ hoàng Kpop' Lee Hyori lên tiếng 'cực ngầu' để bênh vực đàn em - Ảnh 4

Tuy nhiên, trong vô vàn những người tấn công ác ý và không ngừng chỉ trích cô nàng cá tính Hwasa, vẫn có những người sẵn sàng ủng hộ và bênh vực. 'Chị đại của Kpop' Lee Hyori là một người như thế. Sinh năm 1979, Lee Hyori được biết đến là một nữ nghệ sĩ đa tài của giải trí Hàn Quốc. Cô đạt thành công ở cả hai lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc với rất nhiều giải thưởng uy tín.

Hwasa (Mamamoo) chia sẻ về tranh cãi thả rông tại sân bay trong quá khứ, 'nữ hoàng Kpop' Lee Hyori lên tiếng 'cực ngầu' để bênh vực đàn em - Ảnh 5

Trước đây, Lee Hyori và Hwasa đã làm việc cùng nhau trong nhóm dự án 'Refund Sisters' trên chương trình giải trí 'How do you play?' của MC quốc dân Yoo Jae Suk.

Hwasa (Mamamoo) chia sẻ về tranh cãi thả rông tại sân bay trong quá khứ, 'nữ hoàng Kpop' Lee Hyori lên tiếng 'cực ngầu' để bênh vực đàn em - Ảnh 6

Kể từ lần hợp tác đó, Lee Hyori và Hwasa như hai tâm hồn đồng cảm, trở thành chị em thân thiết, luôn bên cạnh và chia sẻ với nhau những tâm tư khi sinh tồn trong giới giải trí khắc nghiệt. Về tranh cãi xung quanh việc không mặc nội y của Hwasa, Hyori lên tiếng giải thích, "Hwasa không phải là loại người có ý đồ gì khi làm điều đó. Cô bé chỉ muốn mặc những gì bản thân thích, thoải mái. Đó là lẽ tự nhiên mà."

Hwasa (Mamamoo) chia sẻ về tranh cãi thả rông tại sân bay trong quá khứ, 'nữ hoàng Kpop' Lee Hyori lên tiếng 'cực ngầu' để bênh vực đàn em - Ảnh 7

Câu nói này của Hyori không chỉ khiến Hwasa mà còn rất nhiều cô gái cảm thấy ấm lòng. Bởi lẽ cũng có nhiều cô gái lên tiếng ủng hộ phong cách của Hwasa, họ cho rằng mặc bra bất tiện, nóng bức và muốn cảm thấy thoải mái hơn.

Hwasa (Mamamoo) chia sẻ về tranh cãi thả rông tại sân bay trong quá khứ, 'nữ hoàng Kpop' Lee Hyori lên tiếng 'cực ngầu' để bênh vực đàn em - Ảnh 8Đây không phải là lần đầu tiên Hwasa gây tranh cãi vì trang phục quá hở hang trên sân khấu. Thành viên Mamamoo từng mặc đồ bơi, lộ cả vòng 3 khi trình diễn ở lễ trao giải Mama. 

Hwasa (Mamamoo) chia sẻ về tranh cãi thả rông tại sân bay trong quá khứ, 'nữ hoàng Kpop' Lee Hyori lên tiếng 'cực ngầu' để bênh vực đàn em - Ảnh 9

Xu hướng không mặc bra giờ đây không còn quá xa lạ với giới mộ điệu thời trang. No-bra không những mang lại sự thoải mái mà còn mang lại nét quyến rũ, gợi cảm cho phái đẹp. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc và các nước Đông Á vẫn còn khá khắc khe đối với những xu hướng phóng khoáng như thế này. 

Hwasa (Mamamoo) chia sẻ về tranh cãi thả rông tại sân bay trong quá khứ, 'nữ hoàng Kpop' Lee Hyori lên tiếng 'cực ngầu' để bênh vực đàn em - Ảnh 10

Bộ phim tài liệu MMM_Where are we now chứa đựng tất cả quãng thời gian mà bốn thành viên Mamamoo đã trải qua, từ khi còn là thực tập sinh ‘Vịt con xấu xí’ mà không ai mong muốn, đến việc trở thành ‘thiên nga’ mà ai cũng phải ngước nhìn và ngưỡng mộ. Không chỉ những ngày còn là thực tập sinh, mà còn là những khoảnh khắc ra mắt huy hoàng, vinh quang khi đứng trên sân khấu toàn cầu và những câu chuyện đằng sau ánh hào quang.

Theo Dispatch

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Từ khóa:   Hwasa sao Hàn Quốc Kbiz

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