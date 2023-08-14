HOT: Fan Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân 'đại chiến', tranh cãi biệt danh 'Yến Tử' thuộc về ai?

Sao quốc tế 14/08/2023 16:47

Hiện đây chỉ là cuộc 'đại chiến' riêng giữa cộng đồng người hâm mộ của Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân.

Mới đây, người hâm mộ hai sao nam là Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân không ngừng tranh cãi trên các trang mạng xã hội từ Weibo đến Douban. Nguyên nhân của cuộc "đại chiến" này xuất phát từ biệt danh "Yến Tử".Cộng đồng người hâm mộ hai mỹ nam ai cũng một mực khẳng định đây là biệt danh dành cho thần tượng nhà mình. 

Hiện đây chỉ là cuộc "đại chiến" riêng giữa cộng đồng người hâm mộ của Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân. Vương Hạc Đệ - Ngụy Đại Huân cũng được mọi người biết đến là có mối quan hệ thân thiết, cả hai thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội, ủng hộ dự án của nhau và thậm chí gặp mặt hội anh em thường xuyên. 

 

HOT: Fan Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân 'đại chiến', tranh cãi biệt danh 'Yến Tử' thuộc về ai? - Ảnh 1
Fan Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân "đại chiến", tranh cãi biệt danh "Yến Tử" thuộc về ai

Người hâm mộ Vương Hạc Đệ cho rằng biệt danh "Yến Tử" đã bắt đầu từ năm ngoái, khi "Dĩ ái vi doanh" của Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc đóng chính bắt đầu khởi quay. Trong dự án phim này, Vương Hạc Đệ vào vai Thời Yến, vậy nên người hâm mộ anh đã gọi anh với cái tên "Yến Tử" từ trước.

Về phần người hâm mộ Ngụy Đại Huân, số đông cho rằng kể từ sau "Khói lửa nhân gian của tôi" chính thức lên sóng, vì nhân vật Mạnh Yến Thần do Ngụy Đại Huân thủ vai trở thành hình tượng nhân vật "đại bạo" nên biệt anh "Yến Tử" mới chính thức bắt nguồn từ đây. Người hâm mộ Ngụy Đại Huân còn cho rằng phía người hâm mộ Vương Hạc Đệ cố tình "cọ nhiệt" từ Mạnh Yến Thần của Ngụy Đại Huân cho thần tượng nhà mình bởi hiện tại "Dĩ ái vi doanh" chỉ mới đóng máy chứ chưa có thông tin lịch phát sóng chính thức.  

 HOT: Fan Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân 'đại chiến', tranh cãi biệt danh 'Yến Tử' thuộc về ai? - Ảnh 2

HOT: Fan Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân 'đại chiến', tranh cãi biệt danh 'Yến Tử' thuộc về ai? - Ảnh 3
Thành công của "Thương Lan Quyết" năm 2022 đã giúp Vương Hạc Đệ vụt sáng, có chổ đứng trên màn ảnh Hoa ngữ

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998 ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong gia đình lao động bình thường. Bố mẹ nam diễn viên từng làm công nhân trong nhà máy, bị nghỉ việc những năm 1990 và mở một quán bán xiên chiên để kiếm sống. Trước khi được biết đến với vai trò là một diễn viên, Vương Hạc Đệ từng là tiếp viên hàng không. Anh tốt nghiệp ngành hàng không của Học viện hàng không Tây Nam Tứ Xuyên, có thời gian làm tiếp viên. Năm 2016, Vương Hạc Đệ chiến thắng một cuộc thi tài năng và lấn sân sang ngành giải trí.

Năm 2018, anh nhận vai chính đầu tiên - Đạo Minh Tự trong "Tân Vườn sao băng". Tiếp tục đóng chính trong các dự án "Tương dạ 2", "Cuộc sống lý trí", "Ngộ long" nhưng không quá thành công. Sau thành công của bộ phim cổ trang ăn khách nhất nhì mùa hè năm 2022 "Thương Lan Quyết", Vương Hạc Đệ trở lại nổi đình đám trên mạng xã hội.

 HOT: Fan Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân 'đại chiến', tranh cãi biệt danh 'Yến Tử' thuộc về ai? - Ảnh 4

HOT: Fan Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân 'đại chiến', tranh cãi biệt danh 'Yến Tử' thuộc về ai? - Ảnh 5
Sau thời gian công chiếu bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi", Ngụy Đại Huân được nhiều khán giả biết đến hơn

Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, là nam diễn viên người Trung Quốc, anh tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Hý kịch Trung ương khóa 2007. Năm 2008, Ngụy Đại Huân tham gia diễn xuất trong bộ phim thần tượng thanh xuân "Nhật kí Sophie" của đạo diễn Lâm Tuấn Thần. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, đưa Ngụy Đại Huân đến con đường diễn xuất chuyên nghiệp. 

Thời gian gần đây, sau thời gian công chiếu bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi", Ngụy Đại Huân được nhiều khán giả biết đến hơn. Nam diễn viên liên tục nhận được lời mời tham gia các chương trình truyền hình và ngày càng có nhiều người hâm mộ.  

 

 

 

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