Vương Hạc Đệ bị fan mắng là 'bạch nhãn lang', người vong ơn bội nghĩa?

Sao quốc tế 09/08/2023 16:09

Dòng trạng thái trên trang cá nhân khiến nam diễn viên vướng tranh cãi không đáng có.

Hôm 7/8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm "Thương lan quyết" lên sóng, dàn diễn viên góp mặt trong phim như Ngu Thư Hân, Quách Hiểu Đình, Lâm Bá Duệ, Hồng Tiêu, Trương Thần Tiêu đều tham gia bữa tiệc kỷ niệm do Hằng Tinh Dẫn Lực - đơn vị sản xuất bộ phim - tổ chức.

Thế nhưng do vướng dự án cá nhân Vương Hạc Đệ - nam chính của phim - đã không thể tham gia. Anh cũng có động thái kỷ niệm dịp đặc biệt này khi đăng tải lên trang cá nhân siêu thoại nhân vật Đông Phương Thanh Thương mà anh thủ vai “bổn toạ trở về rồi đây”. Tuy nhiên, vì nam diễn viên không đề cập đến tên bộ phim trên dòng trạng thái nên dẫn đến những lời bàn tán không đáng có. 

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Bộ phim "Thương lan quyết" do Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân chủ diễn từng "làm mưa làm gió" trên màn ảnh Hoa ngữ 2022 

Cụ thể, fan couple Đông Phương Thanh Thương - Hoa Lan Nhỏ, fan phim và fan nữ diễn viên chính Ngu Thư Hân bất ngờ bình luận mắng Vương Hạc Đệ là "bạch nhãn lang" (sói mắt trắng) - là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, ý chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Bởi lẽ người hâm mộ phim cho rằng chính nhờ bộ phim này mà Vương Hạc Đệ vụt sáng thế nhưng anh lại vô tâm khi đoàn phim kỷ niệm 1 năm phát sóng. Bên cạnh những lời phàn nàn, phần lớn người hâm mộ lại cho rằng chỉ với bài đăng siêu thoại "bổn toạ trở về rồi đây” cũng đủ làm sống lại nhân vật, khiến khán giả có lại cảm giác đắm chìm vào phim của 1 năm về trước.

Vương Hạc Đệ bị fan mắng là 'bạch nhãn lang', người vong ơn bội nghĩa? - Ảnh 2
Tại thời điểm công chiếu, "Thương lan quyết" liên tục đạt nhiều thành tích đáng nể so với những bộ phim được phát sóng cùng thời điểm

"Thương lan quyết" là dự án phim do Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung "Thương lan quyết" xoay quanh nhân vật thần nữ của Phách Tâm Tộc bị Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ thủ vai) diệt tộc. 

Trong một trận chiến với tiên ma, Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương bị áp chế phong ấn trong tháp Hạo Thiên. Để đạt được tự do, Đông Phương Thanh Thương phải lấy hồn thần nữ của Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân thủ vai) để giải phong ấn trên người.

Trong quá trình ấy, Ma Tôn lúc đầu vốn đã đoạn tuyệt tình ái nhưng trải qua rất nhiều vui buồn cùng hiểm nguy, Đông Phương Thanh Thương lại rung động trước Hoa Lan Nhỏ đơn thuần lương thiện.

Vương Hạc Đệ bị fan mắng là 'bạch nhãn lang', người vong ơn bội nghĩa? - Ảnh 3

Vương Hạc Đệ bị fan mắng là 'bạch nhãn lang', người vong ơn bội nghĩa? - Ảnh 4
Sau thành công của "Thương lan quyết",  Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân vụt sáng, khẳng định được khả năng diễn xuất của bản thân 

Tại thời điểm công chiếu, "Thương lan quyết" liên tục đạt nhiều thành tích đáng nể so với những bộ phim được phát sóng cùng thời điểm. "Thương lan quyết" đạt 7,7/10 sau 223 nghìn lượt bình chọn trên Douban - đây là điểm số khá ấn tượng vượt cả "Tinh hán xán lạn" (Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi) với 7,6/10 và "Trầm vụn hương phai" (Dương Tử - Thành Nghị) với 5,8/10. 

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, "Thương lan quyết" đã xuất sắc được vinh danh vào danh sách các bộ phim hot nhất hè 2022, điều này càng khẳng định sức hút và sự thành công mỹ mãn của phim, góp phần đưa tên tuổi của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân lên vị trí mới.

 

 

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Bên cạnh sự thành công về nội dung, hiệu ứng kỹ xảo của 'Thương lan quyết' cũng là một trong những yếu tố giúp bộ phim làm nên thành công lớn trên đường đua phim cổ trang hè 2022.

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