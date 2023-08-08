Chiêm ngưỡng hiệu ứng bối cảnh đẹp như tranh của 'Thương lan quyết' nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm phát sóng

Sao quốc tế 08/08/2023 17:30

Bên cạnh sự thành công về nội dung, hiệu ứng kỹ xảo của 'Thương lan quyết' cũng là một trong những yếu tố giúp bộ phim làm nên thành công lớn trên đường đua phim cổ trang hè 2022.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm tròn một năm kể từ ngày "Thương lan quyết" do Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân chủ diễn chính thức được phát sóng (7/8/2022 - 7/8/2023), hàng loạt câu chuyện hậu trường, clip về nhân vật liên quan đến bộ phim cũng được chia sẻ rộng rãi trở lại và gây sốt trên các diễn đàn phim ảnh

Chiêm ngưỡng hiệu ứng bối cảnh đẹp như tranh của 'Thương lan quyết' nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm phát sóng - Ảnh 1

Chiêm ngưỡng hiệu ứng bối cảnh đẹp như tranh của 'Thương lan quyết' nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm phát sóng - Ảnh 2
"Thương lan quyết" do Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân chủ diễn gây bão màn ảnh Hoa ngữ 2022 với loạt thành tích ấn tượng

Bên cạnh sự thành công về nội dung và cách xây dựng nhân vật, hiệu ứng kỹ xảo và bối cảnh của "Thương lan quyết" cũng là một trong những yếu tố giúp bộ phim có sức hút riêng, làm nên thành công lớn trên đường đua phim cổ trang hè 2022. Có blogger cho biết, nhà sản xuất đã chi đến 400 triệu tệ (khoảng 1380 tỷ đồng) để tạo nên những khung cảnh huyền ảo đầy ma mị. Hãy cùng chiêm ngưỡng lại hiệu ứng bối cảnh đẹp như tranh của "Thương lan quyết" từng "làm mưa làm gió trên mạng xã hội năm nào.       

Chiêm ngưỡng hiệu ứng bối cảnh đẹp như tranh của 'Thương lan quyết' nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm phát sóng - Ảnh 3

Chiêm ngưỡng hiệu ứng bối cảnh đẹp như tranh của 'Thương lan quyết' nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm phát sóng - Ảnh 4
Chiêm ngưỡng hiệu ứng bối cảnh đẹp như tranh của 'Thương Lan Quyết' nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm phát sóng

"Thương lan quyết" là dự án phim do Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung "Thương lan quyết" xoay quanh nhân vật thần nữ của Phách Tâm Tộc bị Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ thủ vai) diệt tộc. 

Trong một trận chiến với tiên ma, Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương bị áp chế phong ấn trong tháp Hạo Thiên. Để đạt được tự do, Đông Phương Thanh Thương phải lấy hồn thần nữ của Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân thủ vai) để giải phong ấn trên người.

Trong quá trình ấy, Ma Tôn lúc đầu vốn đã đoạn tuyệt tình ái nhưng trải qua rất nhiều vui buồn cùng hiểm nguy, Đông Phương Thanh Thương lại rung động trước Hoa Lan Nhỏ đơn thuần lương thiện.

Chiêm ngưỡng hiệu ứng bối cảnh đẹp như tranh của 'Thương lan quyết' nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm phát sóng - Ảnh 5

Chiêm ngưỡng hiệu ứng bối cảnh đẹp như tranh của 'Thương lan quyết' nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm phát sóng - Ảnh 6
Chiêm ngưỡng hiệu ứng bối cảnh đẹp như tranh của 'Thương Lan Quyết' nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm phát sóng

Tại thời điểm công chiếu, "Thương lan quyết" liên tục đạt nhiều thành tích đáng nể so với những bộ phim được phát sóng cùng thời điểm. "Thương lan quyết" đạt 7,7/10 sau 223 nghìn lượt bình chọn trên Douban - đây là điểm số khá ấn tượng vượt cả "Tinh hán xán lạn" (Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi) với 7,6/10 và "Trầm vụn hương phai" (Dương Tử - Thành Nghị) với 5,8/10. 

Chiêm ngưỡng hiệu ứng bối cảnh đẹp như tranh của 'Thương lan quyết' nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm phát sóng - Ảnh 7

Chiêm ngưỡng hiệu ứng bối cảnh đẹp như tranh của 'Thương lan quyết' nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm phát sóng - Ảnh 8
Chiêm ngưỡng hiệu ứng bối cảnh đẹp như tranh của 'Thương Lan Quyết' nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm phát sóng

IQIYI cũng từng công bố "Thương lan quyết" là bộ phim hot nhất trên nền tảng của họ với điểm nhiệt lên tới 10.500 khi kết thúc. Sau thành công của "Thương lan quyết", dàn diễn viên của phim cũng tăng độ nhận diện hơn với khán giả và có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. 

 

 

 

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