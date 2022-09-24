Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong xếp hàng chờ việc, phải bán hàng online

Tạ Gia Di , sinh năm 1995, là con lai khi có bố là người Trung Quốc còn mẹ mang dòng máu Scotland. Tạ Gia Di từng tốt nghiệp Đại học Edinburgh Napier và làm nghề y tá trước khi trở thành hoa hậu. Sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Hong Kong năm 2020, Tạ Gia Di nhanh chóng gây bão và được chia sẻ hình ảnh khắp các diễn đàn.

Điểm đặc biệt thu hút trên gương mặt của mỹ nhân 9X chính là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét Á và Âu với đôi mắt to, sống mũi cao cùng khuôn miệng xinh xắn, nụ cười rạng rỡ. Nhan sắc lai ấn tượng giúp cô giành luôn giải Người đẹp ăn ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2020.

Truyền thông Hoa ngữ nhận định, Tạ Gia Di là hoa hậu có nhan sắc nổi trội trong làng người đẹp đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong trong 10 năm gần đây. Với nhan sắc hài hòa và cuốn hút, Tạ Gia Di được xem là người kế thừa tượng đài nhan sắc Lý Gia Hân. Tờ Sina thậm chí còn so sánh nhan sắc của cô với "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong vốn được xem là một trong những cuộc thi nhan sắc uy tín và có giá tại đấu trường nhan sắc châu Á kể từ khi bắt đầu được thực hiện vào năm 1973. Những người đẹp đăng quang hoặc được chú ý trong cuộc thi sẽ được đài TVB (Hồng Kông) o bế, ký hợp đồng độc quyền và được đào tạo diễn xuất.

Nhiều minh tinh của showbiz Hoa ngữ đã được phát hiện từ cuộc thi này như Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Chung Sở Hồng, Ông Mỹ Linh, Viên Vịnh Nghi, Lương Tiểu Băng, Xa Thi Mạn, Hồ Hạnh Nhi. Bằng nhan sắc nổi trội và nỗ lực làm nghề, họ xây chắc danh tiếng, vẫn duy trì địa vị trong giới giải trí đến ngày nay. Tuy nhiên, khoảng chục năm gần đây, cuộc thi này đã mất đi sự kỳ diệu và uy tín của nó khi các người đẹp đăng quang gây tranh cãi về ngoại hình cũng như sự nghiệp.

Chia sẻ sau khi giành vương miện, Tạ Gia Di thẳng thắn bày tỏ ước mơ gia nhập showbiz và trở thành ngôi sao hạng A: "Kế hoạch phát triển sự nghiệp tại Hong Kong của tôi là khởi đầu với tư cách nghệ sĩ trực thuộc TVB. Tôi muốn được làm việc cho nhà đài danh giá, đặc biệt là tham gia vào các bộ phim truyền hình dài tập, có cơ hội hợp tác với những ngôi sao tầm cỡ".

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2020, Tạ Gia Di chính thức bước chân vào showbiz. Cô nhận được công việc đầu tiên chỉ sau một tháng kể từ khi đăng quang. Đó là quay quảng cáo cho một thương hiệu bất động sản với số tiền cát-xê lên đến 6 con số. Theo On, Tạ Gia Di là hoa hậu có việc làm nhanh nhất trong hơn 30 năm lịch sử Hoa hậu Hong Kong. Tuy nhiên, đây cũng là hợp đồng quảng cáo duy nhất của cô trong vòng 6 tháng kể từ khi trở thành hoa hậu.

Nhan sắc lai ấn tượng của giúp cô giành luôn giải Người đẹp ăn ảnh trong cuộc thi. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ khiến Tạ Gia Di không thể phát triển trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô không được đài TVB o bế mà chỉ được sắp xếp vai phụ trong phim Mái ấm gia đình 4 và làm khách mời trong một vài chương trình truyền hình.

Bên cạnh đó, thời điểm Tạ Gia Di đăng quang là khi dịch bệnh Covid bùng phát, ngành giải trí ngưng trệ, nhiều người không có việc làm, một hoa hậu mới ra lò như cô cũng phải xếp hàng chờ việc.

Tương lai mù mịt trong giới giải trí khiến tình cảnh của Tạ Gia Di trở nên khó khăn. Nữ nghệ sĩ chia sẻ từ khi đăng quang, cô kiếm tiền còn ít hơn khi làm y tá.

"Lương cơ bản của tôi rất thấp do là lính mới ở đài. Thu nhập cũng không ổn định, tháng cao tháng thấp vì phụ thuộc vào số lượng công việc tôi được nhận. Bà của tôi thường xuyên gọi điện hỏi về tiền lương. Gia đình lo lắng tiền tôi kiếm được không đủ sống ở Hong Kong. Hai năm qua, tôi thường xuyên bị sốc khi nhìn thấy tiền lương của mình", Tạ Gia Di cho biết.

Hiện tại, Tạ Gia Di làm thêm công việc kinh doanh, bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Người đẹp cho biết cô đã chi 130.000 USD mở kênh bán hàng trực tuyến vào năm 2021. Cô hiện là nhà đầu tư kiêm giám đốc thương hiệu.

Nghề tay trái của Tạ Gia Di phát triển khá tốt. Người đẹp chia sẻ, trung bình mỗi tháng cô thu về là hơn 10 triệu HKD (hơn 1,2 triệu USD ). Bên cạnh việc tự livestream bán hàng, Tạ Gia Di còn liên hệ với các người nổi tiếng khác, nhờ họ quảng cáo sản phẩm giúp.

Tạ Gia Di mang vẻ đẹp Á - Âu hài hòa và cuốn hút. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2020, cô đang là y tá (Ảnh: Sina).

Gần đây, Tạ Gia Di xuất hiện trên truyền thông sau gần 3 tháng nghỉ ngơi. Người đẹp thực hiện một video chia sẻ kế hoạch công việc sắp tới. Tuy nhiên, việc để mặt mộc, ăn mặc giản dị của Tạ Gia Di lại tạo nên những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ.

Một số khán giả cho rằng, cựu Hoa hậu Hong Kong muốn tạo cảm giác thân thiện với người dùng mạng trong khi một số ý kiến cho rằng, cô nên giữ gìn hình ảnh, ăn mặc chỉn chu và trang điểm rạng rỡ vì vốn là người của công chúng. Việc không trang điểm khiến gương mặt của hoa hậu 27 tuổi lộ loạt nhược điểm như xỉn màu, quầng thâm mắt. Chính Tạ Gia Di cũng thừa nhận: "Tôi mới 27 tuổi mà trông như hơn 30".