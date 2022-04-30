Hiếm khi mở lời hợp tác với bất kỳ ai, nhưng 'Nữ hoàng rating' lại bị một sao nam từ chối phũ phàng như này đây

Sao quốc tế 30/04/2022 19:36

Mới đây, nam diễn viên Hồ Ca đã quyết định từ chối lời mời hợp tác chung với Triệu Lệ Dĩnh vì một lý do cực kỳ khó hiểu.

Có xuất phát điểm không mấy dễ dàng khi bước chân vào làng giải trí, tuy nhiên bằng sự nổ lực không biết mệt mỏi, Triệu Lệ Dĩnh đã từng bước chinh phục khán giả xứ Trung bằng tài năng của mình để leo lên được vị trí ngôi sao hạng A như ngày hôm nay. 

Hiếm khi mở lời hợp tác với bất kỳ ai, nhưng 'Nữ hoàng rating' lại bị một sao nam từ chối phũ phàng như này đây - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Ai theo dõi giới Cbiz từ lâu cũng biết, Triệu Lệ Dĩnh là một fan "cứng cựa" của Hồ Ca, là người khiến nàng tiểu hoa có động lực để trở thành diễn viên hạng A như hiện nay. Chính vì vậy, mà cô nàng từng nhiều lần công khai muốn hợp tác cùng với idol của mình. 

Hiếm khi mở lời hợp tác với bất kỳ ai, nhưng 'Nữ hoàng rating' lại bị một sao nam từ chối phũ phàng như này đây - Ảnh 2
Nam diễn viên Hồ Ca - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều ước này của mỹ nhân họ Triệu khó lòng có thể thực hiện được khi chính Hồ Ca đã xác nhận không muốn hợp tác chung với ''nữ hoàng rating'' vì sợ phải nhận nhiều áp lực. Bởi nữ diễn viên luôn được biết đến là mẫu người nghiêm túc với nghề và làm việc rất nghiêm túc.

Dù từ chối nhưng nam diễn viên điển trai, vẫn dành những lời có cánh cho Triệu Lệ Dĩnh về cách làm việc chuyên nghiệp của cô nàng. 

Hiếm khi mở lời hợp tác với bất kỳ ai, nhưng 'Nữ hoàng rating' lại bị một sao nam từ chối phũ phàng như này đây - Ảnh 3
Netizen vẫn mong một ngày được thấy cả 2 hợp tác chung - Ảnh: Internet

 

Dẫu cho khả năng Hồ Ca và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác chung trong dự án nào đó là chuyện rất khó xảy ra, nhưng không ít người vẫn cố chấp, nuôi hy vọng được chứng kiến tổ hợp "Ông hoàng rating" và "Nữ hoàng rating" sánh đôi cùng nhau trên màn ảnh.

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Từ khóa:   sao châu á Triệu Lệ Dĩnh Hồ Ca Cbiz sao Hoa Ngữ

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