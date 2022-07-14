Dương Tử tươi tắn trên hậu trường Trường Tương Tư, nhưng vẫn 'bị mất điểm' vì nguyên nhân này

Mới đây, những hình ảnh của Dương Tử trên hậu trường phim "Trường Tương Tư" gây sự chú ý và nhận không ít những ý kiến trái chiều.

Sau nhiều đồn đoán, tiểu thuyết Trường tương tư của Đồng Hoa đã được chuyển thể thành phim với diễn xuất chính của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi. Mặc dù Trường tương tư chỉ mới khai máy hồi tháng 3 năm nay nhưng đã nhanh chóng vượt qua các dự án khác, trở thành tác phẩm được chờ mong nhất trong thời gian tới. Mới đây, những hình ảnh mới nhất của Dương Tử trên phim trường Trường Tương Tư đã được cộng đồng mạng tích cực lan truyền. Theo những bức hình được chia sẻ, Dương Tử xuất hiện với bộ y phục màu xanh nhạt có điểm nhấn ở phần cầu vai khá cầu kì, tôn lên làn da trắng cùng đường nét gương mặt xinh xắn.

Dương Tử vẫn dễ dàng đốn tim dân mạng bởi vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng của mình. Kiểu tóc búi cao giúp làm tôn lên chiếc cổ cao thanh mảnh cùng gương mặt nhỏ nhắn của nàng tiểu Hoa. Tuy nhiên, xuất hiện với nụ cười tươi tắn, Dương Tử vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng với tạo hình này, trông Dương Tử vừa già vừa quê mùa, lạc quẻ. Màu của trang phục cùng kiểu tóc để mái khiến nữ diễn viên trông quá lố.

Trong Trường Tương Tư, Dương Tử vào vai Tiểu Yêu Yêu, là con gái của Xi Vưu và Tây Lăng Hành, sau này đổi tên thành Văn Tiểu Lục. Nhằm bảo vệ bí mật thân thế của con gái, ngay khi Tiểu Yêu vừa sinh ra đời, Cơ vương Hiên Viên đã thay đổi dung mạo của nàng và để nàng sống dưới thân phận của trưởng Cơ vương Cao Tân, đưa nàng đến nơi vương mẫu Ngọc Sơn tu luyện. Do cuộc phân tranh giữa các thị tộc, Tiểu Yêu đã phải lưu lạc dân gian hơn 300 năm và nếm trải đủ mọi khổ cực nơi thế gian. Sau đó, nàng hóa thân thành thiếu niên Văn Tiểu Lục an cư tại trấn Thanh Thủy, chỉ muốn sống một cuộc sống bình phàm. Hiện tại, Trường Tương Tư với sự tham gia của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể.

Dương Tử 'sáng giá' trở thành Nữ thần Kim Ưng, nhưng vẫn bị hạn chế vì điều quan trọng này Mới đây, Đài truyền hình Hồ Nam đã công bố danh sách những ứng cử viên cho vị trí Nữ thần Kim Ưng năm 2022 gồm toàn những cái tên đình đám, trong đó nổi bật nhất là Dương Tử.

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