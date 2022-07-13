Dương Tử 'sáng giá' trở thành Nữ thần Kim Ưng, nhưng vẫn bị hạn chế vì điều quan trọng này

Mới đây, Đài truyền hình Hồ Nam đã công bố danh sách những ứng cử viên cho vị trí Nữ thần Kim Ưng năm 2022 gồm toàn những cái tên đình đám, trong đó nổi bật nhất là Dương Tử.

Nữ thần Kim Ưng vốn là danh hiệu dành cho những ngôi sao múa mở màn cho lễ trao giải Kim Ưng, tuy nhiên đây được coi là vinh dự của tất cả các mỹ nhân Hoa ngữ, ai cũng từng mong ước, thậm chí đấu đá lẫn nhau vì danh hiệu này. Trong lịch sử của giải Kim Ưng, hiện tại đã có 7 mỹ nhân Hoa ngữ có cơ hội được khoác trên mình chiếc váy dát vàng lộng lẫy, khoe vũ đạo uyển chuyển cùng nhan sắc gợi cảm.

Hiện tại, lễ trao giải Kim Ưng 2022 đã bước vào giai đoạn khởi động, công bố danh sách đề cử những hạng mục quang trọng. Như thông lệ, vị trí Nữ thần Kim Ưng múa mở màn cho chương trình luôn khiến người hâm mộ chờ đợi nhất.

Năm nay, ban tổ chức đã công bố dàn ứng cử viên gồm toàn những cái tên nổi tiếng gồm có: Dương Tử, Angela Baby, Đàm Tùng Vận, Cổ Lục Na Trát, Lý Thấm, Lý Nhất Đồng, Quan Hiểu Đồng, Ngô Cẩn Ngôn, Triệu Kim Mạch và Giang Sơ Ảnh.

Theo đánh giá của cộng đồng mạng, 3 người đang cạnh tranh gay gắt nhất cho ngôi vị Nữ thần Kim Ưng gồm có Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Cổ Lực Na Trát.

Dương Tử sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, sẵn sàng chịu chi bầu chọn hay cãi nhau trên mạng xã hội để mang giải về cho thần tượng. Nữ diễn viên cũng có nhiều bộ phim có rating, lượt xem cao trên như Cá Mực Hầm Mật, Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn...

Tuy nhiên, điều ngăn cản Dương Tử trở thành Nữ Thần Kim Ưng chính là vóc dáng. Nữ diễn viên thường bị đánh giá là có thân hình thấp bé, không có khí chất. Đồng thời, Dương Tử không học múa, khó có thể thực hiện màn vũ đạo ấn tượng trong đêm khai mạc. Nữ thần Kim Ưng thường mặc váy bó sát, được thiết cầu kỳ và kiểu trang phục này dễ để lộ thân hình mũm mĩm, kém mảnh mai của Dương Tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-sang-gia-tro-thanh-nu-than-kim-ung-nhung-van-bi-han-che-vi-dieu-quan-trong-nay-482631.html