Hé lộ loạt ảnh của Dương Tử trên phim trường Trường Tương Tư, nhưng bị chê quá nhạt nhòa vì lý do này

Mới đây, đoàn phim "Trường Tương Tư" đã hé lộ loạt ảnh hậu trường của Dương Tử gây chú ý.

Dương Tử hiện là một trong những nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ. Không chỉ khẳng định được tên tuổi của mình trên thị trường màn ảnh, mà mỹ nhân họ Dương còn có lượng fan hâm mộ hùng hậu nhất nhì Cbiz. Sau nhiều đồn đoán, tiểu thuyết Trường tương tư của Đồng Hoa đã được chuyển thể thành phim với diễn xuất chính của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi. Mặc dù Trường tương tư chỉ mới khai máy hồi tháng 3 năm nay nhưng đã nhanh chóng vượt qua các dự án khác, trở thành tác phẩm được chờ mong nhất trong thời gian tới.

Mới đây, một số hình ảnh của Dương Tử trên phim trường Trường Tương Tư được tung ra mới đây lại khiến nhiều người thất vọng. Theo đó, xuất hiện trong tạo hình mới, Dương Tử vẫn dễ dàng đốn tim dân mạng bởi vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng của mình. Kiểu tóc búi cao giúp làm tôn lên chiếc cổ cao thanh mảnh cùng gương mặt nhỏ nhắn của nàng tiểu Hoa. Tuy nhiên, những hình ảnh này cũng bị dương tử trupnhiều người nhận xét là chỉnh sửa hơi quá tay.

Không thể phủ nhận được rằng Dương Tử rất xinh đẹp trong loạt tạo hình cổ trang ở Trường Tương Tư. Thế nhưng điều khiến khán giả thất vọng đó là trông cô nàng càng ngày càng trở nên nhạt nhòa. Loạt kiểu tóc, trang phục của nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) gần đây bị nhận xét là không có điểm đột phá so với trước đó. Còn nhớ ở thời điểm Trường Tương Tư mới tung ra những hình ảnh đầu tiên, cư dân mạng đã đổ xô đi ngắm nữ chính và dàn mỹ nam trong phim. Tạo hình nữ đầu tiên của Dương Tử trong phim cũng được khán giả hết lời khen ngợi vì đẹp và khác biệt hơn hẳn những dự án cổ trang trước đây. Hiện tại, bộ phhim của Dương Tử vẫn chưa được ấn định thời gian lên sóng. Công chúng rất nóng lòng để thưởng thức 2 dự án cổ trang mới của cô là Trường tương tư và Trầm vụn hương phai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-loat-anh-cua-duong-tu-tren-phim-truong-truong-tuong-tu-nhung-bi-che-qua-nhat-nhoa-vi-ly-do-nay-482467.html