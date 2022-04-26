D.O. (Do Kyung Soo) của EXO được chẩn đoán nhiễm COVID-19, hiện tại sức khỏe ổn định và đang tích cực điều trị.

Vào ngày 25, công ty quản lý SM Entertainment thông báo: "D.O. được chẩn đoán đã nhiễm COVID-19 vào ngày 25 hôm qua".



Theo phía công ty, D.O. đã hoàn thành tiêm hai liều vắc-xin COVID-19 và hiện không có triệu chứng gì nghiêm trọng.

SM còn cho biết: "Chúng tôi đã tạm dừng tất cả các lịch trình và hiện anh ấy đang tự cách ly điều trị tại nhà theo hướng dẫn của cơ quan kiểm dịch".

Ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc thần tượng EXO nhưng tài năng của D.O không chỉ dừng lại ở việc ca hát. Nam thần tượng sinh năm 1993 còn sở hữu khả năng diễn xuất ấn tượng và có thể hóa thân thành nhiều nhân vật đa dạng. Gần đây, anh chàng đã phát hành album solo đầu tiên của mình sau khi xuất ngũ vào năm ngoái và hoàn thành việc ghi hình cho bộ phim mới 'Secrets I don't tell' sẽ được phát sóng vào tháng 1 tới.

Không chỉ là thành viên chủ chốt của nhóm nhạc nam đình đám xứ kim chi, D.O. còn là một thần tượng đá chéo sân sang lĩnh vực phim ảnh vô xùng xuất sắc

Ngoài ra, anh còn góp mặt trong bộ phim truyền hình mới của đài KBS 'True Swordsmanship', ​​dự kiến phát sóng trong năm nay.

Theo DongA

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