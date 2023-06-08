Cuộc sống trong mơ của mỹ nhân từng tuyên bố "không chồng vẫn sống được"

Sao quốc tế 08/06/2023 09:37

Trần Pháp Dung là một trong những hoa hậu nổi tiếng nhất Hong Kong với vẻ ngoài rạng rỡ, cuốn hút. Mặc dù đã bước qua tuổi U60 nhưng cô chưa lập gia đình và đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc theo cách riêng.

Trần Pháp Dung (SN 1966) xuất thân từ một gia đình giàu có. Cô từng tốt nghiệp trường đại học Toronto (Canada), tiếp tục được đào tạo chuyên sâu ngành thời trang và quản lý khách sạn ở đại học Hawaii (Mỹ). Trong thập niên 80-90, Trần Pháp Dung là một trong những nữ nghệ sĩ Hong Kong hiếm hoi có học vấn đáng ngưỡng mộ. 

Cuộc sống trong mơ của mỹ nhân từng tuyên bố 'không chồng vẫn sống được' - Ảnh 1
Trần Pháp Dung là một trong những nữ nghệ sĩ Hong Kong đáng ngưỡng mộ

Năm 1989, cô quyết định ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Đứng trước câu hỏi: 'Vì sao lại muốn tham gia cuộc thi sắc đẹp?', Trần Pháp Dung mạnh mẽ đáp: 'Tôi đến để giành chiến thắng'.

Phong thái tự tin của Trần Pháp Dung đã chinh phục ban giám khảo năm đó và trao cho cô vương miện Hoa hậu Hong Kong 1989. Năm 1990, Trần Pháp Dung đoạt thêm ngôi vị Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều Quốc tế.

Các danh hiệu sắc đẹp là bàn đạp thuận lợi để Trần Pháp Dung gia nhập đài TVB (Hong Kong), bắt đầu hành trình chinh phục khán giả yêu điện ảnh. Nhờ ngoại hình đẹp và hiện đại, Trần Pháp Dung nhanh chóng được khán giả yêu mến. 

Cuộc sống trong mơ của mỹ nhân từng tuyên bố 'không chồng vẫn sống được' - Ảnh 2
Nhờ ngoại hình đẹp và hiện đại, Trần Pháp Dung nhanh chóng được khán giả yêu mến

Cô tham gia diễn nhiều dự án điện ảnh đình đám của màn ảnh Hong Kong như Hồ sơ trinh sát 3, Lực lượng chống lừa đảo, Đội điều tra liêm chính, Tiểu Bảo và Khang Hy và Thủy nguyệt động thiên. Đang trên đà phát triển sự nghiệp diễn xuất, Trần Pháp Dung bất ngờ thông báo rời làng giải trí vì lý do sức khỏe

Sau 4 năm tạm vắng trên màn ảnh, cô trở lại và tiếp tục công việc diễn xuất. Biến mất khỏi làng giải trí gần 4 năm nhưng Trần Pháp Dung vẫn giữ được sức hút với truyền thông và người hâm mộ. Mỹ nhân sinh năm 1966 nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. 

Cuộc sống trong mơ của mỹ nhân từng tuyên bố 'không chồng vẫn sống được' - Ảnh 3
Sau khi quay lại màn ảnh, người đẹp vẫn được khán giả nhiệt tình đón nhận 

Trần Pháp Dung được ca ngợi là hoa hậu tóc ngắn đẹp nhất trong lịch sử làng giải trí Hong Kong. Mái tóc tém cá tính khiến Trần Pháp Dung trở nên nổi bật giữa cả rừng mỹ nhân lúc bấy giờ như Quan Chi Lâm, Lê Tư, Trương Mẫn…

Sau nhiều năm nỗ lực hoạt động nghệ thuật, sức khỏe của Pháp Dung có dấu hiệu đi xuống. Trong một lần tham gia chương trình truyền hình, cô thổ lộ có vấn đề về dạ dày và quyết định dừng đóng phim để giữ gìn sức khỏe. 

Cuộc sống trong mơ của mỹ nhân từng tuyên bố 'không chồng vẫn sống được' - Ảnh 4
Trần Pháp Dung tiết lộ tình hình sức khỏe có phần xuống dốc 

Vài năm nay, khán giả thỉnh thoảng được gặp Trần Pháp Dung tại một số sự kiện của làng giải trí. Đóng phim không còn là ưu tiên số một trong cuộc sống của mỹ nhân sinh năm 1966. Năm 2022, cô trở lại đóng phim cho đài TVB. Trần Pháp Dung hiện có tác phẩm Vũ điệu trong thành phố lên sóng nhà đài Hong Kong.

So với sự nghiệp, chuyện tình cảm của nữ diễn viên có phần gian truân hơn nhiều. Khi còn trẻ, cô từng có mối tình gây ồn ào với công tử đào hoa Nghê Chấn. Thời điểm đang qua lại với Trần Pháp Dung, người này lại còn có mối quan hệ với người phụ nữ khác. Sau khi biết bản thân bị lừa dối, cô đã quyết tâm cắt đứt tình cảm với Nghê Chấn.

Cuộc sống trong mơ của mỹ nhân từng tuyên bố 'không chồng vẫn sống được' - Ảnh 5
Dù sự nghiệp thăng hoa nhưng đường tình duyên của cô lại hết sức lận đận 

Hai cuộc tình sau đó của Trần Pháp Dung cũng không mang lại cho cô cái kết viên mãn. Từ mối tình chóng vánh nửa năm với đại gia Hứa Tấn Thanh đến chuyện tình đũa lệch cùng bạn diễn Dương Tuấn Nghị đều tan vỡ. Đến tuổi 41, người đẹp sa vào lưới tình của doanh nhân Chu Minh. Vẫn tưởng đây sẽ là người đàn ông mang đến hạnh phúc suốt đời cho cô, nhưng Chu Minh lại là một người nợ nần chồng chất.

Lý do Hoa hậu Trần Pháp Dung lập di chúc ở tuổi 56

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Nữ diễn viên Trần Pháp Dung chia sẻ đã lo liệu xong hậu sự, lập di chúc phân rõ quyền thừa kế tài sản cho người thân khi cô qua đời.

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