Thích Tiểu Long ở tuổi 35: Đánh mất đi hào quang vốn có, thử sức ở lĩnh vực mới

Sao quốc tế 08/06/2023 08:57

Thích Tiểu Long cố gắng vực dậy danh tiếng nhưng không thành, sau đó anh quyết định không cạnh tranh ở showbiz và hiện thử sức làm đạo diễn.

'Thích Tiểu Long là sao võ thuật bị khán giả bỏ quên nhiều nhất', là bình luận được tán đồng trên mạng xã hội Weibo. Ngay cả trong thời điểm dòng phim võ thuật Trung Quốc xuống dốc, không còn được khán giả ưa chuộng, nhân tài ngày một hiếm, Thích Tiểu Long vẫn không được nhắc đến như người kế nhiệm tiềm năng, thay thế đàn anh Lý Liên Kiệt, Thành Long hay Chân Tử Đan chấn hưng thể loại này.

Thích Tiểu Long ở tuổi 35: Đánh mất đi hào quang vốn có, thử sức ở lĩnh vực mới - Ảnh 1
Thích Tiểu Long không còn là cái tên được nhiều người nhắc đến

Lý giải về điều này, QQ nhận định Thích Tiểu Long đã 35 tuổi nhưng không thuộc hàng diễn viên có tầm ảnh hưởng ở showbiz Trung Quốc, lại ít có tác phẩm điện ảnh và truyền hình gây tiếng vang. Sự lãng quên của khán giả với nam diễn viên đến từ việc họ không còn đặt lòng tin vào anh.

Theo 163, đến nay, Thích Tiểu Long vẫn là trường hợp sao nhí "không thành danh" gây tiếc nuối nhất showbiz Trung Quốc. Bản thân Thích Tiểu Long cũng từng cố gắng vực dậy danh tiếng nhưng không thành công. Vì vậy, nhiều năm qua, nam diễn viên chọn con đường duy trì sự nghiệp "nhàn nhã", không đặt nhiều tham vọng.

Thích Tiểu Long ở tuổi 35: Đánh mất đi hào quang vốn có, thử sức ở lĩnh vực mới - Ảnh 2
Thích Tiểu Long vẫn là trường hợp sao nhí "không thành danh" gây tiếc nuối nhất showbiz Trung Quốc

Sau khi nhận thất bại ê chề với vai nam chính trong tác phẩm võ thuật Yến Xích Hà lạp yêu truyện vào năm 2021, Thích Tiểu Long quyết định chuyển hướng sự nghiệp. Anh vẫn bám trụ với dòng phim hành động - võ thuật. Tuy nhiên, từ năm 2022, ngoài vai trò diễn viên và chỉ đạo võ thuật, sao nam bắt đầu tập làm đạo diễn. Dự án anh sản xuất chủ yếu là phim chiếu mạng, không đòi hỏi chi phí đầu tư lớn và chất lượng cao.

Cuối năm 2022, bộ phim đầu tay mang tên Thần thám Trần, thuộc thể loại hài - hành động, do Thích Tiểu Long đóng chính kiêm vai trò đạo diễn, phát hành trên các nền tảng xem phim trực tuyến ở Trung Quốc.

Thích Tiểu Long ở tuổi 35: Đánh mất đi hào quang vốn có, thử sức ở lĩnh vực mới - Ảnh 3
Thích Tiểu Long bắt đầu thử sức với vai trò đạo diễn 

Mới đây, nam diễn viên tổ chức khai máy bộ phim Uống say không thể tha. Tác phẩm có nội dung về môn võ túy quyền này là phim thứ 2 mà Thích Tiểu Long làm đạo diễn, bên cạnh diễn viên chính. Phim được quay trong 30 ngày, với thời lượng 95 phút.

Toutiao cho biết Thích Tiểu Long tiếp tục mời Hác Thiệu Văn - người bạn thời thơ ấu, từng cùng anh oanh tạc màn ảnh châu Á với Tân Ô Long viện, Thiếu Lâm tiểu tử, Rồng Trung Quốc, Thập huynh đệ - đóng vai phụ.

Ngoài các dự án do mình sản xuất, Thích Tiểu Long cũng tích cực tham gia phim điện ảnh chính kịch, dù không được diễn chính. Anh hiện có loạt dự án đóng vai phụ đang chờ phát sóng như Trung Quốc thanh xuân: Tôi và thanh xuân của tôi, Châu Vĩnh Khai.

Thích Tiểu Long ở tuổi 35: Đánh mất đi hào quang vốn có, thử sức ở lĩnh vực mới - Ảnh 4
Thích Tiểu Long cũng tích cực tham gia phim điện ảnh chính kịch, dù không được diễn chính

Những năm thập niên 90 của thế kỷ trước, Thích Tiểu Long từng được coi là thần đồng võ thuật của màn ảnh Trung Hoa. Sao nhí sinh năm 1988 được kỳ vọng sẽ tiếp nối các ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc.

Chỉ trong vài năm, Thích Tiểu Long phủ sóng khắp làng giải trí. Sau đó, anh tích cực chạy show, trở thành nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Việc học cũng bị giảm hơn khi Thích Tiểu Long phải dành trọn thời gian tập võ cũng như tham gia hoạt động nghệ thuật. Năm 15 tuổi, Thích Tiểu Long lại tạm gác sự nghiệp để sang Mỹ du học.

Thích Tiểu Long ở tuổi 35: Đánh mất đi hào quang vốn có, thử sức ở lĩnh vực mới - Ảnh 5
Thích Tiểu Long sở hữu khối tài sản khủng ở tuổi 35 

Được biết, bố mẹ Thích Tiểu Long đầu tư số tiền lớn để con trai kiếm được để bắt đầu thực hiện một số khoản đầu tư sinh lời. Bố của nam diễn viên đã sử dụng 50 triệu tệ (175 tỷ đồng) thù lao đóng phim của con trai để mở võ đường. Với danh tiếng của Thích Tiểu Long đã thu hút hàng nghìn đệ tử theo học và nhiều chi nhánh được mở ra.

Hiện tại, nam diễn viên thừa kế khối tài sản lớn của cha mình là võ sư Trần Sơn Đông. Ở tuổi 35, dù danh tiếng không còn như xưa, Thích Tiểu Long vẫn có cuộc sống sung túc, may mắn hơn nhiều đồng nghiệp nhí cùng thời.

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