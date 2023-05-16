Tài tử Thích Tiểu Long là phù rể chính thức cho bạn diễn thời bé trong phim "Tân Ô Long Viện"

Sao quốc tế 16/05/2023 09:37

Thích Tiểu Long chính là chàng phù rể góp mặt trong đám cưới của Hác Thiệu Văn, bạn diễn trong phim Tân Ô Long Viện đình đám một thời.

Theo Sina đưa tin, đám cưới của Hác Thiệu Văn - Lâm Ninh Thụy diễn ra ngày 15/5, vợ của Hác Thiệu Văn là một chuyên gia trang điểm.

Trước đó, hôm 13/5, Hác Thiệu Văn đăng tải trên Weibo, cho biết ngày 15/5 là ngày đặc biệt trong cuộc đời anh. Lâm Ninh Thuỵ là mẹ đơn thân, trước khi đến với Hác Thiệu Văn. Việc nam diễn viên yêu thương, tử tế với con riêng khiến Lâm Ninh Thuỵ an tâm khi quyết định kết hôn. 

Tài tử Thích Tiểu Long là phù rể chính thức cho bạn diễn thời bé trong phim 'Tân Ô Long Viện' - Ảnh 1

Đám cưới của Hác Thiệu Văn - Lâm Ninh Thụy diễn ra ngày 15/5, vợ của Hác Thiệu Văn là một chuyên gia trang điểm

Ảnh cưới của Hác Thiệu Văn - Lâm Ninh Thụy. Trên Appledaily, quản lý của Thiệu Văn tiết lộ họ quen nhau đầu năm 2019, Thiệu Văn tính đến hôn nhân từ khi mới gặp bà mẹ đơn thân.

Tài tử Thích Tiểu Long là phù rể chính thức cho bạn diễn thời bé trong phim 'Tân Ô Long Viện' - Ảnh 2

Quản lý của Thiệu Văn tiết lộ họ quen nhau đầu năm 2019 Vợ của anh chàng là một bà mẹ đơn thân 

Hôn lễ cũng có sự tham gia của diễn viên Thích Tiểu Long. Thích Tiểu Long và Hác Thiệu Văn đóng chính trong phim Tân Ô Long Viện từng gây sốt một thời. Sau này, họ vẫn giữ liên hệ với nhau. Trong hôn lễ, Thích Tiểu Long làm phụ rể cho bạn, tham gia các nghi thức truyền thống trong đám cưới. Ngoài Tân Ô Long Viện, họ còn đóng chung nhiều phim khác như: Thiếu Lâm tiểu tử, Rồng Trung Quốc, Thập huynh đệ...

Tài tử Thích Tiểu Long là phù rể chính thức cho bạn diễn thời bé trong phim 'Tân Ô Long Viện' - Ảnh 3

Trong hôn lễ, Thích Tiểu Long làm phụ rể cho bạn, tham gia các nghi thức truyền thống trong đám cưới

Thiệu Văn sinh năm 1990, nổi tiếng từ năm bốn tuổi qua các phim hài ăn khách ở châu Á. Từ năm 10 tuổi, cha mẹ của Hác Thiệu Văn muốn cậu dành nhiều thời gian học tập, vì thế sao nhí ít đóng phim, tên tuổi dần mờ nhạt. Theo Chinatimes, một số khán giả chê tài tử không dễ thương, nổi tiếng bằng thời bé nhưng anh không khó chịu về điều này. Tài tử nói: 'Trong mắt mọi người tôi đã khác, nhưng tôi vẫn là Hác Thiệu Văn, luôn tự nhắc bản thân đi về phía trước'.

Tài tử Thích Tiểu Long là phù rể chính thức cho bạn diễn thời bé trong phim 'Tân Ô Long Viện' - Ảnh 4

Thiệu Văn và Thích Tiểu Long trong Tân Ô Long Viện 

Nổi tiếng cùng thời, Hách Thiệu Văn và Thích Tiểu Long là “cặp bài trùng” trong phim, đồng thời cũng là đôi bạn thân ngoài đời. Cậu bé có thân hình mũm mĩm, mặt tròn vo, cặp mắt lanh lợi được đông đảo khán giả yêu mến và trở thành hiện tượng của điện ảnh Trung Quốc những năm 1990, 2000.

Tài tử Thích Tiểu Long là phù rể chính thức cho bạn diễn thời bé trong phim 'Tân Ô Long Viện' - Ảnh 5
   Nổi tiếng cùng thời, Hách Thiệu Văn và Thích Tiểu Long là “cặp bài trùng” trong phim, đồng thời cũng là đôi bạn thân ngoài đời
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Thích Tiểu Long từng được coi là thần đồng Thiếu Lâm của Trung Quốc. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã là ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới.

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