Cuộc sống kín tiếng của 'mỹ nhân đắt giá TVB' Chung Gia Hân

Sao quốc tế 21/01/2023 10:45

Sau khi rời giới giải trí, Chung Gia Hân hiện đang tận hưởng cuộc sống viên mãn cùng gia đình tại Canada.

Chung Gia Hân từng là diễn viên đắt giá, thuộc hàng hoa đán của TVB nhưng sớm giã từ màn ảnh. Người đẹp hiện đã có một tổ ấm viên mãn ở Canada.

Trước đó, vào tháng 10/2022, Chung Gia Hân vui mừng chia sẻ với người hâm mộ hình ảnh con gái thứ 3 vừa chào đời. Trên trang cá nhân, sao nữ Bằng chứng thép bày tỏ: "Giới thiệu thành viên mới nhất trong gia đình của chúng tôi, Anika Linda Leung. Giờ đây gia đình chúng tôi có tất thảy 5 người". Cô con gái thứ 3 của nữ minh tinh cũng được nhận xét xinh xắn giống y như mẹ.

Cuộc sống kín tiếng của 'mỹ nhân đắt giá TVB' Chung Gia Hân - Ảnh 1

 

Sau thời gian sinh con, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp. Cô tự tin chia sẻ hình ảnh bản thân để mặt mộc, khoe làn da mịn, gương mặt ngập tràn năng lượng tích cực. 

 

Khoảng thời gian mang thai, Chung Gia Hân tự tin khoe gương mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống. Quả không ngoa khi gọi cô là mỹ nhân đắt giá nhất đài TVB những năm 2000. Các đường nét trên gương mặt nữ diễn viên sinh năm 1985 như bị thời gian lãng quên.

Cuộc sống kín tiếng của 'mỹ nhân đắt giá TVB' Chung Gia Hân - Ảnh 2

 

Diễn viên Chung Gia Hân là gương mặt quen của TVB, được khán giả yêu thích qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bác sĩ nhi khoa... 

Chung Gia Hân kết hôn với Jeremy - một bác sĩ chỉnh hình ở Canada - năm 2015. Chồng cô là một bác sĩ có gia thế giàu sang, là cháu trai của chủ tịch TVB. Hai vợ chồng cô hiện có ba con, hai gái và một trai. Cô dừng diễn xuất và đi sự kiện, chủ yếu ở nhà chăm sóc con nhỏ, nấu nướng, tập luyện.

Cuộc sống kín tiếng của 'mỹ nhân đắt giá TVB' Chung Gia Hân - Ảnh 3Cuộc sống kín tiếng của 'mỹ nhân đắt giá TVB' Chung Gia Hân - Ảnh 4

 

Hiện tại, diễn viên Bằng chứng thép đang có cuộc sống viên mãn bên gia đình tại Canada. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tổ ấm nhỏ trên mạng xã hội. Dù sớm rời xa giới giải trí nhưng hiện tại Chung Gia Hân vẫn có cuộc sống sung túc khiến bao người ngưỡng mộ.

 

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