Con gái 'Bao Công' Lục Nghị khiến cộng đồng mạng 'đổ đứ đừ' với ngoại hình cực sáng ở tuổi 15

Đôi chân thon dài của con gái Lục Nghị khiến nhiều người trầm trồ.

Mới đây, 'Bao Công' Lục Nghị cùng con gái lớn Lục Vũ Huyên đã cùng nhau thực hiện một bộ ảnh chung. Loạt khoảnh khắc hậu trường buổi chụp hình của hai bố con Lục Nghị nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Lục Nghị và con gái Lục Vũ Huyên Ở những bức ảnh hậu trường, netizen không khỏi ngỡ ngàng trước ngoại hình nổi bật của con gái lớn nhà tài tử Bao Thanh Thiên. Mới bước sang tuổi 15, cô bé đã sở hữu chiều cao khủng. Khi đứng chung khung hình, con gái Lục Nghị không hề tỏ ra thua kém bố về chiều cao.

Cô nàng sở hữu chiều cao khủng không hề thua kém bố Nhiều người còn cho rằng, hiện tại Lục Vũ Huyên mới chỉ bước sang tuổi 15 đã có chiều cao nổi bật thế này, trong tương lai gần chắc chắn cô bé sẽ còn vượt trội hơn. Thậm chí là chiều cao có thể vượt xa phụ huynh. Được biết, Lục Nghị và Bào Lôi kết hôn năm 2006, có hai con gái. Chuyện tình hơn 20 năm của Lục Nghị và Bào Lôi luôn khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ. Cặp đôi yêu nhau từ thời còn đi học, khi cả hai chưa có tiền bạc và địa vị hay sự nổi tiếng. Sau đó, họ về chung một nhà và lần lượt đón hai con gái chào đời.

Chuyện tình của Lục Nghị và Bào Lôi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ Sau kết hôn, Bào Lôi rút khỏi ngành giải trí, lui về hậu trường để hỗ trợ chồng. Lục Nghị là trụ cột của gia đình. Nam diễn viên chia sẻ toàn bộ thu nhập của anh đều giao cho vợ quản lý. Theo Sohu, cặp sao là những nghệ sĩ giàu ngầm với thú chơi siêu xe và đầu tư bất động sản. Lục Nghị và hai thiên thần nhỏ Hiện tại, Lục Nghị vẫn đều đặn đóng phim, chủ yếu nhận vai phụ. Anh và vợ là khách mời quen mặt trong các chương trình tạp kỹ có chủ đề hôn nhân, gia đình. Lục Nghị sinh năm 1976, từng được báo giới mệnh danh là "Tân tứ tiểu sinh" của màn ảnh Hoa ngữ. Anh được biết đến qua các bộ phim như Mãi không nhắm mắt, Danh nghĩa nhân dân, Tình nhân kết, Cung tỏa trầm hương, Như sương như mưa lại như gió, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên 2, Rẽ trái, rẽ phải, Bát đại hào hiệp, Màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân, Tam Quốc, Vân trung ca... Tổ ấm hạnh phúc của Lục Nghị Trải qua hơn 10 năm bước vào cuộc sống hôn nhân, gia đình Lục Nghị vẫn luôn hạnh phúc bất chấp những sóng gió, tin đồn. Từng có tin đồn Lục Nghị mê đắm Phạm Băng Băng mà muốn ly hôn nhưng tin đồn ấy vẫn không làm lay chuyển được gia đình của anh. Hai cô con gái cũng sớm làm quen với ánh đèn sân khấu Mái ấm nhỏ "đẹp như thiên thần" của chàng diễn viên "Bao Thanh Thiên". Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, hai cô con gái của Lục Nghị và Bào Lôi cũng sớm làm quen với ánh đèn sân khâu. Hai cô bé hiện đang làm người mẫu cho một nhãn hiệu thời trang.

Vợ chồng Lục Nghị và Bào Lôi ngọt ngào bên nhau mừng Valentine Sau hơn 20 năm gắn bó, vợ chồng Lục Nghị - Bào Lôi vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu.

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