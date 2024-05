'Con cưng' của Châu Tấn xuất hiện như nữ tổng tài, vẻ đẹp 'tình đầu màn ảnh' sáng bừng từng khung hình

Năm 2018, Trương Tịnh Nghi ký hợp đồng với công ty Đông Thân Vị Lai do Trần Khôn và Châu Tấn đồng sáng lập. Cùng năm đó, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong bộ phim truyền hình đầu tiên Bầu trời của thiếu niên phong khuyển (Run for Young), đóng vai nữ chính Lý An Nhiên.