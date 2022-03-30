"Chim Thủy Tổ" Ahn Hyo-seop tiết lộ lý do "bất bình" với chiều cao khủng 187cm khi còn là thực tập sinh tại JYP

Ít ai biết rằng anh chàng Ahn Hyo-seop có chênh lệch chiều cao lý tưởng với "bạn gái" Kim Se-jeong lại từng thấy "bất bình" vì "chân tay quá dài".

Ahn Hyo-seop kể khi còn là thực tập sinh, anh chàng không ít lần gặp khó khăn vì chiều cao "khủng long" của mình.

Trong chương trình "Happy Together 3" phát sóng trên đài KBS2 anh nói rằng mình từng là thực tập sinh của công ty giải trí JYP Entertainment và suýt nữa debut cùng nhóm nhạc thần tượng GOT7.

Anh chàng bày tỏ tiếc nuối dù bản thân đã tập luyện chăm chỉ nhưng không thể ra mắt cùng các thành viên.

Anh còn hài hước thú nhận rằng anh không giỏi về mảng hát và nhảy nhưng lại có thể "trội" hơn mọi người vì chiều cao của mình.

Ahn Hyo-seop bày tỏ nỗi khổ: "Thật tình em cũng muốn thấp đi một tí ấy chứ." Anh còn cho mọi người thấy chân tay quá dài khi nhảy sẽ bất lợi thế nào.

Trong tập phát sóng, anh chàng còn thể hiện khả năng hát và vũ đạo mà anh cất công luyện tập tại JYP Entertainment khiến các cô nàng rụng tim.

Ahn Hyo-seop hiện là nam chính trong bộ phim truyền hình ăn khách Hẹn Hò Chốn Công Sở cùng nữ diễn viên Kim Se Jeong. Tác phẩm được chuyển thể từ webtoon cùng tên, xoay quanh mối tình ngọt ngào, hài hước của cô nàng Shin Ha Ri (Kim Se Jeong thủ vai) và vị giám đốc tài giỏi Kang Tae Mu (Ahn Hyo-seop thủ vai).

Theo Insight

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chim-thuy-to-ahn-hyo-seop-tiet-lo-ly-do-bat-binh-voi-chieu-cao-khung-187cm-khi-con-la-thuc-tap-sinh-tai-jyp-459108.html