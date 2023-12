Châu Hải My từng gây ấn tượng ‘mạnh’ với tạo hình ‘nóng bỏng’, qua 20 năm vẫn làm khán giả khó quên

Châu Hải My chính thức gia nhập làng giải trí Hồng Kông vào năm 1985 đến nay, cố nghệ sĩ đã góp mặt trong nhiều tác phẩm từ điện ảnh lẫn truyền hình tại Hồng Kong, Đài Loan, Trung Quốc đại lục. Những vai diễn như Chu Chỉ Nhược, Dương Thục phi,... đã để lại ấn tượng sâu sắc, giúp cô trở thành "biểu tượng nhan sắc" của dòng phim cổ trang Hoa ngữ.

Sau thời gian bệnh tình và rơi vào hôn mê nguy kịch, nàng "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ" Châu Hải My đã trút hơi thở cuối cùng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Sự ra đi của nữ diễn viên đã để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp và khán giả.

Cheap Killers (Sát thủ song hùng) kể về 2 sát thủ hàng đầu của Hội Tam Hoàng (băng đảng xã hội đen của Trung Quốc) là Yat-tiu (Trần Cẩm Hồng) và Sam Cool (Phương Trung Tín). Yat-tiu ngoại tình với Ling (Châu Hải My), người vợ gợi cảm của trùm tội phạm Ma. Bị bắt quả tang, Yat-tiu buộc phải giết Ma rồi bỏ trốn cùng người bạn chí cốt Sam Cool. Lúc này, Ling phản bội người tình, chỉ điểm cho Hội Tam Hoàng nơi trú ẩn của bộ đôi sát thủ.

Tuy nhiên, ít ai biết Châu Hải My từng có một vai diễn có tạo hình táo bạo và có tính sát thương của người đẹp 6X. Đó là Cheap Killers (Sát thủ song hùng), ra mắt năm 1998. Cheap Killers là tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng Clarence Fok - người đứng sau thành công của những bộ phim ăn khách khác như Hàn băng kỳ hiệp, Phi vụ mật...

Châu Hải My mặc chiếc váy trắng mỏng manh, vì dính nước mà để lộ toàn bộ thân hình nóng bỏng.

Sam bị trúng đạn, còn Yat-tiu bị 14 tên xã hội đen hãm hiếp. Hai người may mắn sống sót nhưng phải trốn chui, trốn lủi, sống cuộc sống thiếu thốn kém xe những ngày còn trong băng đảng. Sam kiếm sống bằng nghề giết người thuê, đồng thời chăm sóc Yat-tiu trong tòa nhà bỏ hoang. Tuy nhiên, thời thế thay đổi, họ có cơ hội để trả thù Ling và Hội Tam Hoàng.

Trong phim, nhân vật của Châu Hải My chủ động quyến rũ Yat-tiu ở những tập đầu. Bà mặc chiếc váy trắng mỏng manh, vì dính nước mà để lộ toàn bộ thân hình nóng bỏng. Bà cũng có cảnh “giường chiếu” bạo liệt với bạn diễn.

Cảnh quay thực sự gợi cảm khiến người xem “nóng mặt”. Nhiều cư dân mạng đánh giá đó là phân cảnh và tạo hình táo bạo nhất của Châu Hải My kể từ khi bà theo đuổi sự nghiệp diễn xuất vào năm 1985. Người xem đắm đuối trước vẻ phong tình và sức hấp dẫn nữ tính mạnh mẽ của bà.

Châu Hải My sinh năm 1966 ở Hong Kong, gia nhập đài TVB năm 1985, lưu dấu ấn qua loạt phim Dương gia tướng, Triệu phú lưu manh, Nghĩa bất dung tình, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Chu Chỉ Nhược), Thiên Địa Hào Tình, Đời Không Nuối Tiếc, Mạt Đại Hoàng Tôn, Mối Tình Nồng Thắm, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương Mật Tựa Khói Sương. Theo Sina, Châu Hải My thuộc nhóm minh tinh hàng đầu Hong Kong thập niên 1990, hội tụ cả nhan sắc và năng lực diễn xuất. Nhiều khán giả gọi cô là "người tình trong mộng".

Châu Hải My từng trải qua một cuộc hôn nhân và nhiều mối tình. Năm 22 tuổi, diễn viên kết hôn với tài tử Lữ Lương Vỹ. Gia đình chồng muốn Hải My từ bỏ làng giải trí để ở nhà nội trợ nhưng cô không đồng ý. Hôn nhân kéo dài một năm.

Sau khi ly hôn với chồng cũ, Châu Hải My không còn muốn kết hôn.

Năm 1999, Châu Hải My yêu doanh nhân họ Ngũ, rồi chia tay sau khi diễn viên mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, phải điều trị nửa năm. Đầu thập niên 2000, Hải My yêu một kiến trúc sư kém cô bảy tuổi, họ chia tay năm 2015 vì nữ diễn viên không muốn kết hôn. Từ đó, Châu Hải My không công khai hẹn hò ai.