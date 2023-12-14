Bộ phim cuối cùng chưa được lên sóng, Châu Hải My đã ra đi, được bán đấu giá gần 40 tỷ đồng

Sao quốc tế 14/12/2023 16:04

Trong sự nghiệp diễn xuất những năm cuối đời, Châu Hải My vẫn còn một bộ phim "đắp chiếu" suốt 10 năm chưa thể lên sóng. Đặc biệt được đấu giá lên đến 11,13 triệu nhân dân tệ (hơn 37 tỷ đồng).

Nàng Chu Chỉ Nhược Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 khiến bao người hâm mộ tiếc thương. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Châu Hải My còn có diễn xuất linh động và khả năng nhập vai cực xuất sắc. Các vai diễn của nữ diễn viên đến nay vẫn được công chúng nhắc lại.

Bộ phim cuối cùng chưa được lên sóng, Châu Hải My đã ra đi, được bán đấu giá gần 40 tỷ đồng - Ảnh 1
Châu Hải My qua đời sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật. 

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Châu Hải My đã để lại một loạt vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Từ nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh ở Ỷ Thiên Đồ Long Ký, đến Dương Thục Phi đẹp quyến rũ ở Võ Tắc Thiên và Thiên hậu Đồ Diêu ở Hương Mật Tựa Khói Sương… Sự ra đi của nữ minh tinh Hồng Kông đã để lại rất nhiều tiếc nuối trong lòng công chúng.

Bộ phim cuối cùng chưa được lên sóng, Châu Hải My đã ra đi, được bán đấu giá gần 40 tỷ đồng - Ảnh 2
Chu Chỉ Nhược và Thiên hậu Đồ Diêu là 2 trong số nhiều vai diễn ấn tượng của Châu Hải My. 

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của cô, khán giả càng đau lòng khi nhận ra những năm gần đây, công việc của Châu Hải My bị gián đoạn rất nhiều vì bệnh tật. Cô không có nhiều phim mới. Tuy nhiên một thông tin mới đây khiến nhiều khán giả bất ngờ khi, cố diễn viên Châu Hải My vẫn còn một bộ phim chưa được lên sóng là Đội Vận Chuyển Đặc Biệt.

Bộ phim cuối cùng chưa được lên sóng, Châu Hải My đã ra đi, được bán đấu giá gần 40 tỷ đồng - Ảnh 3
Trong sự nghiệp diễn xuất, Châu Hải My vẫn còn một bộ phim chưa lên sóng là Đội Vận Chuyển Đặc Biệt. 

Được biết, gần 2 năm trước bản quyền phát sóng bộ phim Đội Vận Chuyển Đặc Biệt đã xuất hiện trên một nền tảng bán đấu giá. Mức giá được đưa ra cho bộ phim này là 11,13 triệu nhân dân tệ (hơn 37 tỷ đồng). Nguyên nhân là bởi nhà sản xuất của bộ phim Đội Vận Chuyển Đặc Biệt không có khả năng trả nợ, vì vậy bản quyền bộ phim đã bị Tòa án cưỡng chế mang đi đấu giá. Tuy nhiên, phiên đấu giá đã kết thúc được 2 năm nhưng khán giả vẫn chưa thấy Đội Vận Chuyển Đặc Biệt lên sóng.

Bộ phim cuối cùng chưa được lên sóng, Châu Hải My đã ra đi, được bán đấu giá gần 40 tỷ đồng - Ảnh 4
Đội Vận Chuyển Đặc Biệt bị "đắp chiếu" suốt 10 năm chưa thể lên sóng. 
Bộ phim cuối cùng chưa được lên sóng, Châu Hải My đã ra đi, được bán đấu giá gần 40 tỷ đồng - Ảnh 5
Những hình ảnh hiếm hoi của Đội Vận Chuyển Đặc Biệt được chia sẻ. 

Giờ đây, khi Châu Hải My qua đời vì bạo bệnh, Đội Vận Chuyển Đặc Biệt dù đã quay từ 10 năm trước nhưng lại vô tình trở thành bộ phim cuối cùng chưa được lên sóng của cô. Khán giả thực sự mong chờ tác phẩm này sẽ sớm trình làng, để chúng ta một lần nữa được ngắm nhìn hình ảnh của mỹ nhân họ Châu trên màn ảnh.

Bộ phim cuối cùng chưa được lên sóng, Châu Hải My đã ra đi, được bán đấu giá gần 40 tỷ đồng - Ảnh 6
Tạo hình nhân vật của Châu Hải My trong Đội Vận Chuyển Đặc Biệt. 

Ở thời điểm hiện tại, những hình ảnh hiếm hoi của cố diễn viên ở Đội Vận Chuyển Đặc Biệt cũng được cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ, ai cũng xót xa khi nhìn những hình ảnh rạng rỡ, xinh đẹp của cô 10 năm trước.

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