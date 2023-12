Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi văn phòng làm việc chính thức công bố Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 nhưng khán giả lẫn giới nghệ sĩ vẫn chưa hết bàng hoàng và thương tiếc. Nguyên nhân cái chết được phòng làm việc thông báo nàng Chu Chỉ Nhược đã không qua khỏi sau một thời gian "chiến đấu" với bệnh tật. Nhiều thông tin cho biết nữ diễn viên mắc chứng lupus ban đỏ.

Người được nhắc đến chính là tài tử đình đám Huỳnh Nhật Hoa. Nam tài tử họa Huỳnh đã hé lộ về khoảng thời gian anh hợp tác với Châu Hải My trong bộ phim Thiên Địa Hào Tình vào năm 1998. Nam diễn viên cho biết vào thời điểm đó Châu Hải My đã có dấu hiệu bệnh tình.

Dù trước đây, Châu Hải My từng phản bác và chỉ tiết lộ rằng bản thân mắc chứng giảm tiểu cầu. Nhưng mới đây, một bạn diễn của Châu Hải My đã có những chia sẻ mới, trong đó hé lộ khả năng sao nữ quá cố đã thật sự mắc lupus ban đỏ và phát tác triệu chứng từ rất lâu về trước.

Huỳnh Nhật Hoa hé lô năm 1998 khi hợp tác với Châu Hải My trong bộ phim Thiên Địa Hào Tình, cô đã có dấu hiệu bệnh với nhiều vết ban đỏ khắp mặt.

Nhiều lần, nữ diễn viên quá cố để lộ nhiều vết ban đỏ khắp mặt, khiến đồng nghiệp vô cùng lo lắng. "Khi đó báo chí đưa tin Châu Hải My bị lupus ban đỏ. Tôi rất lo lắng và nhiều lần hỏi thăm cô ấy. Tuy vậy, cô ấy lại khá chần chừ và không muốn nói quá nhiều về bệnh tình. Cô ấy chỉ trấn an tôi rằng 'Anh à, không sao đâu. Em sẽ chữa khỏi, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Anh đừng lo'...".

Theo lời của Huỳnh Nhật Hoa, anh quen Châu Hải My năm 1985, khi quay phim Dương Gia Tướng. Lúc đó cô vừa thi xong Miss Hong Kong, là gương mặt mới của làng phim. Tới năm 1989, hai người làm việc chung khi quay Nghĩa bất dung tình, lúc này, họ thân thiết hơn.

Huỳnh Nhật Hoa quen Châu Hải My năm 1985, khi quay phim Dương Gia Tướng.

Tiếp đó, Huỳnh Nhật Hoa và Châu Hải My kết đôi ở Mạt đại hoàng tôn (1992) -tác phẩm lập kỷ lục về tỷ lệ người xem ở Đài Loan. Năm 1998, họ lại đóng cặp ở Bí mật của trái tim (Thiên địa hào tình). Thập niên 2000, Châu Hải My sang Trung Quốc đại lục sống và làm việc, hai người dần ít gặp nhau. Dù vậy, Huỳnh Nhật Hoa luôn nhớ về Châu Hải My như một người em gái, chúc phúc cho cô.

Huỳnh Nhật Hoa và Châu Hải My hợp tác chung trong nhiều dự án phim nên cả 2 rất thân thiết.

Trong chương trình của đài TVB ngày 14/12, tài tử Hong Kong cho biết khi hay tin đồng nghiệp bệnh nặng, anh niệm kinh Phật, cầu nguyện cô qua khỏi. Ngày 12/12, Nhật Hoa ngồi tàu cao tốc từ địa phương khác về Hong Kong, vừa xuống tàu, anh nhận tin cô qua đời. Diễn viên 62 nói: "Tôi bị sốc, cảm giác như bị sét đánh ngang tai".

Châu Hải My có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, cả với người chồng cũ Lữ Lương Vỹ.

Có thể thấy, Châu Hải My có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, thể hiện rõ qua những lời tiếc thương khi cô đột ngột qua đời. Không chỉ có Huỳnh Nhật Hoa mà nhiều ngôi sao khác như "Trương Vô Kỵ" Mã Cảnh Đào, "Triển Chiêu" Lữ Lương Vỹ, Trần Pháp Dung, hay lứa đàn em như Trương Quân Ninh, Phạm Băng Băng, Lý Trị Đình, Chúc Tự Đan... cũng không giấu được sự nuối tiếc và xót xa.